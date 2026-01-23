Bogoslovska smotra , Vol. 95 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 23.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 23.01.2026.
Sadržaj
Božidar Mrakovčić
Uvodnik
Vito Balorda
Pregledni rad
David Grčki, Ema Luna Lalić
Prethodno priopćenje
Tomislav Ćurić
Pregledni rad
Nediljko Ante Ančić
Pregledni rad
Igor Jakobfi, Ivana Bendra
Izvorni znanstveni članak
Jozo Vela
Izvorni znanstveni članak
Ivan Balabanić, Erik Brezovec, Josip Ježovita
Izvorni znanstveni članak
Irena Sever, Leali Osmančević, Josip Bošnjaković
Pregledni rad
Antun Volenik, Andrija Piskac
Izvorni znanstveni članak
Nedjeljka Valerija Kovač
Crtice
