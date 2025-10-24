 Skoči na glavni sadržaj

Religija i obrazovanje : časopis za teološko-religijska i pedagoška istraživanja , Vol. 1 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 24.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 24.10.2025.

Impresum (str. 1-1)


Sadržaj (str. 5-5)

Contents (str. 6-6)


Zašto Religija i obrazovanje? (str. 7-9)

Why Religion and Education?

Ružica Razum
Uvodnik

Utjecaj promjena u suvremenoj kulturi na vjeru (religiju), religioznost i duhovnost (str. 10-30)

The Impact of Changes in Contemporary Culture on Faith (Religion), Religiosity and Spirituality (str. 11-11)

Blaženka s. Valentina Mandarić
Pregledni rad

Ishodišta identiteta vjeronauka u crkvenim dokumentima (str. 31-46)

Origini dell’identità dell’educazione religiosa nei documenti ecclesiastici (str. 31-32)

Denis Barić
Pregledni rad

Mogućnosti i izazovi interkulturalnoga odgoja i obrazovanja u okviru nastave Katoličkoga vjeronauka (str. 47-73)

Possibilities and Challenges of Intercultural Education wihin the Framework of Catholic Religious Education (str. 47-73)

Tomislav Šegina
Izvorni znanstveni članak

Vjeronauk u odgojno-obrazovnom sustavu. Uvid u trenutnu situaciju (str. 74-103)

Religious Education in the Educational System of Croatia. An Insight into the Current Situation (str. 74-75)

Gordana Barudžija
Pregledni rad

Mogućnosti primjene preventivnog sustava svetog Ivana Bosca u odgojnom djelovanju škole (str. 104-128)

Possibilities of Applying the Preventive System of St. John Bosco in the Educational Activities of the School (str. 105-105)

Marija Jurišić, Andreja Žiher
Pregledni rad

Održan okrugli stol povodom prve obljetnice smrti dr. sc. fra Josipa Baričevića (str. 129-131)

A Round Table was Held on the Occasion of The First Anniversary of the Death of Dr. Josip Baričević

Denis Barić, Nikola Vranješ
Crtice

Prilog I. U spomen na prvu obljetnicu smrti Josipa Baričevića (11. 6. 1938. – 8. 12. 2023.) redovnika i svećenika Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša i hrvatskog postkoncilskog katehetičara. Skica za ljudsko-vjernički i znanstveno-stručni portret s težištem na njegovu doprinosu ponovnom uvođenju katoličkog vjeronauka u hrvatski odgojno-obrazovni sustav (str. 132-142)

Alojzije Hoblaj
Crtice

Prilog II. Sjećanje na profesora Josipa Baričevića (str. 143-146)

Blaženka s. Valentina Mandarić
Crtice

Prilog III. Čovjek poput stabla odabire i upija sokove da bi živio i ugrađuje ih u svoje korijenje. Jedan od važnih korijena je zahvalnost. Uz sjećanje i spomen na prvu obljetnicu smrti prof. dr. sc. Josipa Baričevića (str. 147-151)

Ružica Lice
Crtice

Prilog IV. Profesor Josip Baričević – čovjek za pamćenje. Poznanstvo i susreti s prof. Baričevićem (str. 152-164)

Stjepan Brebrić
Crtice

Teološko-pastoralni razgovori na KBF-u : „Vjera pred suvremenim izazovima“; „Kriza odraslosti“; „Utjecaj digitalnih sadržaja na religiozni identitet pojedinca i zajednice“; „Papa u srcu Crkve. Povijest, izbor i suvremeni izazovi“ (str. 165-173)

Nikola Vranješ
Crtice

Marijana Mohorić. 2025. Formacija za katehetsku službu Razvoj i temeljna načela Zadar: Sveučilište u Zadru, 203 str. (str. 174-176)

Denis Barić
Recenzija, prikaz

Papa Franjo i Carlo Musso. 2025. Nadaj se. Autobiografija Zagreb: Znanje, 312 str. (str. 177-180)

Nikola Vranješ
Recenzija, prikaz

Adrese suradnika (str. 181-182)

Addresses of Contributors


