 Skoči na glavni sadržaj

Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike , Vol. 26 No. 102, 2025.

  • Datum izdavanja: 16.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

IN MEMORIAM IBRAHIM AGANOVIĆ (str. 4-5)

Krešimir Veselić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 578kb
KRATAK UVOD U TEORIJU GRAFOVA (str. 6-11)

Anamari Nakić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 917kb
PRIMJENA VEKTORSKE GRAFIKE U VIDEOIGRI ASTEROIDS (str. 12-24)

Patrik Ostrunić, Tihana Strmečki, Ivana Božić Dragun
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 2060kb
VELIKI JEZIČNI MODELI - POTRAGA ZA UMJETNOM INTELIGENCIJOM (str. 25-33)

Reni Banov
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 882kb
NUMERIČKA INTEGRACIJA. NEWTON-COTESOVE FORMULE (str. 34-46)

Marija Čančarević, Ivica Čulina, Šimun Zlopaša
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1068kb
PROBLEM TRAŽENJA PRIMITIVNE FUNKCIJE ZA NEWTON-LEIBNIZOVU FORMULU (str. 47-58)

Goran Kovačević
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1634kb
KREATIVNE RADIONICE ZA ŠIRENJE MATEMATIČKIH VIDIKA: KRIPTOGRAFIJA (str. 59-67)

Suzana Antunović
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1826kb
MATURA NEKAD I SAD (str. 68-69)

Sanja Sruk
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 569kb

Posjeta: 0 *