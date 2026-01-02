 Skoči na glavni sadržaj

Rudarsko-geološko-naftni zbornik , Vol. 41 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 02.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.01.2026.

Sadržaj

GREEN ENERGIZE: UNLEASHING A SAMBA BIOPOLYMER FOR ENHANCED OIL RECOVERY (str. 1-10)

ZELENA ENERGIJA: KORIŠTENJE POLIMERA SAMBA ZA POVEĆANJE ISCRPKA NAFTE (str. 10-10)

Mohammed A. Samba, Yiqiang Li, Zheyu Liu, Mahdi Almakki, Agus Arsad
Izvorni znanstveni članak

INTEGRATED NEOGENE TO QUATERNARY NANNOFOSSIL BIOSTRATIGRAPHY AND SEDIMENTATION RATES ANALYSIS IN THE CIKARANG SEQUENCE, NORTH WEST JAVA BASIN, INDONESIA (str. 11-22)

INTEGRIRANA ANALIZA NEOGENSKE DO KVARTARNE BIOSTRATIGRAFIJE NANOFOSILA I BRZINE SEDIMENTACIJE U SEKVENCIJI CIKARANG, BAZEN SJEVEROZAPADNE JAVE, INDONEZIJA (str. 22-22)

Lilian C Rieuwpassa, Vijaya Isnaniawardhani, Budi Muljana
Izvorni znanstveni članak

MAGNETIC INVERSION TO RECOVER COMPACT STRUCTURES BY AN ARCTANGENT STABILIZER (str. 23-32)

MAGNETSKA INVERZIJA ZA PRONALAŽENJE KOMPAKTNIH STRUKTURA POMOĆU ARKUS TANGENS STABILIZATORA (str. 32-32)

Sahar Moazam, Mohammad Rezaie
Izvorni znanstveni članak

AN INDUSTRIAL METHOD FOR MITIGATING SURFACE DEFORMATIONS AND RESTORING SOIL INTEGRITY IN THE KRYVYI RIH BASIN (str. 33-47)

INDUSTRIJSKA METODA ZA UBLAŽAVANJE POVRŠINSKIH DEVASTACIJA I OBNOVA STRUKTURE TLA U BAZENU KRIVOGA ROGA (str. 47-47)

Mykhailo Petlovanyi, Iryna Fediv, Vasyl Popovych, Taras Boyko, Kateryna Stepova, Roman Konanets, Nataliya Popovych
Izvorni znanstveni članak

REVEALING THE SUBSURFACE OF THE SOUTHWESTERN PART OF THE CAMPLONG ACTIVE FAULT, WEST TIMOR, INDONESIA BY APPLYING AUDIO-FREQUENCY MAGNETOTELLURIC DATA INVERSION (str. 49-64)

ISTRAŽIVANJE PODZEMLJA JUGOZAPADNOGA DIJELA AKTIVNOGA RASJEDA CAMPLONG, ZAPADNI TIMOR, INDONEZIJA, PRIMJENOM INVERZIJE AUDIOFREKVENTNIH MAGNETOTELURSKIH PODATAKA (str. 64-64)

Febty Febriani, Cinantya Nirmala Dewi, Gusti Muhammad Lucki Junursyah, Herry Zardak Kotta, Titi Anggono, Syuhada Syuhada, Mohamad Ramdhan, Faiz Muttaqy, Mohammad Hasib, Aditya Dwi Prasetio, Wiko Setyonegoro
Prethodno priopćenje

ASSESSING THE FEASIBILITY OF PHOTOGRAMMETRY FOR UNDERGROUND MINE MONITORING: A SIMULATION-BASED STUDY (str. 65-74)

PROCJENA IZVEDIVOSTI FOTOGRAMETRIJE ZA PODZEMNI RUDARSKI MONITORING: SIMULACIJSKA STUDIJA (str. 74-74)

Mostafa Abdel-Bary Ebrahim, Gamal S. Abdelhaffez
Izvorni znanstveni članak

HEAVY METALS IN SURFACE SEDIMENTS FROM LAKE BATUR, BALI, INDONESIA: SPATIAL DISTRIBUTION, RISK ASSESSMENT, AND SOURCE APPORTIONMENT (str. 75-91)

TEŠKI METALI U POVRŠINSKIM SEDIMENTIMA JEZERA BATUR, BALI, INDONEZIJA: PROSTORNA RAZDIOBA, PROCJENA RIZIKA I RASPODJELA IZVORA (str. 91-91)

Ulvienin Harlianti, Satria Bijaksana, Irwan Iskandar, Rachmat Fajar Lubis, Putu Billy Suryanata, Ni Komang Tri Suandayani, Silvia Jannatul Fajar
Izvorni znanstveni članak

A PRELIMINARY STUDY OF THE EFFECT OF ALTERATION ON BREAKAGE PROPERTIES OF ANDESITES FROM TÁLLYA AND RECSK (HUNGARY) (str. 93-108)

PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE UTJECAJA ALTERACIJE NA SVOJSTVA USITNJAVANJA ANDEZITA IZ KAMENOLOMA TÁLLYA I RECSK (MAĐARSKA) (str. 108-108)

Izabella Rebeka Márkus, Gábor Mucsi, Ádám Rácz
Prethodno priopćenje

AN INNOVATIVE APPROACH TO OPTIMIZE THE COMMINUTION CIRCUIT OF MICRONIZED POWDER PRODUCTION PLANT (str. 109-127)

INOVATIVNI PRISTUP OPTIMIZACIJI KRUGA MLJEVENJA U POSTROJENJU ZA PROIZVODNJU MIKRONIZIRANOGA PRAHA (str. 127-127)

Alireza Ghorbanifar, Marzieh Hosseini Nasab, Javad Alibabaii, Mohammad Noaparast
Izvorni znanstveni članak

CASE STUDY ON OPTIMIZING DISC CUTTER SPACING BASED ON VERTICAL FORCE THRESHOLD IN COLORADO RED GRANITE CUTTING USING LS-DYNA SOFTWARE (str. 129-142)

STUDIJA SLUČAJA O OPTIMIZACIJI RAZMAKA DISK REZAČA NA TEMELJU GRANIČNE VRIJEDNOSTI VERTIKALNE SILE PRI REZANJU CRVENOGA GRANITA IZ COLORADA KORIŠTENJEM SOFTVERA LS-DYNA (str. 142-142)

Shahin Fattahi, Ebrahim Farrokh, Hesam Dehghani, Aref Fayazi
Izvorni znanstveni članak

INVESTIGATION OF GEOTHERMAL SYSTEM USING ADVANCED PROCESSING AND INVERSION OF GRAVITY DATA IN LAINEA NON-VOLCANIC GEOTHERMAL FIELD, INDONESIA (str. 143-156)

ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNOGA SUSTAVA KORIŠTENJEM NAPREDNE OBRADE I INVERZIJE GRAVITACIJSKIH PODATAKA U NEVULKANSKOME GEOTERMALNOM POLJU LAINEA, INDONEZIJA (str. 156-156)

Jamhir Safani, Rezki Wirawan, Khalil Ibrahim, Masri Masri, Hasmina T. Mokui
Izvorni znanstveni članak

GEOTECHNICAL PROPERTIES AND APPLICATIONS OF IRON ORE TAILINGS-AMENDED LATERITIC SOIL FOR ROAD CONSTRUCTION (str. 157-170)

GEOTEHNIČKA SVOJSTVA I PRIMJENA U IZGRADNJI CESTA LATERITNOGA TLA POBOLJŠANOGA JALOVINOM OD FLOTACIJE ŽELJEZNE RUDE (str. 170-170)

Sunday Olabisi Daramola, Ayodele Olumuyiwa Owolabi, Olushola Daniel Eniowo, Hendrik Grobler, Moshood Onifade, Manoj Khandelwal
Izvorni znanstveni članak

THE ANALYSIS OF WELLBORE INSTABILITY BASED ON THE HOEK-BROWN FAILURE CRITERION USING GEOMECHANICAL UNITS AND DISCONTINUITIES EVALUATION (str. 171-186)

ANALIZA STABILNOSTI KANALA BUŠOTINE NA TEMELJU HOEK-BROWNOVA KRITERIJA LOMA KORIŠTENJEM GEOMEHANIČKIH JEDINICA I PROCJENE DISKONTINUITETA (str. 186-186)

Mohamadali Chamanzad, Majid Nikkhah, Ahmad Ramezanzadeh, Misha Pezeshki, Imandokht Mostafavi
Izvorni znanstveni članak

A REVIEW ON RECENT STUDIES IN THE AREA OF CONJUGATE HEAT TRANSFER MODELLING IN TRANSFORMERS (str. 187-196)

PREGLED RECENTNIH ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU MODELIRANJA SPREGNUTOGA PRIJENOSA TOPLINE U TRANSFORMATORIMA (str. 196-196)

Alen Cukrov, Ivanka Boras, Martin Jurina, Dino Kovačević, Branimir Ćućić
Pregledni rad

DETRITAL ZIRCON U-PB GEOCHRONOLOGY REVEALS SEDIMENT PATHWAYS AND DEPOSITIONAL SYSTEMS FOR LOWER MIOCENE RESERVOIRS, CUU LONG BASIN, VIETNAM (str. 197-206)

INTERPRETACIJA TALOŽNIH SUSTAVA I IZVORIŠTA MATERIJALA DONJOMIOCENSKIH NASLAGA U BAZENU CUU LONGA, VIJETNAM, NA TEMELJU U-PB GEOKRONOLOGIJE DETRITIČNIH ZRNA CIRKONA (str. 206-206)

Xuan K. Nguyen, Van X. Tran, Tuan Nguyen, Huynh T. Nguyen, Huu X. Mai, Quoc T. Truong, Truong A. Dang
Izvorni znanstveni članak

