Historical contributions = Historische Beiträge , Vol. 44 No. 69, 2025.

  • Datum izdavanja: 19.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Posljednji kralj: srednjovjekovni narativi o Kraljevini Hrvatskoj i Dalmaciji potkraj 11. stoljeća (str. 9-43)

hrvatski pdf 365kb
The Last King: Medieval Narratives on the Kingdom of Croatia and Dalmatia in the Late 11th Century (str. 44-44)

Ivan Majnarić
Izvorni znanstveni članak

Kapitular prokuratora zadarske komune iz 1373. godine (str. 45-68)

hrvatski pdf 239kb
The 1373 Capitulary of Zadar’s Procurators (str. 69-69)

Tomislav Popić
Izvorni znanstveni članak

Bratovština kovača sv. Dominike u Zadru (str. 71-91)

hrvatski pdf 230kb
The Confraternity of Blacksmiths of St Dominica in Zadar (str. 92-92)

Zdenko Dundović
Izvorni znanstveni članak

Le lettere di Antun Vrančić al vescovo di Zagabria e bano di Croazia Juraj Drašković conservate presso il Centro delle Collezioni Diocesani di Győr (Ungheria) (str. 93-123)

talijanski pdf 1356kb
Pisma Antuna Vrančića zagrebačkom biskupu i hrvatskom banu Jurju Draškoviću iz Sabirnog centra Đurske biskupije (Mađarska) (str. 124-124)

Diana Sorić
Izvorni znanstveni članak

Dragoman Nikola Cambi i njegov izvještaj o šibenskim granicama (1569.) za Giovannija Battistu Calba (str. 125-150)

hrvatski pdf 552kb
Dragoman Nikola Cambi and His 1569 Report on the Borders of Šibenik for Giovanni Battista Calbo (str. 151-152)

Iva Kurelac
Izvorni znanstveni članak

Dječji mortalitet u matičnim knjigama umrlih reformiranoga stanovništva u južnoj Baranji (1750. – 1850.) (str. 153-192)

hrvatski pdf 1684kb
Child Mortality among the Reformed Populace of Southern Baranya as Evident from Death Registers (1750-1850) (str. 193-194)

Dubravka Božić Bogović, Eldina Lovaš
Izvorni znanstveni članak

Antun Mihanović i „Horvatska domovina” – put nastanka hrvatske državne himne (str. 195-217)

hrvatski pdf 550kb
Antun Mihanović and “Horvatska domovina”: How the Poem Became the Croatian National Anthem (str. 218-218)

Vlasta Švoger
Pregledni rad

Simfonije neuroze kroz prizmu europske modernosti i institucionalne moći nad ljudskim tijelom: tretman mentalnih bolesnika iz Bosne i Hercegovine (1878. – 1914.) (str. 219-246)

hrvatski pdf 289kb
Symphonies of Neurosis through the Lens of European Modernity and Institutional Power over the Human Body: The Treatment of Mentally Ill Persons in Bosnia and Herzegovina (1878-1914) (str. 247-247)

Minela Radušić
Izvorni znanstveni članak

Irena Benyovsky Latin, Socijalna topografija Dubrovnika. Transformacija predgrađa u središte grada u mletačkom razdoblju (1205. – 1358.), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2024, 385 stranica (str. 251-253)

Marija Mogorović Crljenko
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 86kb
Minja Pješčić, Leksikon imena srednjovjekovne Bosne. Imena naših predaka, Travnik: Dram radosti, 2024, 631 stranica (str. 253-255)

Ivan Botica
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 89kb
Vedran Stojanović, Dubrovački diptih. Domaći i strani autori o prostoru pretpotresnog grada, Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2024, 278 stranica (str. 256-257)

Matko Marušić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 78kb
Filip Novosel, Život dalmatinskoga grada u 17. stoljeću: društvo i svakodnevica Zadra u pozadini vojnih zbivanja za vrijeme Kandijskog rata (1645. – 1669.), Zagreb; Zadar: Hrvatski institut za povijest; Državni arhiv u Zadru, 2024, 423 stranice (str. 257-260)

Maja Katušić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 95kb
Zvjezdana Sikirić Assouline, Melita Vukina, Hrvatsko pučko školstvo 19. stoljeća i zagrebačka Sramotna knjiga, Zagreb: Školska knjiga, 2024, 560 stranica (str. 260-263)

Sandra Šutalo
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 96kb
Kralj Zvonimir. Zbornik radova sa Simpozija Kralj Zvonimir održanog 11. i 12. lipnja 2022. godine u Kninu, Zagreb; Knin: Sveučilište u Zagrebu; Narodna knjižnica Knin, 2025, 330 stranica (str. 263-265)

Alen Moslavac
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 89kb
Christian Raffensperger, ur., How Medieval Europe was Ruled, New York: Routledge, 2023, 258 stranica (str. 265-268)

Ivan Moškatelo
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 98kb
Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić, ur., Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The City and the Church, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2024, 334 stranice (str. 268-271)

Maja Hučić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 97kb
Stephen G. Hague, Karen Lipsedge, ur., At Home in the Eighteenth Century: Interrogating Domestic Space, New York: Routledge, 2022, 379 stranica (str. 271-274)

Goran Ovčariček
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 98kb
Dragana Grbić, Harald Heppner, Konrad Petrovszky, ur., Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe: Secularisation between the Adriatic and the Carpathians / Säkularisierung zwischen Adria und Karpatenbogen 8 (2025), 210 stranica (str. 274-277)

Maja Perić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 96kb
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 66 (2024), 521 stranica (str. 277-280)

Marija Kanižaj
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 97kb
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 62 (2024), 209 stranica (str. 280-283)

Iva Mihekovec
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 95kb

