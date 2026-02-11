 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik Janković , Vol. VIII No. 10, 2025.

  • Datum izdavanja: 11.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 25.02.2026.

Sadržaj

Urednički predgovor (str. 9-9)


Uvodnik

ALBERTO FORTIS U OBILASKU ARHEOLOŠKOG LOKALITETA BURNUM – S POSEBNIM OSVRTOM NA TOPONOMASTIČKA, ARHIVSKA I KARTOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA (str. 10-19)

ALBERTO FORTIS VISITS THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF BURNUM – WITH A SPECIAL FOCUS ON TOPONYMIC, ARCHIVAL, AND CARTOGRAPHIC RESEARCH (str. 19-19)

Marin Buovac
Izvorni znanstveni članak

SREDNJOVJEKOVNO VLASTELINSTVO RAČA I POSJED SASOVEC/TOMAŠEVEC IZDVOJEN IZ NJEGA (str. 20-35)

MEDIEVAL MANORIAL ESTATE RAČA AND THE SASOVEC/TOMAŠEVEC ESTATE SEPARATED FROM IT (str. 35-36)

Ranko Pavleš
Izvorni znanstveni članak

IZ NAJSTARIJE POVIJESTI MANASTIRA PAKRA (str. 37-43)

FROM THE EARLIEST HISTORY OF THE PAKRA MONASTERY (str. 43-43)

Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak

LJUDEVIT SELO OD 1880. DO 1918. GODINE (str. 44-70)

LJUDEVIT VILLAGE FROM 1880-1918 (str. 70-70)

Vjenceslav Herout
Izvorni znanstveni članak

TWO TYPES OF KRIŽEVCI’S COUNTRYSIDE FAMILIES IN THE PREMODERN ERA. FAMILY CYCLE AND DYNAMICS OF KRIŽEVCI’S COUNTRYSIDE FAMILIES IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES (str. 120-121)

DVA TIPA OBITELJI KRIŽEVAČKOG LADANJA U PREDMODERNO DOBA. OBITELJSKI CIKLUS I DINAMIKA OBITELJI KRIŽEVAČKOG LADANJA U 18. I 19. STOLJEĆU (str. 71-120)

Zdenko Balog
Izvorni znanstveni članak

ČEŠKA BESEDA GORNJI DARUVAR (str. 122-141)

CZECH CULTURAL ASSOCIATION (ČEŠKA BESEDA) GORNJI DARUVAR (str. 141-141)

Mato Pejić
Izvorni znanstveni članak

DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTÍ ČECHŮ V CHORVATSKU – 100 LET TRADICE (str. 142-159)

CELEBRATION OF DOŽINKA ČECHŮ IN CROATIA – 100 YEARS OF TRADITION (str. 160-160)

Davor Ambroš
Izvorni znanstveni članak

ORJUNA: 405 EKSPONIRANIH ČLANOVA (POPIS POLICIJSKIH SLUŽBI KRALJEVINE ITALIJE 1928. GODINE) (str. 161-212)

ORJUNA: 405 EXPOSED MEMBERS (List of Police Services of the Kingdom of Italy 1928) (str. 212-212)

Nikola Milovančev
Izvorni znanstveni članak

THE OLD GERMAN-CROATIAN BROTHERHOOD-IN- ARMS: HISTORY, MYTH AND THE ‘BLOOD-BOND’ BETWEEN THE THIRD REICH AND THE NDH (str. 213-233)

STARO NJEMAČKO-HRVATSKO BRATSTVO U ORUŽJU: POVIJEST, MIT I ‘KRVNA VEZA’ IZMEĐU TREĆEG REICHA I NDH (str. 233-233)

Nevenko Bartulin
Izvorni znanstveni članak

KRIŽARSKA GERILA U DARUVARSKOM KRAJU POSLIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA (str. 234-235)

CRUSADER GUERRILLA FIGHTERS IN THE DARUVAR REGION AFTER WORLD WAR II (str. 245-245)

Željko Karaula
Izvorni znanstveni članak

HRVATSKI ČESI IZMEĐU STALJINA I TITA – BILATERALNI ODNOSI ČEHOSLOVAČKE I JUGOSLAVIJE NAKON 2. SVJETSKOG RATA DO REZOLUCIJE INFORMBIROA (str. 246-258)

CROATIAN CZECHS BETWEEN STALIN AND TITO – BILATERAL RELATIONS BETWEEN CZECHOSLOVAKIA AND YUGOSLAVIA AFTER WORLD WAR II UNTIL THE RESOLUTION OF THE INFORMBIRO (str. 258-259)

Zdravko Palavra
Izvorni znanstveni članak

PRILOG ZA POVIJEST SUVREMENOG DARUVARSKOG NOVINARSTVA – SJEĆANJA JEDNOG NOVINARA (str. 260-271)

A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF MODERN DARUVAR JOURNALISM – MEMORIES OF A JOURNALIST (str. 271-271)

Saša Leković
Esej

NEUSPJEH PREGOVORA S POBUNJENIM SRBIMA ZAPADNE SLAVONIJE (1992-1995) (str. 272-300)

FAILURE OF NEGOTIATIONS WITH THE REBEL SERBS OF WESTERN SLAVONIA (1992-1995) (str. 299-300)

Leo Žukina
Izvorni znanstveni članak

KONCEPT NEOOSMANIZMA I JAČANJE POLOŽAJA TURSKE U REGIJI ZAPADNOG BALKANA (str. 301-319)

CONCEPT OF NEO-OTTOMANISM AND STRENGTHENING TURKEY’S POSITION IN THE WESTERN BALKANS REGION (str. 319-319)

Kateryna Shymkevych, Andrii Omelchenko
Izvorni znanstveni članak

Petar Žarković, Marko Nikezić. Diplomata u središtu Hladnog rata, Akademska knjiga – Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd, Novi Sad-Beograd, 2024. (str. 322-324)

Branko Tuđen
Recenzija, prikaz

Serhii Plokhy, Vrata Europe: Povijest Ukrajine, Srednja Europa, Zagreb, 2025. (str. 324-327)

Kateryna Shymkevych
Recenzija, prikaz

Branimir Janković, Nikola Tomašegović, (ur.), Nadilaženje nacionalne paradigme. od historiografskog nacionalizma do transnacionalnih pristupa, Srednja Europa, Zagreb, 2025. (str. 327-332)

Matko Globačnik
Recenzija, prikaz

Blanka Matković, Od Vrana do Biokova: Hrvatski protukomunistički otpor djelovanjem imotskih i zapadnohercegovačkih križarskih skupina (1944.-1951.), Hrvatska družba povjesničara „Dr. Rudolf Horvat”, Zagreb, 2025. (str. 333-336)

Đuro Škvorc
Recenzija, prikaz

Iva Vukušić, Srpske paravojske i raspad Jugoslavije. Državne veze i obrasci nasilja, Ljevak, Zagreb, 2024. (str. 336-338)

Đuro Škvorc
Recenzija, prikaz

Željko Karaula, Lenjin. Crveni diktator, Naklada Breza, Zagreb, 2025. (str. 338-340)

Đuro Škvorc
Recenzija, prikaz

Mujo Begić, Jasmin Medić, Korićanske stijene – kamena grobnica, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Posebna izdanja 18), Muzej Unsko-sanskog kantona, Sarajevo, Bihać, 2024. (str. 340-346)

Stipo Pilić
Recenzija, prikaz

