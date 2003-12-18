 Skoči na glavni sadržaj

Pomorstvo , Vol. 17 , 2003.

  • Datum izdavanja: 18.12.2003.
  • Objavljen na Hrčku: 04.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

O pouzdanosti brodskih sustava (str. 11-19)

Mato Tudor
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 2971kb
Automatsko upravljanje brodskim postrojenjem bez nazočnosti časnika u strojarnici (str. 21-28)

Vjekoslav Koljatić
Pregledni rad

hrvatski pdf 3329kb
Kontrola i smanjenje štetnih emisija iz plinskih turbina (str. 29-41)

Enco Tireli, Josip Orović
Pregledni rad

hrvatski pdf 6230kb
Perspektiva razvoja elektromotora s permanentnim magnetima u sustavu električne propulzije broda (str. 43-60)

Dubravko Vučetić, Ivan Vlahinić
Pregledni rad

hrvatski pdf 8996kb
Analiza prostorne komponente cestovnog i željezničkog prijevoza u gravitacijskom području riječke luke (str. 63-74)

Tanja Poletan
Pregledni rad

hrvatski pdf 5940kb
Fractional programming in optimization the operation efficiency of shipowner (str. 75-83)

Svjetlana Bešlić
Stručni rad

engleski pdf 3977kb
Prognoza prometa sjevernojadranskih luka Rijeke, Kopra i Trsta (str. 85-100)

Siniša Vilke
Stručni rad

hrvatski pdf 8337kb
Čimbenici koji utječu na uvođenje brzih brodova u hrvatski prometni sustav (str. 101-107)

Dean Bernečić
Stručni rad

hrvatski pdf 3167kb
Analiza učinkovitosti manevriranja vrlo brzih plovila (str. 111-120)

Dinko Zorović, Robert Mohović, Đani Mohović
Stručni rad

hrvatski pdf 3377kb
Mogućnosti primjene uređaja za zapis podataka o pomorskom putovanju (str. 121-128)

Renato Ivče, Robert Mohović
Stručni rad

hrvatski pdf 4123kb
Komparacija planiranja putovanja i vođenja navigacije klasičnim načinom i uporabom ECDIS-sustava (str. 129-140)

Đani Šabalja
Stručni rad

hrvatski pdf 5461kb
Prvi profesori nautike u Rijeci (str. 143-151)

Irvin Lukežić
Pregledni rad

hrvatski pdf 5050kb
Razvoj i promet robe kroz riječku luku 1889. ̶ 1905. i njezine političke posljedice (str. 153-166)

Ljubinka Toševa Karpowicz
Pregledni rad

hrvatski pdf 6428kb
Postignuća u pravnom reguliranju zaštite od buke (str. 167-176)

Axel Luttenberger, Biserka Rukavina
Pregledni rad

hrvatski pdf 5119kb
Communication in business (str. 177-182)

Jadranka Valentić
Stručni rad

engleski pdf 2811kb
Organizacijska struktura Lučke uprave Rijeka (str. 183-195)

Alen Jugović
Stručni rad

hrvatski pdf 6530kb

Posjeta: 0 *