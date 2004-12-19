 Skoči na glavni sadržaj

Pomorstvo , Vol. 18 , 2004.

  • Datum izdavanja: 19.12.2004.
  • Objavljen na Hrčku: 04.03.2026.

Analiza upotrebe alternativnih pogona na brodovima za prijevoz kontejnera (str. 13-27)

Josip Orović, Enco Tireli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7040kb
Održavanje brodskih sustava (str. 29-42)

Mato Tudor, Ante Bukša, Predrag Kralj
Pregledni rad

hrvatski pdf 6971kb
Tehnički kodeks o emisiji NOx iz brodskih dizel motora u skladu s Prilogom VI MARPOL 73/78 konvencije (str. 43-51)

Vjekoslav Koljatić
Pregledni rad

hrvatski pdf 3999kb
Inteligentni sustavi nadzora i dijagnostike kvarova temeljeni na umjetnim neuronskim mrežama (str. 53-78)

Marko Valčić, Julije Skenderović
Pregledni rad

hrvatski pdf 12141kb
Vizualizacija radnih parametara parnoturbinskog postrojenja pomoću umjetne neuronske mreže (str. 79-94)

Julije Skenderović, Marko Valčić
Pregledni rad

hrvatski pdf 6506kb
Common rail sustav (str. 95-110)

Kristijan Lenac
Pregledni rad

hrvatski pdf 6596kb
Analiza kvarova brodskih redudantnih sustava (str. 111-120)

Ante Bukša, Mato Tudor, Predrag Kralj
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 4322kb
Simulacija dinamike ponašanja brodskoga diesel-motora pod opterećenjem (str. 121-136)

Joško Dvornik, Marijo Oršulić, Kolja Jurišić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 5959kb
Tehnike toleriranja kvarova u dijagnostičkom sistemu (str. 137-146)

Vinko Tomas
Pregledni rad

hrvatski pdf 4873kb
Determining of the ship's hull total deformations in real sailing and service conditions (str. 147-157)

Stipe Belak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3863kb
Logistika ̶ preduvjet uspjeha suvremene organizacije (str. 161-174)

Ana Perić, Alen Jugović, Helga Pavlić
Pregledni rad

hrvatski pdf 6773kb
Komparativna analiza Ro-Ro / kontejnerski brod feeder servisa Lošinjske plovidbe (str. 175-188)

Serđo Kos, Juraj Bukša
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 5819kb
Strukturna analiza tehnoloških procesa u pomorskoj površinskoj plovidbi (str. 191-208)

Vlado Frančić, Serđo Kos
Pregledni rad

hrvatski pdf 8528kb
Obilježja valova Jadranskog mora u funkciji sigurnosti i udobnosti pomorskog prometa (str. 209-219)

Robert Mohović, Đani Mohović, Dinko Zorović
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 4326kb
Izbor časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda (str. 221-231)

Zvonimir Lušić
Stručni rad

hrvatski pdf 5437kb
Pravni aspekti usklađivanja pomorskih propisa Republike Hrvatske s propisima Europske agencije za pomorsku sigurnost (str. 235-242)

Axel Luttenberger, Biserka Rukavina
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4358kb
Tehnologija i organizacijska kultura (str. 243-256)

Mijo Biličić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 7186kb
Semantic relationships between maritime terms (str. 259-267)

Dušan Fabe
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4050kb
WEB portal development in LAMP environment (str. 271-281)

Ezio Hafner, Dario Ogrizović
Stručni rad

engleski pdf 4784kb

