Medijske studije , Vol. 16 No. 32, 2025.
- Datum izdavanja: 06.02.2026.
- Objavljen na Hrčku: 06.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marijana Grbeša Zenzerović
Uvodnik
Michal Novák, Simona Bažantová
Izvorni znanstveni članak
Mario Žuliček, Darijo Čerepinko, Željka Bagarić
Izvorni znanstveni članak
Damir Jugo, Marko Kovačić, Ivan Pakozdi
Izvorni znanstveni članak
Marija Gombar
Izvorni znanstveni članak
Aleksa Mitić
Pregledni rad
Hana Řičicová, Karolína Hájková
Izvorni znanstveni članak
Žanina Žigo
Prethodno priopćenje
Barbara Gašpar, Tanja Grmuša
Izvorni znanstveni članak
Berto Šalaj
Esej
Dunja Majstorović
Recenzija, prikaz
Tanja Grmuša
Recenzija, prikaz
Ostalo
Ostalo
Posjeta: 0 *