Ekonomska misao i praksa , Vol. 34 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 25.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 25.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Zuzana Birknerova, Lucia Zbihlejova
Izvorni znanstveni članak
Ivana Pokrajčić, Tonći Lazibat
Izvorni znanstveni članak
Bojan Srbinoski, Klime Poposki, Patricia Born, Mirko Kraft
Izvorni znanstveni članak
Blanka Škrabić Perić, Lana Kordić, Josip Cikojević
Izvorni znanstveni članak
Katarina Breščić
Prethodno priopćenje
Jarmila Duháček Šebestová, Petra Krejčí, Joanna Małecka
Prethodno priopćenje
Zoran Krupka, Iva Zelenika, Goran Vlašić
Prethodno priopćenje
Mimoza Pira, Bujar Pira
Prethodno priopćenje
Tea Šestanović, Klara Luketa
Prethodno priopćenje
Ali Tehci, Fuad Selamzade, Sam Demirkol, Aycan Kama, Yusuf Ersoy
Prethodno priopćenje
Lorena Pikl
Pregledni rad
Amira Pobrić
Pregledni rad
Hrvoje Spremić
Pregledni rad
Marko Šundov, Tomislav Galović, Igor Arapović
Pregledni rad
Marin Levaj, Viktor Viljevac
Stručni rad
Posjeta: 0 *