Ekonomska misao i praksa , Vol. 34 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 25.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.11.2025.

METACOGNITIVE ERRORS AND THE DUNNING-KRUGER EFFECT ASSESSMENT IN TERMS OF MANAGERIAL COMPETENCIES EVALUATION (str. 351-368)

engleski pdf 425kb
METAKOGNITIVNE POGREŠKE I PROCJENA DUNNING-KRUGEROVA UČINKA U OKVIRU EVALUACIJE MENADŽERSKIH KOMPETENCIJA (str. 351-368)

Zuzana Birknerova, Lucia Zbihlejova
Izvorni znanstveni članak

THE CORRELATION BETWEEN THE IMPLEMENTATION OF ISO 31000:2018 AND THE MATURITY OF SECURITY RISK MANAGEMENT IN COMPANIES FROM THE NATIONAL CRITICAL INFRASTRUCTURE SECTOR OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str. 369-394)

engleski pdf 551kb
KORELACIJA IZMEĐU PRIMJENE ISO 31000:2018 I RAZINE ZRELOSTI UPRAVLJANJA SIGURNOSNIM RIZICIMA U PODUZEĆIMA IZ SEKTORA NACIONALNE KRITIČNE INFRASTRUKTURE REPUBLIKE HRVATSKE (str. 369-394)

Ivana Pokrajčić, Tonći Lazibat
Izvorni znanstveni članak

MARKET STRUCTURE, BROKERS, AND INSURER PERFORMANCE: EVIDENCE FROM THE NON-LIFE INSURANCE MARKET IN NORTH MACEDONIA (str. 395-412)

engleski pdf 567kb
TRŽIŠNA STRUKTURA, UČINAK BROKERA I OSIGURAVATELJA: DOKAZI S TRŽIŠTA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (str. 395-412)

Bojan Srbinoski, Klime Poposki, Patricia Born, Mirko Kraft
Izvorni znanstveni članak

DETERMINANTE ZDRAVSTVENOG STATUSA POPULACIJE U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE: DINAMIČKI PANEL MODELI (str. 413-434)

hrvatski pdf 783kb
DETERMINANTS OF HEALTH STATUS IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES: DYNAMIC PANEL MODELS (str. 413-434)

Blanka Škrabić Perić, Lana Kordić, Josip Cikojević
Izvorni znanstveni članak

CYCLING TOURISM DEVELOPMENT IN ISTRIA COUNTY FROM THE PERSPECTIVE OF LOCAL STAKEHOLDERS (str. 437-462)

engleski pdf 531kb
RAZVOJ CIKLOTURIZMA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI IZ PERSPEKTIVE LOKALNIH DIONIKA (str. 437-462)

Katarina Breščić
Prethodno priopćenje

ENTREPRENEURIAL BEHAVIOUR AND STRATEGIC GOALS IN CRISIS SITUATIONS (str. 463-481)

engleski pdf 577kb
PODUZETNIČKO PONAŠANJE I STRATEŠKI CILJEVI U KRIZNIM SITUACIJAMA (str. 463-481)

Jarmila Duháček Šebestová, Petra Krejčí, Joanna Małecka
Prethodno priopćenje

ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA ZA ODABIR MARKE ZRAČNOG PRIJEVOZNIKA: USPOREDBA POSLOVNIH I TURISTIČKIH PUTNIKA (str. 483-500)

hrvatski pdf 428kb
INVESTIGATION OF FACTORS FOR CHOOSING AN AIR AIRLINE BRAND: COMPARISON OF BUSINESS AND TOURIST TRAVELERS (str. 483-500)

Zoran Krupka, Iva Zelenika, Goran Vlašić
Prethodno priopćenje

IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ON WORKLOAD, EXHAUSTION AND EFFICACY AMONG HEALTHCARE WORKERS (str. 501-518)

engleski pdf 520kb
UTJECAJ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE NA OPTEREĆENJE, ISCRPLJENOST I UČINKOVITOST ZDRAVSTVENIH RADNIKA (str. 501-518)

Mimoza Pira, Bujar Pira
Prethodno priopćenje

SIGURNO UTOČIŠTE ILI IZVOR ZARAZE? ANALIZA MEĐUSOBNOG UTJECAJA VALUTA, KRIPTOVALUTA I ZLATA TIJEKOM TRŽIŠNIH TURBULENCIJA (str. 519-541)

hrvatski pdf 1047kb
SAFE HAVEN OR SOURCE OF CONTAGION? ANALYZING THE MUTUAL INFLUENCE OF CURRENCIES, CRYPTOCURRENCIES AND GOLD DURING MARKET TURBULENCE (str. 519-541)

Tea Šestanović, Klara Luketa
Prethodno priopćenje

THE IMPACT OF SEAPORT CARGO ON ECONOMIC DEVELOPMENT: PANEL DATA EVIDENCE FROM TÜRKIYE (str. 543-559)

engleski pdf 466kb
UTJECAJ TERETNOG PROMETA U POMORSKIM LUKAMA NA GOSPODARSKI RAZVOJ: PANEL PODACI IZ TURSKE (str. 543-559)

Ali Tehci, Fuad Selamzade, Sam Demirkol, Aycan Kama, Yusuf Ersoy
Prethodno priopćenje

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF PARADOX MINDSET: A BIBLIOMETRIC AND VISUALIZATION ANALYSIS (str. 563-580)

engleski pdf 568kb
SUSTAVNI PREGLED LITERATURE PARADOKSNOG NAČINA RAZMIŠLJANJA: BIBLIOMETRIJSKA I VIZUALIZACIJSKA ANALIZA (str. 563-580)

Lorena Pikl
Pregledni rad

REASONS FOR MODIFYING AUDIT OPINIONS ON FINANCIAL REPORTS OF LISTED COMPANIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str. 581-597)

engleski pdf 432kb
RAZLOZI ZA MODIFICIRANJE REVIZORSKOG MIŠLJENJA O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA KOTIRANIH DRUŠTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI (str. 581-597)

Amira Pobrić
Pregledni rad

DIGITALNA TRANSFORMACIJA ZRAČNIH LUKA (str. 599-620)

hrvatski pdf 681kb
DIGITAL TRANSFORMATION OF AIRPORTS (str. 599-620)

Hrvoje Spremić
Pregledni rad

GOSPODARENJE OTPADOM U FUNKCIJI PROSTORNE UČINKOVITOSTI I SIGURNOSTI URBANIH MIKROZAJEDNICA (str. 621-642)

hrvatski pdf 674kb
WASTE MANAGEMENT AS A FUNCTION OF SPATIAL EFFICIENCY AND SAFETY OF URBAN MICRO-COMMUNITIES (str. 621-642)

Marko Šundov, Tomislav Galović, Igor Arapović
Pregledni rad

MONETARNA KONTRAKCIJA I PORAST KAMATNIH STOPA U HRVATSKOM GOSPODARSTVU – JE LI RAST KAMATNIH STOPA U HRVATSKOJ DOPRINIO RUŠENJU INFLACIJE? (str. 645-670)

hrvatski pdf 929kb
MONETARY CONTRACTION AND RISING INTEREST RATES IN THE CROATIAN ECONOMY – HAS THE RISE IN INTEREST RATES IN CROATIA CONTRIBUTED TO THE COLLAPSE OF INFLATION? (str. 645-670)

Marin Levaj, Viktor Viljevac
Stručni rad

