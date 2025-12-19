 Skoči na glavni sadržaj

Policija i sigurnost , Vol. 34 No. 4, 2025.

  Datum izdavanja: 19.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 19.12.2025.

Korištenje uređaja za prisilno zaustavljanje motornog vozila, eksperiment u realnim uvjetima (str. 380-403)

hrvatski pdf 2661kb
Use of a Spike Strip (Vehicle Stopping Device) – Field Experiment Under Real Conditions (str. 380-403)

Željko Mršić, Mile Klanac, Ivan Arbutina
Pregledni rad

Slučajni nalazi i posebna dokazna radnja nadzora i tehničkog snimanja telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu – hrvatsko pravo i europski pravni standardi (str. 404-420)

hrvatski pdf 298kb
Accidental Findings During Special Evidentiary Action of Surveillance and Interception of Telephone Conversations - Croatian Law and European Legal Standards (str. 404-421)

Filip Škorić, Ante Novokmet
Pregledni rad

Karate tehnike kao trenažni elementi u sustavu policijskog treninga (str. 421-432)

hrvatski pdf 299kb
Karate Techniques as Training Elements in the Police Training System (str. 421-432)

Ružica Baćak, Ivica Biletić, Marijan Jozić
Stručni rad

Plan sigurnosti škole (str. 433-450)

hrvatski pdf 322kb
School Security Plan (str. 433-450)

Karolina Čutuk, Dražen Kalabić, Predrag Klarić, Srećko Pejnović, Željko Šalković, Alenko Vrđuka
Stručni rad

The Constitutional Architecture of Checks and Balances in the Governance of Kosovo's Security Sector (str. 451-462)

engleski pdf 331kb
Ustavna arhitektura sustava provjera i ravnoteža u upravljanju sigurnosnim sektorom Kosova (str. 451-462)

Behar Selimi, Bashkim Smakaj
Izvorni znanstveni članak

ICT and AI's Dual Role in Global Security (str. 463-472)

engleski pdf 315kb
Dvostruka uloga IKT-ja i UI u globalnoj sigurnosti (str. 463-472)

Krunoslav Antoliš
Pregledni rad

Korištenje iskaza svjedoka pred policijom u prekršajnom postupku pred sudom (str. 473-474)

hrvatski pdf 187kb
The Use of Witness Statements Given to the Police in Misdemeanour Proceedings Before the Court (str. 473-474)

Milan Gržin
Ostalo

Poduzimanje službene radnje izvan radnog vremena kao obilježje protupravnog djela na štetu policijskih službenika (str. 475-477)

hrvatski pdf 199kb
Exercising Ofcial Authority Outside Designated Working Hours as a Distinguishing Feature of Unlawful Acts Committed to the Detriment of Police Ofcers (str. 475-477)

Ante Marić, Jurica Miočić
Ostalo

Slobodna (diskrecijska) ocjena u postupku nabave oružja radi osobne sigurnosti (str. 478-482)

hrvatski pdf 233kb
Free (Discretionary) Assessment in the Procedure for Obtaining Firearms for Personal Safety (str. 478-482)

Davor Posilović, Dinko Ljubić
Ostalo

Studija o djelatnostima policijskih službenika nakon napuštanja policijske službe (1. dio) (str. 483-509)

hrvatski pdf 827kb
Post-Service Career Paths of Police Officers: A Study (Part 1) (str. 483-509)


Recenzija, prikaz

