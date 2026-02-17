 Skoči na glavni sadržaj

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 11 No. 1-2, 1989.

  • Datum izdavanja: 01.06.1989.
  • Objavljen na Hrčku: 17.02.2026.

Predgovor (str. 3-4)

Pavao Crnjac, Milan Šimunović
Program rada (str. 7-9)

Katehetsko vijeće BKJ
Crkva služiteljica ljudi (str. 13-19)

Srećko Badurina
Diskusija nakon predavanja mons. Srećka Badurine (str. 20-20)

Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Kateheza i dijakonija: naglasci u sadržajima i metodičkim pristupima (str. 21-26)

Tonči Trstenjak
Diskusija nakon predavanja Tončija Trstenjaka (str. 26-27)

Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Kršćanska zajednica i dijakonija (str. 28-37)

Bono Zvonimir Šagi
Diskusija nakon predavanja o. Bone Šagija (str. 37-38)

Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Odgoj župnih pastoralnih vijeća za diakoniju (str. 39-42)

Stipe Nimac
Ovisnici o psihoaktivnim drogama i mogućnosti preventivnog odgoja u služenju mladima (str. 43-72)

Marko Pranjić
Pastoralna konzultacija u kriznim situacijama (str. 73-81)

Nikola Radić
Ljudska patnja i naša evangelizacijsko-katehetska služba (str. 82-96)

Bernardin Škunca
Diskusija nakon predavanja dr. Bernardina Škunce (str. 96-97)

Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Hendikepirani - izazov i prilika za evangelizaciju (str. 98-110)

Marijan Šef
Diskusija nakon predavanja Marijana Šefa (str. 110-111)

Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Pastoralni radnik u pohodima bolesniku u bolnici. (Skica za promicanje pastorala bolesnika i zdravstvenog osoblja) (str. 112-116)

Luka Depolo
Zauzetost za čovjeka u ustanovama Karitasa (s naglaskom na religiozni odgoj) (str. 117-121)

Jelena Brajša
Naš katehetski plan i program i osposobljavanje pastoralnih djelatnika za njegovo ostvarivanje (str. 122-138)

Josip Baričević
Evangelizacijsko-katehetsko djelovanje u službi integralnog promaknuća čovjeka (str. 139-143)

Milan Šimunović
Završna diskusija (str. 144-144)

Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Rad u timovima (str. 145-168)


Pozdravni govor mons. Marijana Oblaka pokrovitelja i domaćina XVII. KLJŠ (str. 171-172)

Marijan Oblak
Uvodna riječ mons. Ćirila Kosa, predsjednika Katehetskog vijeća (str. 172-173)

Ćiril Kos
Uvod u rad XVII. Katehetske ljetne škole (str. 173-177)

Milan Šimunović
Govor biskupa Ćirila Kosa na završnoj euharistiji u crkvi sv. Krševana (str. 177-179)

Ćiril Kos
Završna riječ dra Milana Šimunovića predsjednika Stalnog odbora na kraju XVII. katehetske ljetne škole u Zadru (str. 180-181)

Ćiril Kos
Večernji programi na KLJŠ (str. 181-182)

Pavao Crnjac
Jaslice i vrtić u okvirima brige za čovjeka i obitelj (str. 182-185)

Ante Marinov
Večer za don Bosca (str. 185-189)

Pavao Crnjac
Predstavljanje novog životopisa sv. Ivana Bosca: "Ukrali ste mi srce" od T. Bosca (str. 189-191)

Marko Pranjić
Rezultati ankete na kraju XVII. KLJŠ u Zadru 1988. (str. 191-192)

Tonči Trstenjak
Zusammenfassung (str. 193-193)


