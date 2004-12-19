Pomorstvo , Vol. 18 , 2004.
- Datum izdavanja: 19.12.2004.
- Objavljen na Hrčku: 04.03.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Josip Orović, Enco Tireli
Izvorni znanstveni članak
Mato Tudor, Ante Bukša, Predrag Kralj
Pregledni rad
Vjekoslav Koljatić
Pregledni rad
Marko Valčić, Julije Skenderović
Pregledni rad
Julije Skenderović, Marko Valčić
Pregledni rad
Kristijan Lenac
Pregledni rad
Ante Bukša, Mato Tudor, Predrag Kralj
Prethodno priopćenje
Joško Dvornik, Marijo Oršulić, Kolja Jurišić
Prethodno priopćenje
Vinko Tomas
Pregledni rad
Stipe Belak
Izvorni znanstveni članak
Ana Perić, Alen Jugović, Helga Pavlić
Pregledni rad
Serđo Kos, Juraj Bukša
Prethodno priopćenje
Vlado Frančić, Serđo Kos
Pregledni rad
Robert Mohović, Đani Mohović, Dinko Zorović
Prethodno priopćenje
Zvonimir Lušić
Stručni rad
Axel Luttenberger, Biserka Rukavina
Izvorni znanstveni članak
Mijo Biličić
Prethodno priopćenje
Dušan Fabe
Izvorni znanstveni članak
Ezio Hafner, Dario Ogrizović
Stručni rad
Posjeta: 0 *