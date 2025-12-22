 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Central European Agriculture , Vol. 26 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Exploring the benefits of β-mannanase supplementation in dairy cattle nutrition, performance, and a sustainable environment (str. 825-834)

Emmanuel ONCHE, Tajudeen HABEEB, Francis T. DENEN, Shedrack E. OMALE
Pregledni rad

engleski pdf 689kb
Importance of animal welfare in sheep reproductive technologies (str. 835-844)

engleski pdf 690kb
Az állatjólét fontossága a szaporodásbiológiai technológiák alkalmazása során juhokban (str. 835-844)

Melinda BAGI, Viktor JURKOVICH, Nóra VASS
Pregledni rad

The role of the CAPN1 gene in the genetic improvement of livestock meat production (str. 845-863)

engleski pdf 788kb
Uloga CAPN1 gena u genetskom unapređenju proizvodnje mesa domaćih životinja (str. 845-863)

Marijana VRBANČIĆ IGRIĆ, Jelena RAMLJAK, Ante IVANKOVIĆ, Nikolina KELAVA UGARKOVIĆ, Tatjana JELEN, Zvonimir PRPIĆ, Miljenko KONJAČIĆ
Pregledni rad

The effect of physically effective fibers on the digestibility of total mixed rations using different indicators (str. 864-875)

Dženan HADŽIĆ, Senada ČENGIĆ-DŽOMBA, Emir DŽOMBA, Zvonko ANTUNOVIĆ, Muhamed BRKA
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 665kb
Supporting natural populations of European bullhead (Cottus gobio) through ex situ breeding and rearing (str. 876-886)

engleski pdf 742kb
A botos kölönte (Cottus gobio) természetes populációinak támogatása ex situ szaporítással és neveléssel (str. 876-886)

István IMECS, Alpár KELEMEN, András A. NAGY, Nguyễn N. QUYẾN, Hajime MATSUBARA, Tamás MÜLLER
Izvorni znanstveni članak

Global approaches to the utilisation of discards from marine fisheries and aquaculture side streams: insights from Croatia (str. 887-904)

engleski pdf 1108kb
Globalni pristupi iskorištavanju nusproizvoda morskog ribarstva i akvakulture: uvidi iz Hrvatske (str. 887-904)

Daniel MATULIĆ, Mario LOVRINOV, Stipe ANTIĆ, Tea TOMLJANOVIĆ
Pregledni rad

The abundance of Spirulina platensis in an intensive shrimp pond based on causal loop model analysis (str. 905-914)

Heri ARIADI, M. Bahrus SYAKIRIN, Tri Yusufi MARDIANA, Linayati LINAYATI, Benny Diah MADUSARI, Abdul WAFI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 916kb
Urban wastewater effects on chlorophyll fluorescence parameters, water productivity, and soybean yield under drought stress (str. 915-926)

Saeid SHIUKHY-SOQANLOO, Bahareh SHAMGANI MASHHADI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 845kb
Assessment of maize hybrids for agronomic and fall armyworm tolerant traits (str. 927-938)

Innocent ISEGHOHI, Emmanuel OGUNDARE, Segun FAYEMIRO, Oluwafemi OBISESAN, Antony JOB
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1135kb
The influence of fertilization of red clover (Trifolium pratense L.) cultivars on productive and quality properties of forage (str. 939-944)

Muamer BEZDROB, Bekir TANKOSIĆ, Saud HAMIDOVIĆ, Nermin RAKITA, Hamdija ČIVIĆ, Teofil GAVRIĆ, Enver KARAHMET, Admir DOKSO
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 664kb
Yield and quality characteristics of maize-forage legume mixtures cultivated under different tillage systems (str. 945-955)

Poloko MOSEBI, Casper MADAKADZE, Moeketsi NTAKATSANE, Ratsele RATSELE
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 829kb
The influence of the sowing ratio of common vetch and Italian ryegrass on the yield and quality of forage (str. 956-965)

Utjecaj omjera sjetve obične grahorice i talijanskog ljulja na prinos i kakvoću krme (str. 956-965)

Darko UHER, Dubravko MAĆEŠIĆ, Josip CUNJ, Saša PRĐUN
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 660kb
Distribution and habitats of fast spreading perennial weed Sorghum halepense (L.) Pers. in Slovakia (str. 966-977)

engleski pdf 1125kb
Rozšírenie a biotopy rýchlo sa šíriacej trvácej buriny Sorghum halepense (L.) Pers. na Slovensku (str. 966-977)

Nikola KOTLÁROVÁ, Ľuba ĎURIŠOVÁ, Samuel KŠIŇAN, Lenka TOMOVIČOVÁ, Pavol ELIÁŠ Jr.
Izvorni znanstveni članak

Phyto-virologic status of sour cherry in Bulgaria (str. 978-985)

engleski pdf 1006kb
Фитовирусологичен статус на вишната в България (str. 978-985)

