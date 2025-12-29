 Skoči na glavni sadržaj

Geodetski list , Vol. 79 (102) No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 29.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Višekriterijska prostorna analiza kvalitete života u gradovima: primjer grada Splita (str. 255-278)

hrvatski pdf 3408kb
Multicriteria Spatial Evaluation of Quality of Life in Urban Areas: A Case Study of City of Split (str. 255-278)

Vesna Poslončec-Petrić, Zvonimir Nevistić, Iva Cibilić, Eleonora Plazonić
Izvorni znanstveni članak

Pregled postignuća uporabe materijala daljinskih opažanja s dronova za praćenje i detekciju stanja klizišta (str. 279-300)

hrvatski pdf 2677kb
Overview of Achievements in the Use of Remote Sensing Material from UAV for Monitoring and Detecting the State of Landslides (str. 279-300)

Matej Hanžek, Željko Bačič, Zvonimir Nevistić
Pregledni rad

Status i trendovi razvoja permanentnih GNSS mreža u Europi (str. 301-330)

hrvatski pdf 5023kb
Status and Development Trends of Permanent GNSS Networks in Europe (str. 301-330)

Petar Jelić, Željko Bačič, Danijel Šugar, Zvonimir Nevistić
Pregledni rad

Novi geodetsko-geoinformatički nazivi 7 (str. 331-337)

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 141kb
Postautorska kartografija (str. 338-338)

Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 146kb
Student Geodetskog fakulteta dobitnik Rektorove nagrade za akademsku godinu 2024./2025. (str. 339-340)

Mladen Zrinjski
Vijest

hrvatski pdf 127kb
Sveučilišni prvostupnici (baccalaureusi) inženjeri geodezije i geoiformatike (str. 340-340)

Mladen Zrinjski
Vijest

hrvatski pdf 123kb
Sveučilišni magistri inženjeri geodezije i geoinformatike (str. 341-341)

Mladen Zrinjski
Vijest

hrvatski pdf 119kb
Vijesti Hrvatskoga geodetskog društva (str. 342-344)

Hrvatsko geodetsko društvo
Vijest

hrvatski pdf 763kb
Primjena umjetne inteligencije u generiranju zgrada u OpenStreetMapu (str. 345-345)

Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 98kb
KartaView (str. 346-347)

Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 466kb
In memoriam izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar (1975. – 2025.) (str. 348-349)

Ante Marendić, Ozren Šukalić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 255kb
Predstojeći događaji (str. 350-350)

hrvatski pdf 232kb
Forthcoming Events (str. 350-350)

Mladen Zrinjski
Ostalo

engleski pdf 232kb

