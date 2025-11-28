 Skoči na glavni sadržaj

Historijski zbornik , Vol. 78 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 28.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.11.2025.

Sadržaj

Od Bretanje preko Vrane do Zadra – zadarska građanska obitelj Bertonići (Britanico) (str. 1-44)

hrvatski pdf 656kb
From Brittany through Vrana to Zadar – Zadar citizen family Bertonić (Britanico) (str. 1-44)

Zdenko Dundović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 656kb
Officers and Employees of the Free and Royal City of Osijek in 1815 (str. 45-80)

engleski pdf 529kb
Časnici i namještenici Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka 1815. godine (str. 45-80)

Eldina Lovaš, Danijel Jelaš
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 529kb
Izidor Kršnjavi i zakon o pučkom školstvu iz 1888. godine (str. 81-96)

hrvatski pdf 289kb
Izidor Kršnjavi and the 1888 Elementary Education Act (str. 81-96)

Vlasta Švoger
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 289kb
Odjek zagrebačkih događaja iz listopada 1895. u dubrovačkim listovima Crvena Hrvatska i Dubrovnik (str. 97-122)

hrvatski pdf 389kb
The Echo of the Zagreb Events from October 1895 in Dubrovnik Newspapers Crvena Hrvatska and Dubrovnik (str. 97-122)

Edi Zubović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 389kb
O vodoopskrbnom sustavu Zagreba od izgradnje 1878. do Drugog svjetskog rata (str. 123-133)

hrvatski pdf 248kb
The Water Supply System of Zagreb from Its Construction in 1878 to the Second World War (str. 123-133)

Marino Manin
Prethodno priopćenje

engleski pdf 248kb
Od Sclavoniae do Slavonije. Pojam, opseg i granični položaj u srednjem i ranom novom vijeku, ur. Robert Skenderović, Milan Vrbanus, Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2024, 554 str. (str. 137-139)

hrvatski pdf 163kb
Od Sclavoniae do Slavonije. Pojam, opseg i granični položaj u srednjem i ranom novom vijeku, ur. Robert Skenderović, Milan Vrbanus, Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2024, 554 pp. (str. 137-139)

Jakov Blagojević
Recenzija, prikaz

engleski pdf 163kb
Josip Žgaljić, Brodovi naših predaka: šest stoljeća brodogradnje i pomorstva na otoku Krku, Rijeka: Glosa, 2023, 163 str. (str. 140-141)

hrvatski pdf 156kb
Josip Žgaljić, Brodovi naših predaka: šest stoljeća brodogradnje i pomorstva na otoku Krku, Rijeka: Glosa, 2023, 163 pp. (str. 140-141)

Hrvoje Crnogaj
Recenzija, prikaz

engleski pdf 156kb
Oratio pro Croatia – Govor za Hrvatsku: 500. obljetnica (1522. – 2022.): zbornik radova, ur. Tomislav Galović, Zagreb: Arvalis; Matica Hrvatska, Odjel za povijest, 2024, 212 str. (str. 141-144)

hrvatski pdf 171kb
Oratio pro Croatia – Govor za Hrvatsku: 500. obljetnica (1522. – 2022.): zbornik radova, ur. Tomislav Galović, Zagreb: Arvalis; Matica Hrvatska, Odjel za povijest, 2024, 212 pp. (str. 141-144)

Marija Lendarić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 171kb
Memoari Jelice Belović-Bernadzikowske (Ljube T. Daničić), ur. Enes S. Omerović, Tomasz Jacek Lis, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju; Historijski arhiv Sarajevo, 2023, 685 str. (str. 144-146)

hrvatski pdf 163kb
Memoari Jelice Belović-Bernadzikowske (Ljube T. Daničić), ur. Enes S. Omerović, Tomasz Jacek Lis, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju; Historijski arhiv Sarajevo, 2023, 685 pp. (str. 144-146)

Veronika Novoselac
Recenzija, prikaz

engleski pdf 163kb
Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 8. i 9. studenoga 2018., ur. Dalibor Čepulo, Damir Karbić, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet; HAZU, 2024., 476 str. (str. 146-151)

hrvatski pdf 187kb
Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 8. i 9. studenoga 2018., ur. Dalibor Čepulo, Damir Karbić, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet; HAZU, 2024., 476 pp. (str. 146-151)

Nikolina Šimetin Šegvić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 187kb
Nikola Baković, Brotherhood on the Move: Ritual Mobilities in the Second Yugoslavia, Srednja Europa: Zagreb, 2023, 483 str. (str. 151-157)

hrvatski pdf 189kb
Nikola Baković, Brotherhood on the Move: Ritual Mobilities in the Second Yugoslavia, Srednja Europa: Zagreb, 2023, 483 pp. (str. 151-157)

Anita Buhin
Recenzija, prikaz

engleski pdf 189kb
Znanstveno-stručni skup „1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva“, Zagreb, 23. listopada 2025, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (str. 161-162)

hrvatski pdf 155kb
Znanstveno-stručni skup „1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva“, Zagreb, 23rd October 2025., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (str. 161-162)

Ivan Marjanović
Ostalo

engleski pdf 155kb
Impressum, sadržaj (str. 0-0)

hrvatski pdf 170kb
Impressum, table of contents (str. 0-0)

Marica Karakaš Obradov
Ostalo

engleski pdf 170kb

