Hrvatski veterinarski vjesnik , Vol. 33 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.

Sadržaj

Bradata agama (Pogona vitticeps): fiziologija i suvremeni pristupi držanju u zatočeništvu (str. 42-46)

hrvatski pdf 336kb
Bearded dragon (Pogona vitticeps): physiology and modern approaches to husbandry in captivity

Dražen Đuričić
Stručni rad

Rehabilitacijski pristup avulziji ramenog spleta u pasa i mačaka (str. 48-55)

hrvatski pdf 263kb
Rehabilitation approach to avulsion of brachial plexus in dogs and cats

Margarita Božiković, Anita Kraljević, Valentina Plichta, Zoran Vrbanac
Stručni rad

Deset godina integriranog studija veterinarske medicine na engleskom jeziku na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – iskustva, dosezi i perspektive (str. 56-61)

hrvatski pdf 238kb
Ten Years of the Integrated Undergraduate and Graduate Veterinary Medicine Study Programme in English at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb: Experiences, Achievements and Perspectives

Marko Pećin, Ksenija Vlahović, Marko Samardžija, Hrvoje Capak, Nino Maćešić, Gordana Gregurić Gračner
Stručni rad

Subaortalna stenoza u mačke (str. 62-65)

hrvatski pdf 249kb
Subaortic stenosis in a cat

Ivana Mihoković Buhin, Nikola Serdar
Stručni rad

Doprinos Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva razvoju konjogojstva od 1850. do 1894. godine (str. 66-77)

hrvatski pdf 210kb
The contribution of the Croatian-Slavonic Economic Society to the development of horse breeding from 1850 to 1894.

Petar Džaja, Magdalena Palić, Nikola Serdar, Marijan Benić, Ivan Križek, Krešimir Severin
Pregledni rad

