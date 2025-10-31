 Skoči na glavni sadržaj

Festung : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u poslovanju , Vol. 1 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 31.10.2025.

Komparativna analiza financiranja zdravstva u Hrvatskoj u odnosu na zemlje članice EU-a (str. 85-93)

Comparative analysis of health care financing in Croatia in relation to the EU member states (str. 85-93)

Sanja Pešić, Mirko Pešić
Izvorni znanstveni članak

Umjetna inteligencija i kibernetička sigurnost: stavovi zaposlenika i izazovi za suvremena poduzeća (str. 95-105)

Artificial intelligence and cyber security: employee perceptions and challenges for modern enterprises (str. 95-105)

Ivana Miklošević, Gabrijela Bosak
Izvorni znanstveni članak

Ozbiljne igre o kibernetičkoj sigurnosti u kurikulumu nastave informatike (str. 107-113)

Serious games on cyber security In the computer science curriculum (str. 107-113)

Ivana Lovrić Senjak, Slavko Dukarić, Mihovil Gašić
Izvorni znanstveni članak

Marketinške strategije i sigurnosni izazovi u fazi lansiranja digitalnog bankarskog proizvoda (str. 115-122)

Marketing strategies and security challenges in the launch phase of a digital banking product (str. 115-122)

Marijana Kravljević, Andreja Katolik Kovačević
Prethodno priopćenje

Znanstveno mapiranje i trendovi istraživanja kibernetičke sigurnosti u području ekonomije i menadžmenta i poslovanja (str. 123-133)

Science mapping and research trends in cyber security within economics, management and business (str. 123-133)

Višnja Bartolović, Donata Pospišil, Milan Puvača
Pregledni rad

Razvoj pametnih gradova (str. 135-141)

Development of smart cities (str. 135-141)

Anita Kulaš Mirosavljević, Valentina Vuleta
Pregledni rad

Uloga kibernetičke sigurnosti u jačanju regionalne gospodarske otpornosti: institucionalne i geopolitičke perspektive (str. 143-149)

The role of cyber security in strengthening regional economic resilience: institutional and geopolitical perspectives (str. 143-149)

Sanela Ravlić, Ivana Unukić
Uvodnik

Kibernetička sigurnost industrijskih sustava (str. 151-160)

Cyber security of industrial systems (str. 151-160)

Mato Galović, Ivan Matasović, Mato Kokanović, Zoran Crnac
Stručni rad

