Festung : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u poslovanju , Vol. 1 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 31.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 31.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Sanja Pešić, Mirko Pešić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Miklošević, Gabrijela Bosak
Izvorni znanstveni članak
Ivana Lovrić Senjak, Slavko Dukarić, Mihovil Gašić
Izvorni znanstveni članak
Marijana Kravljević, Andreja Katolik Kovačević
Prethodno priopćenje
Višnja Bartolović, Donata Pospišil, Milan Puvača
Pregledni rad
Anita Kulaš Mirosavljević, Valentina Vuleta
Pregledni rad
Sanela Ravlić, Ivana Unukić
Uvodnik
Mato Galović, Ivan Matasović, Mato Kokanović, Zoran Crnac
Stručni rad
Posjeta: 111 *