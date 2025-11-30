 Skoči na glavni sadržaj

Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest , Vol. 25 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Mursa i njezin most između mita i stvarnosti (str. 7-34)

hrvatski pdf 655kb
Mursa and its Bridge between Myth and Reality (str. 35-35)

Igor Vukmanić
Izvorni znanstveni članak

Vjerska struktura stanovništva istočne Slavonije u drugoj polovini 18. i početkom 19. stoljeća na temelju podataka kanonskih vizitacija (str. 37-55)

hrvatski pdf 222kb
The Religious Structure of the Population of Eastern Slavonia in the Second Half of the 18th and the Early 19th Century on the Basis of Canonical Visitations (str. 54-55)

Dubravka Božić Bogović
Pregledni rad

Statistička analiza državnog popisa hrvatskih naselja iz 1786. godine: povijesna prostorna informatika (hGIS) – od digitalne pohrane podataka do mogućnosti proširenja povijesnih interpretacija (str. 57-94)

hrvatski pdf 445kb
Statistical Analysis of the State Census of Croatian Settlements from 1786: Historical Geographic Information Systems (hGIS) – From Digital Data Storage to Opportunities for Expanding Historical Interpretations (str. 94-94)

Gábor Demeter, Ivana Horbec, Maja Katušić
Izvorni znanstveni članak

Jankovići Voćinski – prilog istraživanju kulture življenja slavonskog plemstva (str. 95-140)

hrvatski pdf 889kb
The Family Janković of Voćin – A Contribution to the Study of the Lifestyle of the Slavonian Nobility (str. 140-140)

Jasminka Najcer Sabljak, Silvija Lučevnjak
Izvorni znanstveni članak

Sačuvane školske spomenice iz 19. stoljeća kao izvor za povijest školstva na području grada Valpova (str. 141-162)

hrvatski pdf 178kb
Preserved School Memorials from the 19th Century as a Source for the History of Education in Valpovo (str. 162-162)

Dinko Župan
Izvorni znanstveni članak

Dioničarsko društvo lokalne željeznice Pečuh ‒ Donji Miholjac (str. 163-198)

hrvatski pdf 257kb
The Pécs ‒ Donji Miholjac Local Railway Stock Company (str. 198-198)

Siniša Lajnert, Ivica Halapir
Izvorni znanstveni članak

Zaboravljeni grobovi ratnika Prvoga svjetskog rata ‒ primjer Pakraca (str. 199-237)

hrvatski pdf 727kb
Forgotten Graves of the Warriors of World War I: Example of Pakrac (str. 237-237)

Vijoleta Herman Kaurić
Izvorni znanstveni članak

Proslava 1000 godina Hrvatskog kraljevstva u Osijeku 1925. godine (str. 239-256)

hrvatski pdf 267kb
Celebration of the 1000th Anniversary of the Croatian Kingdom in Osijek in 1925 (str. 256-256)

Sergej Filipović
Izvorni znanstveni članak

Jugoslavenska akcija u Osijeku 1934.-1935. (str. 257-281)

hrvatski pdf 189kb
“Yugoslav action” in Osijek 1934-1935 (str. 281-281)

Nikica Barić
Izvorni znanstveni članak

Prof. dr. sc. Mirko Valentić (1932.-2025.) (str. 283-287)

Marija Karbić, Vedran Klaužer
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 99kb
Sedmi kongres hrvatskih povjesničara ‒ Zemlja (str. 293-298)

Petar Seletković, Ana Rajković Pejić
Vijest

hrvatski pdf 155kb
Okrugli stolovi hrvatskih i mađarskih povjesničara u Osijeku (str. 299-302)

Stanko Andrić, Klarina Pejić
Vijest

hrvatski pdf 103kb
Dvanaesta dodjela Nagrade Podružnice mladim povjesničarima (str. 303-305)

Marija Karbić
Vijest

hrvatski pdf 106kb
Prikazi i osvrti (str. 307-352)


Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 335kb

Posjeta: 0 *