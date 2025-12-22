Communication Management Review , Vol. 10 No. 02, 2025.
- Datum izdavanja: 22.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 22.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Dejan Gluvačević, Lovro Matković
Uvodnik
Manuela Bukovec, Luka Martin Tomažić, Maruša Mavsar, Dinko Bilić
Izvorni znanstveni članak
Anita Šulentić, Ivan Pakozdi, Vita Đurđević
Izvorni znanstveni članak
Marko Kovačić, Nikola Baketa, Andrea Grus Bosak
Izvorni znanstveni članak
Mario Žuliček, Darijo Čerepinko
Izvorni znanstveni članak
Tonći Prodan, Marija Gombar
Izvorni znanstveni članak
Marija Pavić, Dejan Gluvačević, Božo Skoko
Izvorni znanstveni članak
Ivan Biošić
Recenzija, prikaz
Ostalo
Ostalo
Posjeta: 0 *