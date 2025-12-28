 Skoči na glavni sadržaj

Poljoprivreda , Vol. 31 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 28.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.12.2025.

Sadržaj

The Anthesis–Silking Interval and its Relation to Certain Yield Components in Maize Hybrids from the Mid-Early FAO Group (str. 3-11)

engleski pdf 775kb
Interval između metličanja i svilanja te njegova povezanost s određenim komponentama prinosa kod hibrida kukuruza iz srednje rane FAO grupe (str. 3-11)

Valentina Valkova, Zhelyazko Vulchinkov
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 775kb
Fiziološki i biokemijski odgovori hibrida suncokreta u poljskim uvjetima (str. 12-20)

Physiological and Biochemical Responses of Sunflower Hybrids Under Field Conditions (str. 12-20)

Antonel a Markulj Kulundžić, Anto Mijić, Aleksandra Sudarić, Ivana Varga, Marija Viljevac Vuletić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 613kb
Utjecaj različitih tretmana suzbijanja korova na zakorovljenost, komponente prinosa i prinos soje (str. 21-28)

Impact of Different Weed Control Treatments on Weed Infestation, Soybean Yield Components, and Yield (str. 21-28)

Jurica Jović, Vedran Orkić, Krešimir Šunjić, Tihomir Čupić, Goran Jukić, Siniša Ozimec, Renata Baličević, Branka Ruskaj-Hrsan, Marija Ravlić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 602kb
Invazija žljezdastoga pajasena (Ailanthus altissima (Mill) Swingle) u urbanim i ruralnim područjima Vukovarsko-srijemske županije (str. 29-35)

Invasion of Tree-of-Heaven (Ailanthus altissima (Mill) Swingle) in Urban and Rural Areas of Vukovar-Syrmia County (str. 29-35)

Slavica Antunović, Marin Lukačević, Agnieszka Synowiec, Edita Štefanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1100kb
Kinetika oslobađanja fenolnih spojeva iz kožice tradicionalne sorte jabuke 'Kolačara' tijekom in vitro gastrointestinalne probave (str. 36-45)

Kinetics of Phenolic Compound Release from the Peel of the Traditional Apple Variety 'Kolačara' During in vitro Gastrointestinal Digestion (str. 36-45)

Jozo Ištuk, Petra Matić, Martina Skendrović-Babojelić, Lidija Jakobek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 514kb
Utjecaj broja somatskih stanica na kemijski sastav mlijeka tijekom ljetnog razdoblja (str. 46-52)

hrvatski pdf 404kb
The Influence of Somatic Cell Count in Milk on Its Composition During the Summer Period (str. 46-52)

Iryna Lastovska, Mykhailo Matvieiev, Oleksandr V. Borshch, Andriy Getya, Sergiy Ruban, Olena Babenko, Oleksandr O. Borshch, Ivan Chumachenko, Denys Ostrovskiy
Izvorni znanstveni članak

Uloga masnih kiselina i lipidnih indeksa pilećega mesa u zdravoj ljudskoj prehrani: pregled znanstvene literature (str. 53-61)

The Role of Chicken Meat Fatty Acids and Lipid Indices in Healthy Human Nutrition: Scientific Literature Review (str. 53-61)

Igor Kralik, Gordana Kralik, Zlata Kralik
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 451kb
Ekonomski model i održivost agroekosustava za soju (str. 62-70)

Economic Model and Viability of Agroecosystems for Soybean (str. 62-70)

Boris Ravnjak, Ljubica Ranogajec, Brigita Popović, Monika Tkalec-Kojić, Tomislav Vinković, Miro Stošić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 682kb
Analiza multikolinearnosti fenoloških metrika iz modis satelitskih snimki za kukuruz i soju u Hrvatskoj (str. 71-77)

Multicollinearity Analysis of Phenology Metrics From Modis Satellite Imagery for Maize and Soybean in Croatia (str. 71-77)

Dorijan Radočaj, Mladen Jurišić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 823kb

