Communication Management Review , Vol. 10 No. 02, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Editor's Note (str. 4-9)

Dejan Gluvačević, Lovro Matković
Uvodnik

hrvatski pdf 549kb
Sustainability Communication Strategies: A Case Study of OTP Bank, Croatia (str. 10-27)

Manuela Bukovec, Luka Martin Tomažić, Maruša Mavsar, Dinko Bilić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 724kb
Konzumacija glazbenih streaming servisa kod generacije Z (str. 28-45)

Anita Šulentić, Ivan Pakozdi, Vita Đurđević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 956kb
Od razgovora do glasačke kutije: Faktori formalne političke participacije mladih u Hrvatskoj (str. 46-61)

Marko Kovačić, Nikola Baketa, Andrea Grus Bosak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 874kb
The Simulation of Society Evolution Based on the Impact of Communication Messages (str. 62-75)

Mario Žuliček, Darijo Čerepinko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 732kb
Disinformation as Strategy: Russian Electoral Interference in the EU and US (str. 76-95)

Tonći Prodan, Marija Gombar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 929kb
Uloga komunikacijskih alata u promociji kazališta na primjeru Satiričkog kazališta Kerempuh (str. 96-113)

Marija Pavić, Dejan Gluvačević, Božo Skoko
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 607kb
Odnosi s javnošću, brend i imidž sveučilišta (str. 114-116)

Ivan Biošić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 501kb
Call for Papers - BledCom 2026: ‘’Disaster, Health, and Organizational Crisis Communication“ - 26-27 June 2026, Bled (Slovenia) (str. 117-119)


Ostalo

engleski pdf 425kb
Instructions for Authors (str. 120-125)


Ostalo

engleski pdf 436kb
Code of Ethics (str. 126-131)


Ostalo

engleski pdf 436kb

