Politička misao : časopis za politologiju , Vol. 62 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 05.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.12.2025.

Sadržaj

Riječ urednice (str. 5-7)

Marta Zorko
Uvodnik

hrvatski pdf 200kb
Vojska Europske unije iz kantovske perspektive (str. 11-32)

hrvatski pdf 431kb
Army of the European Union from a Kantian Perspective (str. 11-32)

Lovro Grgić
Izvorni znanstveni članak

Uloga i važnost medijske pismenosti – iskustva i percepcije u Oružanim snagama Republike Hrvatske (str. 33-63)

hrvatski pdf 758kb
The Role and Importance of Media Literacy – Experiences and Perceptions in the Armed Forces of the Republic of Croatia (str. 33-63)

Igor Kanižaj, Marina Svrze, Asja Madunić
Izvorni znanstveni članak

Temporalnosti bivanja i postajanja u ustavnoj kodifikaciji mladih u Republici Hrvatskoj (str. 64-87)

hrvatski pdf 439kb
Temporalities of Being and Becoming in the Constitutional Codification of Youth in the Republic of Croatia (str. 64-87)

Matija Miloš, Marko Kovačić
Izvorni znanstveni članak

Studenti prava i društvena distanca prema migrantima u Hrvatskoj – što se promijenilo između 2019. i 2024. godine? (str. 88-115)

hrvatski pdf 623kb
Law Students and Social Distance Towards Migrants in Croatia – What has changed between 2019 and 2024? (str. 88-115)

Marko Mrakovčić, Margareta Gregurović, Marko Miočić
Izvorni znanstveni članak

Tipološka analiza (ne)učinkovitosti sporazumâ iz Minska u kontekstu rusko-ukrajinskog rata (str. 116-152)

hrvatski pdf 498kb
Typological Analysis of the (in)Effectiveness of the Minsk Agreements in the Context of the Russian-Ukrainian War (str. 116-152)

Krešimir Margaletić
Pregledni rad

Važnost razvoja lokalne proizvodnje suvenira i njihova uloga u politici održivog turizma: uvod u problematiku i pregled postojeće literature (str. 153-172)

hrvatski pdf 410kb
The Importance of Developing Local Souvenir Production and its Role in Sustainable Tourism Policy: an Introduction to the Issue and a Review of the Existing Literature (str. 153-172)

Matea Topić Crnoja
Pregledni rad

Holm Sundhaussen Gospodarska povijest Nezavisne Države Hrvatske u nacionalsocijalističkom veleprostoru 1941.-1945.: Propast jedne eksploatacijske strategije (str. 175-181)

Zdravko Petak
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 289kb
Anton Jäger Hyperpolitik: Extreme Politisierung ohne politischen Folgen (str. 181-187)

Tihomir Cipek
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 289kb
Bojana Klepač Rolih Dva lica političke korektnosti (str. 187-190)

Ivana Kaćunić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 272kb

