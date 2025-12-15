 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci , Vol. 46 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.12.2025.

Mitigating Digital Panopticism in the Workplace by Integrating Human Rights Due Diligence and Privacy by Design Framework (str. 499-527)

engleski pdf 397kb
Integrirani pristup zaštiti privatnosti radnika u digitalnom okruženju: dužna pažnja u pogledu ljudskih prava i privatnosti po dizajnu (str. 528-528)

Andrijana Bilić
Izvorni znanstveni članak

Rasuđivanje o zakonodavnom (vjerodostojnom) tumačenju u teoriji Riccarda Guastinija i praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske (str. 529-553)

hrvatski pdf 340kb
Reasoning on Legislative (Authentic) Interpretation in the Theory of Riccardo Guastini and the Practice of the Constitutional Court of the Republic of Croatia (str. 554-554)

Žaklina Harašić, Mario Krešić
Izvorni znanstveni članak

Energetska solidarnost kao instrument energetske pravednosti: razvoj načela kroz praksu Suda Europske unije (str. 555-579)

hrvatski pdf 353kb
Energy Solidarity as an Instrument of Energy Justice: The Development of the Principle Through the Case Law of the Court of Justice of the European Union (str. 580-580)

Ana Pošćić, Narda Krnetić Blečić
Izvorni znanstveni članak

Analiza Zak. članka XXXIV. iz 1873. o izmjenama i dopunama Hrvatskougarske nagodbe (str. 581-605)

hrvatski pdf 355kb
Analysis of Law Number XXXIV from 1873 on Amendments to the Croatian-Hungarian Agreement (str. 606-606)

László Heka
Izvorni znanstveni članak

Cyberattacks as Grounds for the Declaration of a State of Emergency (str. 607-628)

engleski pdf 353kb
Kibernetički napadi kao temelj za proglašavanje izvanrednog stanja (str. 629-629)

Rok Dacar
Izvorni znanstveni članak

Tajnost i nejavnost prethodnog kaznenog postupka u hrvatskom i komparativnom pravu (str. 631-648)

hrvatski pdf 298kb
Secrecy and Non-Publicity in Pre-Trial Proceedings in Croatian and Comparative Law (str. 649-649)

Iva Parenta
Izvorni znanstveni članak

Uloga države u osiguranju rizika prirodnih katastrofa – koji je pravi put, EU inicijativa te primjeri Francuske i Italije (str. 651-675)

hrvatski pdf 345kb
The Role of Government in Insuring Natural Catastrophe Risk – The Best Way Forward, EU Initiative, and Examples from France and Italy (str. 676-676)

Morana Derenčinović Ruk
Izvorni znanstveni članak

Neka pravna pitanja o položaju životinja u kaznenom postupku: hrvatska i poredbena perspektiva (str. 677-695)

hrvatski pdf 317kb
Some Legal Issues on the Status of Animals in Criminal Proceedings: Croatian and Comparative Perspective (str. 696-696)

Maja Pilić, Petar Lesko
Prethodno priopćenje

Understanding the Non-Implementation of Article 12 of the CRPD in Bulgaria: An Outlook on Legal Translation and Transplantation Challenges (str. 697-717)

engleski pdf 382kb
Analiza neprovođenja članka 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Bugarskoj: izazovi pravnog prevođenja i pravne transplantacije (str. 718-718)

Dimitar Stoyanov, Simeon Groysman
Pregledni rad

Normativni i institucionalni okvir prava pacijenata na prigovor: hrvatski model i europski standardi (str. 719-442)

hrvatski pdf 332kb
The Normative and Institutional Framework of Patients’ Right to Complain: The Croatian Model and European Standards (str. 743-743)

Saša Zebec
Pregledni rad

Retroactivity in Binding Case Law: Implications for Turkish Tax Law (str. 745-761)

engleski pdf 332kb
Retroaktivnost u obvezujućoj sudskoj praksi: implikacije za turski porezni zakon (str. 762-762)

Muhammet Durdu
Stručni rad

Nekretnine u posebnom pravnom statusu s posebnim osvrtom na pomorsko dobro (Jadranko Jug, Lexpera, Zagreb, 2025.) (str. 765-767)

hrvatski pdf 154kb
Real Property under a Special Legal Status with Special Reference to Maritime Domain (Jadranko Jug, Lexpera, Zagreb, 2025)

Mihaela Radulović
Recenzija, prikaz

