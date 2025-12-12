 Skoči na glavni sadržaj

Poredbeno pomorsko pravo , Vol. 64 No. 179, 2025.

  • Datum izdavanja: 12.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 12.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednika (str. 1-4)

Editorial (str. 5-8)

Dorotea Ćorić
Uvodnik

Porez po tonaži broda - primjenjivo hrvatsko pravo i pravo Europske unije (str. 11-71)

Tonnage Tax: Relevant Croatian Legislation and the European Union Legal Framework (str. 11-71)

Božena Bulum, Ksenija Ostojić, Marija Pijaca
Izvorni znanstveni članak

Povijest oporezivanja dobiti brodarskih društava u Republici Hrvatskoj i prijedlog izmjena propisa (str. 73-96)

Historical Account of Corporate Taxation of Shipping Companies in the Republic of Croatia (str. 73-96)

Petar Kragić, Diana Jerolimov
Pregledni rad

The Ever Given: Potential Liabilities and Insurance Cover (str. 97-115)

"Ever Given" - potencijalne odgovornosti i osiguravateljno pokriće (str. 97-115)

Frank Stevens
Pregledni rad

Pravna regulacija polaganja prekograničnih podmorskih kabela i cjevovoda u Republici Hrvatskoj u odnosu na odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982. (str. 117-153)

The Legal Regulation of the Laying of Cross Border Submarine Cables and Pipelines in the Republic of Croatia in Relation to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (str. 117-153)

Ivica Kinder
Prethodno priopćenje

Legal Issues of the Allocation of Risk in Shipbuilding Contracts in the Light of Technological Innovation (str. 155-168)

Pravni aspekti raspodjele rizika u ugovorima o gradnji broda u svjetlu tehnoloških inovacije (str. 155-168)

Zoran Tasić
Izvorni znanstveni članak

A Legal Analysis of Pollution Damage Claims in the Case of Pollution by Oil and Bunker Oil: Understanding the International Regulatory Framework and the Specifics of the Croatian Legal System (str. 169-216)

Pravna analiza zahtjeva za naknadu štete u slučaju onečišćenja uljem i pogonskim uljem - razumijevanje međunarodnog regulatornog okvira i specifičnosti hrvatskog pravnog sustava (str. 169-216)

Ante Vojković
Izvorni znanstveni članak

Isključenje iz osiguranja štete nastale zbog krajnje nepažnje osiguranika (str. 219-221)

Exclusion from Insurance of Damages Caused by Gross Negligence (str. 219-221)

Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, prikaz

Nagrada za spašavanje članovima posade broda spašavatelja (str. 223-230)

Salvage Award to Crew Members of the Salving Ship (str. 223-230)

Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, prikaz

Zastarni rok za tjelesne ozljede pomoraca (str. 231-242)

The Statute of Limitations in the Case of Personal Injury of a Crew Member (str. 231-242)

Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, prikaz

Nepostojanje uvjeta za siguran rad člana posade - postupanje protivno pravilima struke (str. 243-250)

Lack of Conditions for the Safe Work of a Crew Member: Behaviour Contrary to Lege Artis (str. 243-250)

Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, prikaz

Izvanugovorna Odgovornost za Tjelesnu Ozljedu Ronioca - isključiva odgovornost oštećenog (str. 251-253)

Non-contractual Liability for Loss of Life and Personal Injury to the Diver: Sole Liability of the Injured Person (str. 251-253)

Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, prikaz

Pomorsko pravo za zapovjednika broda [prikaz knjige] (str. 257-265)

Maritime Law for Ship Masters (str. 257-265)

Petra Amižić Jelovčić
Recenzija, prikaz

Hrvatsko pomorsko dobro - geneza nereda & prijedlog rješenja (str. 267-272)

The Croatian Maritime Domain: the Genesis of Disorder & Proposed Solutions (str. 267-272)

Iva Tuhtan Grgić
Recenzija, prikaz

Pomorsko pravo (str. 275-516)

Maritime Law (str. 275-516)

Aleksandra Čar, Jakov Sinovčić-Perković
Bibliografija

