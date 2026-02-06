 Skoči na glavni sadržaj

Medijske studije , Vol. 16 No. 32, 2025.

  • Datum izdavanja: 06.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 06.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

uvodnik (str. 1-2)

Marijana Grbeša Zenzerović
Uvodnik

engleski pdf 52kb
FROM ADVERTISING TO DECISION-MAKING: THE TRAJECTORY OF CONSUMER VISUAL ATTENTION RESEARCH (str. 3-28)

engleski pdf 1007kb
OD OGLAŠAVANJA DO DONOŠENJA ODLUKA: RAZVOJ ISTRAŽIVANJA VIZUALNE PAŽNJE POTROŠAČA (str. 3-28)

Michal Novák, Simona Bažantová
Izvorni znanstveni članak

APPLYING RATIONAL AND EMOTIONAL APPROACHES TO MESSAGE CRAFTING FOR INFLUENCING INDIVIDUALS’ COOPERATIVE BEHAVIOR IN GROUP SETTINGS (str. 29-49)

engleski pdf 182kb
PRIMJENA RACIONALNIH I EMOCIONALNIH PRISTUPA IZRADI PORUKA ZA UTJECAJ NA KOOPERATIVNO PONAŠANJE POJEDINACA U GRUPNOM OKRUŽENJU (str. 29-49)

Mario Žuliček, Darijo Čerepinko, Željka Bagarić
Izvorni znanstveni članak

GREENWASHING: ATTITUDES AND BELIEFS IN GREEN CONSUMPTION OF YOUTH IN CROATIA (str. 50-66)

engleski pdf 212kb
GREENWASHING: STAVOVI I UVJERENJA MLADIH O ZELENOJ POTROŠNJI U HRVATSKOJ (str. 50-66)

Damir Jugo, Marko Kovačić, Ivan Pakozdi
Izvorni znanstveni članak

FRAGMENTATION OF DIGITAL PLATFORMS IN INTERNATIONAL POLITICAL DYNAMICS: ANALYSIS AND PREDICTIONS OF GLOBAL TRENDS (str. 67-88)

engleski pdf 201kb
FRAGMENTACIJA DIGITALNIH PLATFORMI POD UTJECAJEM MEĐUNARODNIH POLITIČKIH DINAMIKA: ANALIZA I PREDIKCIJA GLOBALNIH TRENDOVA (str. 67-88)

Marija Gombar
Izvorni znanstveni članak

BETWEEN SCYLLA AND CHARYBDIS: A CATEGORIZATION OF ETHICAL CHALLENGES ASSOCIATED WITH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCEIN THE MEDIA (str. 89-105)

engleski pdf 158kb
IZMEĐU SCILE I HARIBDE: KATEGORIZACIJA ETIČKIH IZAZOVA POVEZANIH S UPORABOM UMJETNE INTELIGENCIJE U MEDIJIMA (str. 89-105)

Aleksa Mitić
Pregledni rad

MOTHERHOOD IN JOURNALISM: THE PERCEIVED IMPACT OF PRECARIZATION ON THE PARENTING STRATEGIES OF FEMALE JOURNALISTS (str. 106-123)

engleski pdf 211kb
MAJČINSTVO U NOVINARSTVU: PERCIPIRANI UTJECAJ PREKARIZACIJE NA STRATEGIJE RODITELJSTVA NOVINARKI (str. 106-123)

Hana Řičicová, Karolína Hájková
Izvorni znanstveni članak

TRANSPARENCY OF BUSINESS ORGANIZATIONS: TRUE AND OWN PERCEPTION (str. 124-149)

engleski pdf 200kb
TRANSPARENTNOST POSLOVNIH ORGANIZACIJA: STVARNO STANJE I SAMOPERCEPCIJA (str. 124-149)

Žanina Žigo
Prethodno priopćenje

KAKO VIRTUALNI ASISTENTI MIJENJAJU ODNOSE S JAVNOŠĆU: ISKUSTVA HRVATSKIH KLIJENATA (str. 150-169)

hrvatski pdf 182kb
HOW VIRTUAL ASSISTANTS ARE TRANSFORMING PUBLIC RELATIONS: EXPERIENCES OF CROATIAN CLIENTS (str. 150-169)

Barbara Gašpar, Tanja Grmuša
Izvorni znanstveni članak

EMOCIJE, „TAMNE STRASTI“ I BUDUĆNOST LIBERALNE DEMOKRACIJE (str. 170-179)

Berto Šalaj
Esej

hrvatski pdf 148kb
Zlatan Krajina MEDIJI I PUBLIKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU (str. 180-181)

Dunja Majstorović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 92kb
Jagoda Poropat Darrer TAKO MI BOG POMOGAO: PREDSJEDNIČKA RETORIKA U HRVATSKOJ (str. 182-185)

Tanja Grmuša
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 92kb
UPUTE SURADNICIMA (str. 187-188)


Ostalo

hrvatski pdf 70kb
NOTES FOR AUTHORS (str. 189-190)


Ostalo

engleski pdf 70kb

