Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku , No. 63, 2025.

  • Datum izdavanja: 05.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.11.2025.

Sadržaj

Praksa adrogacije u kasnosrednjovjekovnom Dubrovniku (str. 9-38)

The Practice of Adrogation in Late-Medieval Dubrovnik (str. 9-38)

Almir Peco
Izvorni znanstveni članak

Lazaret i crkva svete Marije na Dančama kroz prizmu oporuka Državnog arhiva u Dubrovniku 1457.-1517. (str. 39-52)

Lazaretto and the Church of Saint Mary at Danče through the Prism of the Last Wills in the State Archives in Dubrovnik, 1457-1517 (str. 39-52)

Mara Kolić Pustić
Izvorni znanstveni članak

O njegovanju (ne)ovisnosti: Dubrovačka Republika i njeni zaštitnici u novom vijeku (str. 53-72)

On preservation of (In)dependence: Dubrovnik Republic and its Patrons in the Modern Age (str. 53-72)

Lovro Kunčević
Izvorni znanstveni članak

Didak Pir o gradskom i prigradskom prostoru renesansnoga Dubrovnika (str. 73-91)

Didacus Pyrrhus on Urban and Suburban Area of Renaissance Dubrovnik (str. 73-91)

Vedran Stojanović
Izvorni znanstveni članak

Ja Nikša Vitov spovijedam po ovomu pismu... Autentifikacija ugovora kao izvor spoznaja o Nikoli Vitovu Gučetiću (str. 93-107)

Nikola Vitov Gozze in the Light of an Authenticated Business Contract from 1602 (str. 93-107)

Rina Kralj-Brassard
Izvorni znanstveni članak

Četiri slike o starozavjetnom kralju Davidu iz Biskupijskoga sjemeništa u Dubrovniku (str. 109-127)

Four Paintings Depicting the Old Testament's King David from the Diocese Seminary in Dubrovnik (str. 109-127)

Ante Raguž
Prethodno priopćenje

Geokulturni prostori Kanavelićeva epa Sveti Ivan biskup trogirski i kralj Koloman (str. 129-153)

Geocultural Spaces of Kanavelić's Epic Sveti Ivan biskup trogirski i kralj Koloman (str. 129-153)

Davor Dukić
Izvorni znanstveni članak

Dubrovački studenti na sveučilištu u Bologni u 18. stoljeću (str. 155-175)

Ragusan Students at the University of Bologna in the Eighteenth Century (str. 155-175)

Monika Grdiša Asić
Izvorni znanstveni članak

Baldo Kosić iz drugog rakursa: kustos i oblikovatelj umjetničke baštine Dubrovnika (str. 177-197)

Baldo Kosić from a Different Stance: Curator and Shaper of the Artistic Heritage of Dubrovnik (str. 177-197)

Sanja Žaja Vrbica
Izvorni znanstveni članak

Dubrovačka bolnica u Prvom svjetskom ratu i poratnom razdoblju do 1920. (str. 199-218)

Dubrovnik Hospital in World War One and the Post-War Period (str. 199-218)

Antun Car
Izvorni znanstveni članak

San Pietro di Lagosta: tvornica za preradu ribe u Ublima za vrijeme talijanske uprave (str. 219-240)

San Pietro di Lagosta: Fish Factory in Uble during Italian Administration (str. 219-240)

Maja Šunjić
Izvorni znanstveni članak

Niko Kapetanić, Politička povijest Konavala od VIII. do kraja XV. stoljeća/ Political History of Konavle from the 8th until the end of the 15th Century, Dubrovnik: Društvo prijatelja dubrovačke starine, 2024. (str. 241-244)

Josip Vrandečić
Recenzija, prikaz

Ivana Tomas, Opatija sv. Marije na otoku Mljetu/St. Mary's Abbey on Mljet Island, Zagreb-Dubrovnik: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-FF press, Dubrovačka biskupija, 2021. (str. 245-247)

Ivan Mrnarević
Recenzija, prikaz

Irena Benyovsky Latin, Socijalna topografija srednjovjekovnoga Dubrovnika. Transformacija predgrađā u središte grada u mletačkom razdoblju (1205. – 1358.), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2024. (str. 248-251)

Ana Marinković
Recenzija, prikaz

Kristian Paskojević, Srednjovjekovna dubrovačka slavenska kancelarija. Dinamika pisma u ćiriličnim ispravama Dubrovačkoga arhiva, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, 2024. (str. 251-255)

Ivan Botica
Recenzija, prikaz

Nicolaus Viti Gozzius, Breve compendium in duo prima capita tertii De Anima Aristotelis. A critical edition with introduction and indices, prir. Šime Demo, Pavel Gregorić, Turnhout: Brepols, 2024. (str. 256-259)

Relja Seferović
Recenzija, prikaz

Benedetto Ligorio, L'interesse commune nel Rinascimento: I network dei sefarditi della Repubblica di Ragusa tra Italia e Balcani, Roma: Editori Riuniti, 2024. 280 str. (str. 260-262)

Vesna Miović
Recenzija, prikaz

Ignjat Đurđević, Izabrana djela, priredila Lahorka Plejić Poje, latinske stihove odabrala i prijevode redigirala Gorana Stepanić, s latinskog prevela Zrinka Blažević, Zagreb: Matica hrvatska, 2024. (str. 262-266)

Irena Bratičević
Recenzija, prikaz

Cihan Yemişçi, Doğu ile Batı'nın Sınırında Osmanlı-Dubrovnik İlişkileri (1592-1714), Istanbul: Efe Akademi Yayınları, 2023. 272 str. (str. 266-269)

Vesna Miović
Recenzija, prikaz

Đuro Hidža, Carmina latina. Latinske pjesme, uvod, kritičko izdanje i prijevod dijela satiričnih epigrama Jadranka Bagarić, prijevod Zrinka Blažević, Zagreb: Latina et Graeca, 2024. (str. 269-273)

Relja Seferović
Recenzija, prikaz

Vlaho Bukovac – umjetnik i njegovo djelo, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa u povodu stote godišnjice smrti, ur. Irena Kraševac, Petar Prelog, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2025. (str. 274-276)

Josip Klaić
Recenzija, prikaz

Antun Baće, Arhitektura Dubrovnika između dva svjetska rata, Zagreb: Artresor naklada, Institut za povijest umjetnosti, 2023. (str. 277-279)

Rozana Vojvoda
Recenzija, prikaz

Barbara Đurasović, Cenzura u dubrovačkim političkim novinama 1891.-1914. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku, 2024. 239. str. (str. 280-281)

Edi Zubović
Recenzija, prikaz