Aneliya BORISOVA
Izvorni znanstveni članak

The influence of weather changes on wheat seed mycosis in the Transylvanian Plateau (str. 986-994)

engleski pdf 811kb
Influenţa schimbărilor meteorologice asupra prezenţei agenţilor patogeni pe seminţele de grâu în podisul Transilvaniei (str. 986-994)

Camelia MIC (GIURGIU), Laura ȘOPTEREAN, Loredana SUCIU, Ana-Maria VĂLEAN, Adina TĂRĂU, Rozalia KADAR, Marcel DUDA
Izvorni znanstveni članak

Understanding the physiological effects of climate change on agricultural pests (str. 995-1014)

Evrim SÖNMEZ
Pregledni rad

engleski pdf 887kb
Non-chemical control options against grey mould (Botrytis cinerea) on strawberry (Fragaria x anannasa) (str. 1015-1027)

engleski pdf 706kb
Možnosti nekemičnega zatiranja sive plesni (Botrytis cinerea) na žlahtnem jagodnjaku (Fragaria x ananassa) (str. 1015-1027)

Klara ŠAVLI, Janja ZAJC ŽUNIČ, Franci Aco CELAR
Pregledni rad

Preliminary field study of the life cycle parameters of the brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) in Bulgaria (str. 1028-1033)

engleski pdf 817kb
Проучване на жизнения цикъл на кафявата мраморна дървеница Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera:Pentatomidae) в България (str. 1028-1033)

Mariya HRISTOZOVA, Adelina HARIZANOVA
Izvorni znanstveni članak

Effects of osmotic stress on root development in winter wheat (Triticum aestivum L.) genotypes with diverse drought tolerance (str. 1034-1042)

engleski pdf 778kb
Az ozmotikus stressz hatásainak vizsgálata eltérő szárazságtűrőképességű őszi búza genotípusok gyökérfejlődésére (str. 1034-1042)

Marton GYORGY, Andras FARKAS, Zsuzsanna FARKAS, Istvan MOLNAR, Angela ANDA, Balazs VARGA
Izvorni znanstveni članak

Main pollinators of haskap (Lonicera caerulea: Caprifoliaceae) and the effect of different controlled methods of pollination on fruit set (str. 1043-1059)

engleski pdf 926kb
Hlavní opylovatelé zimolezu (Lonicera caerulea: Caprifoliaceae) a vliv různých metod opylení na jeho výnos (str. 1043-1059)

Marian HÝBL, Aleš VLÁDEK, Antonín PŘIDAL, Milan KOBES, Jan ŠIPOŠ, Ondřej POLÁK, Štěpán RYBA, Petr MRÁZ
Izvorni znanstveni članak

Effects of soluble and insoluble fractions of fruit pomaces on short-chain fatty acid generation by fecal microbiota in vitro (str. 1060-1072)

Melike DEMİRKOL, Zekai TARAKÇI, Yunus E. TUNÇİL
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 958kb
Enhancing biogas production from perennial energy crops through bioaugmentation with perlite immobilised microbial consortia (str. 1073-1089)

engleski pdf 1213kb
Povećanje proizvodnje bioplina iz višegodišnjih energetskih kultura putem bioaugmentacije s mikrobnim konzorcijima imobiliziranim na perlite (str. 1073-1089)

Karlo ŠPELIĆ, Tomislav IVANKOVIĆ, Gabrijel BARČIĆ, Ivana TOMIĆ, Le ZHANG, Sabine ROLLAND du ROSCOAT, Vanja JURIŠIĆ
Izvorni znanstveni članak

Study on the phenolic composition and antioxidant potential of grape juices from white grapevine varieties (str. 1090-1100)

engleski pdf 745kb
Изследване на фенолния състав и антиоксидантен потенциал на гроздови сокове от бели сортове лози (str. 1090-1100)

Dimitar DIMITROV, Dushko NEDELKOVSKI, Marija GJOSHEVA KOVACHEVIKJ, Teodora YANEVA, Anatoli ILIEV, Miroslav IVANOV, Petya RAEVA
Izvorni znanstveni članak

Honey consumption patterns: Habit or choice? A comparative study in the Visegrad region (str. 1101-1117)

engleski pdf 820kb
Spotreba medu: Návyk alebo voľba? Komparatívna štúdia v regióne Vyšehradskej skupiny (str. 1101-1117)

Peter ŠEDÍK, Kristína PREDANÓCYOVÁ, Cristina Bianca POCOL, Titanilla ORAVECZ
Izvorni znanstveni članak

Do quality labels change how much we like a product? Evidence from honey consumers (str. 1118-1129)

engleski pdf 844kb
Mijenjaju li oznake kvalitete koliko nam se proizvod sviđa? Dokazi iz istraživanja potrošača meda (str. 1118-1129)

Marija CERJAK, Josip JURAČAK, Alen DŽIDIĆ, Damir KOVAČIĆ
Izvorni znanstveni članak

Posjeta: 0 *