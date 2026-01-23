 Skoči na glavni sadržaj

Bogoslovska smotra , Vol. 95 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impresum (str. 840-840)


Ostalo

hrvatski pdf 236kb
Sadržaj (str. 842-843)

hrvatski pdf 148kb
Contents (str. 845-845)


Ostalo

engleski pdf 119kb
Stari zavjet i migranti (str. 845-849)

Božidar Mrakovčić
Uvodnik

hrvatski pdf 209kb
Mehanicizam: atomisti, Descartes i novi mehanicisti (str. 851-869)

hrvatski pdf 379kb
Mechanicism: Atomists, Descartes, and the New Mechanicists (str. 851-852)

Vito Balorda
Pregledni rad

Krštenje i govorni činovi (str. 871-889)

hrvatski pdf 377kb
Baptism and Speech Acts (str. 871-872)

David Grčki, Ema Luna Lalić
Prethodno priopćenje

Lik oranta u starokršćanskoj umjetnosti. Prilog teološkom tumačenju ikonografije molitvene geste (str. 891-907)

hrvatski pdf 362kb
The Figure of the Orant in Early Christian Art: A Contribution to the Theological Interpretation of the Iconography of the Gesture of Prayer (str. 891-892)

Tomislav Ćurić
Pregledni rad

Sinoda o sinodalnosti. Završno zasjedanje i faza provedbe (str. 909-937)

hrvatski pdf 466kb
The Synod on Synodality: The Final Session and Implementation Phase (str. 909-910)

Nediljko Ante Ančić
Pregledni rad

Doprinos socijalnog nauka Crkve ostvarenju sinodalnosti. Socijalno‑evangelizacijski potencijal mladih svećenika u Crkvi đakovačko‑osječkoj (str. 939-964)

hrvatski pdf 412kb
The Contribution of the Social Doctrine of the Church to the Realization of Synodality: The Social‑Evangelization Potential of Young Priests in the Church of Đakovo‑Osijek (str. 939-940)

Igor Jakobfi, Ivana Bendra
Izvorni znanstveni članak

Glagoljaško vjenčanje prema sačuvanim rukopisima 14. – 16. stoljeća (str. 965-1000)

hrvatski pdf 552kb
Wedding Rites in Surviving Croatian Glagolitic Manuscripts from the 14th to 16th Centuries (str. 966-966)

Jozo Vela
Izvorni znanstveni članak

Medijsko izvještavanje o Moliteljima na Trgu – perspektiva teorije sustava (str. 1001-1026)

hrvatski pdf 569kb
Media Reporting on the Prayer Protesters at the Square – A Systems Theory Perspective (str. 1001-1002)

Ivan Balabanić, Erik Brezovec, Josip Ježovita
Izvorni znanstveni članak

Samosuosjećanje i samoempatija u intrapersonalnoj komunikaciji: psihološki i duhovni aspekti brige za sebe (str. 1027-1049)

hrvatski pdf 417kb
Self-Compassion and Self-Empathy in Intrapersonal Communication: Psychological and Spiritual Aspects of Self-Care (str. 1027-1049)

Irena Sever, Leali Osmančević, Josip Bošnjaković
Pregledni rad

Pripadnost crkvenim pokretima kao facilitator ili inhibitor religioznosti? (str. 1051-1064)

hrvatski pdf 332kb
Affiliation with Ecclesial Movements: Facilitator or Inhibitor of Religiosity? (str. 1051-1051)

Antun Volenik, Andrija Piskac
Izvorni znanstveni članak

Giubileo e Sinodalità: una Chiesa dal volto e dalla prassi mariana. 26° Congresso mariologico mariano internazionale, Roma, 3 – 6 settembre 2025 (str. 1065-1068)

Nedjeljka Valerija Kovač
Crtice

hrvatski pdf 202kb
Ana Thea Filipović. 2025. Crkva i teologija u svijetu koji se mijenja. Prilog sinodalnoj preobrazbi i poslanju Crkve u 21. stoljeću. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Kršćanska sadašnjost, 270 str. (str. 1069-1075)

Josip Šimunović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 231kb
Adrese suradnika (str. 1076-1078)

hrvatski pdf 286kb
Addresses of Contributors (str. 1076-1078)


Ostalo

Posjeta: 0 *