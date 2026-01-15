 Skoči na glavni sadržaj

Pomorstvo , Vol. 40 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.01.2026.

Operational performance of container terminals in the North Adriatic ports (str. 5-17)

Maja Stojaković, Elen Twrdy, Bojan Beškovnik, Gašper Fatur
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4024kb
Assessing coating degradation along a scribe in a ballast tank environment (str. 18-29)

Remke Willemen, Geert Potters, Sam Van Vlem, Silvia Lenaerts
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1597kb
Failure Behavior Analysis of Crack Propagation in Ship Sandwich Structures (str. 30-50)

Husein Syahab, Achmad Zubaydi, Heni Siswanti, Rizky Chandra Ariesta
Ostalo

engleski pdf 5453kb
Towards Decarbonization of the Maritime Transport Sector: A Review of Hydrogen as an Alternative Marine Fuel (str. 51-77)

Fran Torbarina, Josip Dujmović, Goran Vizentin, Mateo Kirinčić
Pregledni rad

engleski pdf 3755kb
A review of Rescue Methods After Intelligent Rescue Equipment Approaches a Drowning Person (str. 78-99)

Dewei Pan, Qiang Zhang, Zhijie Liu, Wei Zhang, Runqiang Li, Binglin Wen
Pregledni rad

engleski pdf 1719kb
Cybersecurity of Onshore Power Supply (OPS) Systems: Overview of EU Standards, Regulations, and Audit Procedures (str. 100-112)

Matej Plenca, Sasa Aksentijevic, Edvard Tijan, Srdjan Skok
Pregledni rad

engleski pdf 1353kb
Marine Coolant Fluids’ Effect on the Mechanical Properties of Glass Fiber-Reinforced Composites (str. 113-123)

Dean Bernečić, Marino Mikelić, Goran Vizentin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2764kb
Eye Tracking in Maritime Research: A Systematic Review (str. 124-139)

Khairul Izzati bin Kamarumtham, Thuta Kyaw Win, Tatsuro Ishida, Koji Murai
Pregledni rad

engleski pdf 1458kb
Strategic Responses to Market Disruptions in the Shipping Industry: A Case Study of Three Leading Companies (str. 140-147)

Gorana Mudronja, Sendi Bujanović
Pregledni rad

engleski pdf 1088kb
Understanding the Core Values of Seafarers: A Study Based on Schwartz’s Value Theory (str. 148-158)

Jeric Bacasdoon, Johan Bolmsten, Inga Bartuseviciene
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2367kb

