Latina et Graeca , Vol. 2 No. 48, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 08.02.2026.

Riječ urednice (str. 5-6)

Tamara Tvrtković
Uvodnik

hrvatski pdf 301kb
Egipat i Kreta: kulturni i umjetnički kontakti dviju civilizacija tijekom brončanog doba (str. 7-30)

Smiljana Smolčić
Pregledni rad

hrvatski pdf 2508kb
Utjecaj grčkog jezika na vulgarni latinski (str. 31-50)

Bruno Čiček
Pregledni rad

hrvatski pdf 216kb
Antun Rozanović Korčulanin, Himan Blaženoj Eustohiji (str. 51-58)

Vlado Rezar
Ostalo

hrvatski pdf 967kb
Apokrifno Evanđelje po Petru (str. 59-68)

Vjekoslava Margetić, Toma Marušić, Petra Matović
Ostalo

hrvatski pdf 169kb
Bitka kod Kinoskefala (str. 69-76)

Vladimir Posavec
Ostalo

hrvatski pdf 139kb
Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα – osobna imena antičke Grčke (str. 77-82)

Nina Čengić
Ostalo

hrvatski pdf 111kb
Na kavici s klasičnim jezicima: Kava, knjige i putovanja (str. 83-90)

Matea Tunjić
Ostalo

hrvatski pdf 769kb
Čestitamo! - Napredovanja učitelja i nastavnika u 2024. godini (str. 91-91)


Ostalo

hrvatski pdf 270kb
Prožimanje jezičnih i civilizacijskih sadržaja u nastavi klasičnih jezika (stručni skup) (str. 92-94)

Kornelija Pavlić
Ostalo

hrvatski pdf 122kb
Godišnja skupština Hrvatskog društva klasičnih filologa (str. 95-97)

Anđelko Golub
Ostalo

hrvatski pdf 112kb
Primjeri interdisciplinarnosti u nastavi klasičnih jezika (stručni skup) (str. 98-100)

Kornelija Pavlić
Ostalo

hrvatski pdf 133kb
Godišnja konferencija i generalna skupština udruženja Euroclassica (str. 101-102)

Šime Demo
Ostalo

hrvatski pdf 112kb
Vrednovanje i komunikacijske vještine nastavnika (stručni skup) (str. 103-106)

Kornelija Pavlić
Ostalo

hrvatski pdf 126kb
Antigona (kazališna predstava) (str. 107-108)

Ana Rakitić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 237kb
Mark Eacersall, Amelie Causse, Serge Latapy, Kleos (strip) (str. 109-110)

Toma Marušić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 494kb
Kopila - grad mrtvih nad poljem života (prikaz izložbe) (str. 111-115)

Mila Erceg
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1525kb
Et post mortem vita - Život i smrt u kasnoantičkoj Dalmaciji (prikaz izložbe) (str. 116-120)

Jana Škrgulja
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 616kb

