Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 14 No. 4, 1992.

  • Datum izdavanja: 22.12.1992.
  • Objavljen na Hrčku: 17.02.2026.

Riječ uredništva (str. 2-3)


O vjeronauku u školi nakon jednogodišnjeg iskustva (str. 6-10)

Stanko Mikulić
Uloga Katoličke crkve u stvaranju zapadnoeuropskog školstva (str. 11-29)

Die Rolle der Katholischen Kirche beim Aufbau des Westeuropäischen Schulweise (str. 11-29)

Marko Pranjić
Vjerska kultura i komunikacijska sredstva (str. 30-40)

Glaubenskultur und Komunikationsmittel (str. 30-40)

Ivan Marijanović
Narav-svrha Katekizma Katoličke crkve i inkulturacija vjere (str. 41-47)

Charakter-Zweck des Katechismus der Katholischen Kirche (str. 41-47)

Joseph Ratzinger
Nekoliko napomena o kriterijima izrade Katekizma Katoličke Crkve (str. 47-51)

Christoph Schönborn
Katekizam Katoličke Crkve (str. 51-52)

Krescencije Sepe
Izdavački odbor Katekizma Katoličke crkve, Zbirka informacija (str. 53-62)

Herausgeberausschuss für den neuen Katechismus der katholischen Kirche, "Informationssammlung" (str. 53-62)


Zasjedanje Međunarodnog katehetskog vijeća (COINCAT) (str. 63-65)

Marko Pranjić
Peto zasjedanje "Europskog foruma" (str. 65-66)

Marko Pranjić
Izrada metodičkih priloga u novim vjeronaučnim knjigama i njihova primjena u nastavi vjeronauka (str. 67-70)

Nevenka Lončarić
Pristup likovnom oblikovanju vjeronaučnih udžbenika za srednje škole: "Jeka duše" i "Zov slobode" (str. 70-72)

Duško Šojlev
Vjeronaučni udžbenici u sklopu ostalih školskih udžbenika (str. 73-73)

Miljenko Žagar
Didaktika naših srednjoškolskih vjeronaučnih udžbenika (str. 73-77)

Vladimir Poljak
Pedagoške inovacije unutar srednjoškolskih vjeronaučnih udžbenika (str. 77-79)

Nedjeljko Kujundžić
Promocija prvih dvaju srednjoškolskih vjeronaučnih udžbenika: "Jeka duše" i "Zov slobode" (str. 79-80)

Marko Pranjić
