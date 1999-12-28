 Skoči na glavni sadržaj

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 21 No. 4, 1999.

Sadržaj

Riječ urednika (str. 299-299)


Uvodnik

Deset teza za kršćansku katehezu. Utjelovljeni i uskrsli Krist u središtu Velikog jubileja i naše kateheze (str. 300-311)

Zehn Thesen für christliche Katechese. Der menschgewordene und auferstanden Christus im Mittelpunkt des grossen Jubiläums und unserer Katechese (str. 300-311)

Ante Mateljan
Izvorni znanstveni članak

Crkveno-svjedočko zvanje i poslanje vjeroučitelja u suvremenoj hrvatskoj školi (str. 312-318)

Kirchen-zeugenberuf und Religionslehrermission in der gegenwärtigen kroatischen Schule (str. 312-318)

Tomislav Ivančić
Pregledni rad

Stanje i perspektive predškolskog odgoja (str. 319-337)

Tatbestand und Perspektiven der vorschulischen und religiösen Erziehung (str. 319-337)

Alojzije Hoblaj
Izvorni znanstveni članak

Osnovna polazišta za doradbu plana i programa vjeronauka u srednjoj školi (str. 338-357)

Grundausgangspunkte für die Plan- und Programmerstellung des Religionsunterrichts in der Mittelschule (str. 338-357)

Rudi Paloš
Izvorni znanstveni članak

Nacrt plana i programa župne kateheze prema novom poimanju župe (str. 358-361)

Plan- und Programmentwurf der Pfarrgemeindekatechese nach der neuen Pfarrgemeindeauffassung (str. 358-361)

Bernardin Škunca
Prethodno priopćenje

Pravilnici o napredovanju vjeroučitelja u zvanja mentora i savjetnika i o polaganju stručnoga ispita (str. 362-364)

Nevenka Lončarić-Jelačić
Prethodno priopćenje

Napredovanje vjeroučitelja u školi u zvanje mentora i savjetnika i polaganje stručnih ispita. Izazovi i obveze (str. 365-372)

Die Beförderung der Religionslehrer in der Schule in den Beruf der Mentoren und Schulräte una ablegen der Fachexamen. Herausforderungen und Verpflich-tungen (str. 365-372)

Milan Šimunović
Pregledni rad

Studij religiozne pedagogije i katehetike za novo vrijeme (str. 373-388)

Studium Religionspädagogik und Katechetik für die neue Zeit (str. 373-388)

Alojzije Hoblaj
Izvorni znanstveni članak

Vjeroučitelj i sindikat - aktualno pitanje (str. 389-396)

Religionslehrer und Gewerkschaft - aktuelle Frage (str. 389-396)

Mirjana Vučica
Pregledni rad

Priopćenje o formiranju i radu Komisije NKU za izdavaštvo (str. 397-399)

Mitteilung über Gestaltung und Arbeit der Kommission des Nationalen Katechetischen Büros (NKU) für Verlagswesen (str. 397-399)

Ante Pavlović
Prethodno priopćenje

Katehetski glasnik (str. 399-399)

Beata Prkačin
Ostalo

