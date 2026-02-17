Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 11 No. 1-2, 1989.
- Datum izdavanja: 01.06.1989.
- Objavljen na Hrčku: 17.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Pavao Crnjac, Milan Šimunović
Uvodnik
Katehetsko vijeće BKJ
Ostalo
Srećko Badurina
Izlaganje sa skupa
Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Ostalo
Tonči Trstenjak
Izlaganje sa skupa
Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Ostalo
Bono Zvonimir Šagi
Izlaganje sa skupa
Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Ostalo
Stipe Nimac
Izlaganje sa skupa
Marko Pranjić
Izlaganje sa skupa
Nikola Radić
Izlaganje sa skupa
Bernardin Škunca
Izlaganje sa skupa
Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Ostalo
Marijan Šef
Izlaganje sa skupa
Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Ostalo
Luka Depolo
Izlaganje sa skupa
Jelena Brajša
Izlaganje sa skupa
Josip Baričević
Izlaganje sa skupa
Milan Šimunović
Izlaganje sa skupa
Andrija Kopilović, Consolata Rajković
Ostalo
Ostalo
Marijan Oblak
Ostalo
Ćiril Kos
Ostalo
Milan Šimunović
Ostalo
Ćiril Kos
Ostalo
Ćiril Kos
Ostalo
Pavao Crnjac
Ostalo
Ante Marinov
Ostalo
Pavao Crnjac
Ostalo
Marko Pranjić
Ostalo
Tonči Trstenjak
Ostalo
Ostalo
Posjeta: 0 *