Vrhbosnensia : Časopis za teološka i međureligijska pitanja , Vol. 29 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 28.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Kazalo (str. 151-152)


Kazalo

hrvatski pdf 107kb
Uvodnik (str. 153-154)

hrvatski pdf 121kb
Editorial (str. 153-154)

Ilija Marković
Uvodnik

Nihil-onto-teologia: suvremena ontološka analiza teologije i filozofije Ivana Skota Eriugene (str. 155-175)

hrvatski pdf 324kb
Nihil-Onto-Theology: A Contemporary Ontological Analysis of the Theology and Philosophy of John Scotus Eriugena (str. 155-175)

Toma Gruica
Izvorni znanstveni članak

Utjelovljeni Bog i otajstvo Trojstva u promišljanju fra Kvirina Vasilja (str. 177-195)

hrvatski pdf 297kb
The Incarnate God and the Mystery of the Trinity in the Thought of Friar Kvirin Vasilj (str. 177-195)

Marija Pehar, Antonio Ramljak
Izvorni znanstveni članak

Liturgijska građa knjižnice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu: povijest i teološka vrijednost (str. 197-216)

hrvatski pdf 428kb
Liturgical Holdings of the Library of the Catholic Theological Faculty in Sarajevo: History and Theological Value (str. 197-216)

Ivan Rako
Izvorni znanstveni članak

Plautov Miles gloriosus u svjetlu evanđeoske antropologije (str. 217-229)

hrvatski pdf 272kb
Plautus’ Braggart Soldier in the Light of Gospel Anthropology (str. 217-229)

Drago Župarić
Izvorni znanstveni članak

Kanoni Nicejskog sabora. Njihovo značenje za kasnije zakonodavstvo Latinske crkve (str. 231-252)

hrvatski pdf 318kb
Canons of the Council of Nicaea: Their Later Significance in the Legislation of the Latin Church (str. 231-252)

Zdenko Ilić, Ilija Dogan
Pregledni rad

engleski pdf 318kb
Nicejski pojam homoousios: početak podjela i model jedinstva među kršćanima (str. 253-277)

hrvatski pdf 435kb
Il termine niceno homoousios: origine di divisioni e modello di unità tra i cristiani (str. 253-277)

Josip Knežević
Stručni rad

International Safeguarding Conference 2025: Women of Faith, Women of Strength (Žene vjere, žene snage): Pontifical Gregorian University, Rome, 17.–20. lipnja 2025. (str. 279-282)

Tea Vuglec Mijović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 153kb
Fanatizam – Kad religija oboli. S francuskog preveo Jakob Filić. Predgovor Ante Vučković. Split: Verbum, 2025., 75 str. (str. 283-287)

Mato Zovkić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 180kb
Hermann GLETTLER-Abualwafa MOHAMMED, Nicht den Hass, die Liebe wählen. Ein Bischof und ein Imam über Spuren der Hoffnung in einer verwundeten Gesellschaft. Freiburg: Herder, 2025., 192 str. (str. 287-299)

Mato Zovkić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 278kb
Faruk VELE, Franjevci čuvari Bosne. Suputnici bosanske povijesti. Sarajevo: Art Rabic, 2025., 269 str. džepnog formata. (str. 300-306)

Mato Zovkić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 207kb
Marija Mara ŠIMOVIĆ i Pavo ŠIMOVIĆ (prir.), Don Branko od Zvirovića do Zvirovića. Providnosni put svećenika Branka Šimovića. Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, 2025., 336 str. (str. 307-312)

Mato Zovkić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 210kb
Papa Lav, apostolska pobudnica Dilexi te, Rim, 4. listopada 2025. (str. 313-315)

Ilija Marković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 160kb
Steve i Annie CHAPMAN, Vruće teme: Što supružnici ne govore jedno drugome. Koprivnica: Figulus, 2013., str. 287. format 20,5 x 13 cm. (str. 316-320)

Niko Ikić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 188kb
GRGUR IZ NAREKA, Sažete pouke o pravovjerju i krjeposnom i čistom životu, Ivan BODROŽIĆ – Vinicije B. LUPIS (prir.). Split: CUS, 2024. (str. 321-327)

Josip Knežević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 214kb

