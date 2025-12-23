Hrvatski veterinarski vjesnik , Vol. 33 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 23.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Dražen Đuričić
Stručni rad
Margarita Božiković, Anita Kraljević, Valentina Plichta, Zoran Vrbanac
Stručni rad
Marko Pećin, Ksenija Vlahović, Marko Samardžija, Hrvoje Capak, Nino Maćešić, Gordana Gregurić Gračner
Stručni rad
Ivana Mihoković Buhin, Nikola Serdar
Stručni rad
Petar Džaja, Magdalena Palić, Nikola Serdar, Marijan Benić, Ivan Križek, Krešimir Severin
Pregledni rad
Posjeta: 0 *