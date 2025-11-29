 Skoči na glavni sadržaj

Hrvatski dijalektološki zbornik , No. 29, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. V-VI)


Kazalo

hrvatski pdf 138kb
Frazemi s antroposomatskom sastavnicom oko u čakavskim govorima (str. 1-34)

hrvatski pdf 450kb
Phraseological units with the anthroposomatic component oko (‘eye’) in Čakavian local dialects (str. 1-34)

Martina Bašić, Marija Malnar Jurišić
Izvorni znanstveni članak

On the 21st-century local dialect of Mrzla Vodica (str. 35-51)

engleski pdf 295kb
O mrzlovodičkome govoru 21. stoljeća (str. 35-51)

Mirjana Crnić Novosel
Izvorni znanstveni članak

Fonološki sustav govora sela Bobovišća na otoku Braču (str. 53-75)

hrvatski pdf 425kb
The phonological system of the local dialect of Bobovišće on the island of Brač (str. 53-75)

Filip Galović
Izvorni znanstveni članak

Fonološki opis govora Veloga Grablja na otoku Hvaru (str. 77-98)

hrvatski pdf 320kb
The phonology of the local dialect of Velo Grablje on the island of Hvar (str. 77-98)

Paula Jurić
Prethodno priopćenje

Status konsonanta x u govorima čakavskoga i kajkavskoga narječja na području Hrvatske s geolingvističkoga gledišta (str. 99-140)

hrvatski pdf 3875kb
The status of the consonant x in Čakavian and Kajkavian local dialects in Croatia from a geolinguistic perspective (str. 99-140)

Marina Marinković, Silvana Vranić
Izvorni znanstveni članak

Prilog poznavanju etimologije ojkonima Vrbanja i Vrbanjuša (Sarajevo, Bosna i Hercegovina) (str. 141-157)

hrvatski pdf 235kb
Contribution to the knowledge of the etymology of the oikonyms Vrbanja and Vrbanjuša (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) (str. 141-157)

Edita Spahić, Nusret Drešković
Izvorni znanstveni članak

Prezimena i toponimija Općine Majur (str. 159-186)

hrvatski pdf 418kb
Family names and toponymy of the Municipality of Majur (str. 159-185)

Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak

Nematerijalno kulturno dobro sačuvano u koricama Rječnika (str. 189-193)

Marina Marinković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 168kb
Leksik hrvatske Istre iz arealne perspektive (str. 194-199)

Silvana Vranić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 105kb
15. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima čera – dənəs – zutra (str. 200-202)

Jurica Polančec
Vijest

hrvatski pdf 91kb

