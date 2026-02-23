 Skoči na glavni sadržaj

Tehnički glasnik , Vol. 20 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 13.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Hand Gesture Recognition System for Hearing and Speech Impaired People Using ML (str. 1-8)

G. K. Dayananda, I. R. Manjunath, J. G. Sreerama Samartha, M. Vayusutha, D. N. Pratham, - Sakshath, A. U. Shashank, Swasthi Prasad Shetty
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1649kb
Experimental Studies on Mechanical Characterizations of Silicon Nitride and Alumina added Al7075 Hybrid Composite for Various Engineering Applications (str. 9-15)

T. Karuppusamy, K. Kathir Balaji, Senthil Kumar Madasamy, Beena Stanislaus Arputharaj, Parvathy Rajendran, Arunkumar Karuppasamy, Vijayanandh Raja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2883kb
Effect of Rubber Seed Oil Biodiesel Additive on Compression Ignition Engines fuelled with Diesel-Ethanol Blends (str. 16-22)

H. V. Srikanth, S. Vijay Kumar, R. Kousik Kumaar, Senthil Kumar Madasamy, Beena Stanislaus Arputharaj, Parvathy Rajendran, Vijayanandh Raja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1667kb
GLDM Algorithm for Big Data (SCADA) Wind Speed Modelling (str. 23-37)

Mostafa Abotaleb
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1407kb
The Influence of Green Technology Innovation and Supply Chain Learning on Sustainability Performance in SMEs (str. 38-46)

Arash Shahin, Ehsan Masoudi, Neda Rajabani
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 499kb
Analysis of the Black and White Image Recording of the Converted RGB Photographic Image (str. 47-52)

Darija Ćutić, Miroslav Mikota, Maja Turčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1499kb
Determination of Thermal Characteristics of Fe-C Cast Iron Using Hot Disk Method (str. 53-59)

Dalibor Viderščak, Zdravko Schauperl, Sanja Šolić, Bojan Milovanović, Ivan Stanković, Mario Šercer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1170kb
The Multicollinearity Effect on Machine Learning Accuracy for Leaf Chlorophyll Content Prediction of Indoor Plants (str. 60-65)

Dorijan Radočaj, Daria Galić Subašić, Ivan Plaščak, Mladen Jurišić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1027kb
Simulation Modeling of Labor Costs for Moving of Harvester between Working Positions in Cutting Area (str. 66-72)

Konstantin P. Rukomojnikov, Tatiana V. Sergeeva, Natalya N. Aleksagina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1511kb
Impact of Infill Pattern Design on Stress-Strain behaviour of 3D Printed Parts (str. 73-78)

Rrahim Sejdiu, Xhemajl Mehmeti, Flamur Salihu, Labinot Topilla, Drin Krasniqi, Mohamad El Mehtedi, Agron Baraktari
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1521kb
Safety Management at Tower Crane in Construction Site (str. 79-85)

Sangchul Kim, Seunghyun Yeo, Seok-Heon Yun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 830kb
Development of Drowsy Driving Detection System Using EEG (str. 86-93)

Ssang-Hee Seo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1433kb
Multi-Target Estimation in OFDM Radar using YOLOv8 for Integrated Sensing and Communication (str. 94-100)

So-Yeon Jeon, Eui-Rim Jeong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1681kb
Image Generation of Aesthetic Massage types Generative AI: Applying the Khizer Abbas Framework (str. 101-107)

Young Sook Park, Yun Kyoung Oh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1303kb
Real-Time Hybrid Query Transformation Method for Enhancing Search System Performance in Korean Language Applications (str. 108-117)

Hyun Jung Kim, Sang Hyun Yoo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1153kb
Research LLM: Using Large Language Models as a Research Companion (str. 118-125)

Guillaume Guerard, Sonia Djebali, Maxime Hanus, Mark-Killian Zinenberg
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 740kb
Experimental Investigation on Material Removal Rate and Tool Wear Rate for Machining Metal Matrix Composites in EDM Process (str. 126-132)

Abbas Fadhil Ibrahim, Shakir M. Mousa, Semyan Omed Alyousifi, Diana Abed al Kareem Noori
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1009kb
Assessment of Forces Acting on the Gondola Car Body during Transportation of Rolled Wire Bundles (str. 133-140)

Angela Shvets, Vladyslav Shaposhnyk, Leontii Muradian, Anzhelika Shvets, Alexei Reidemeister, Oleksandr Shykunov, Dmytro Molchanov
Prethodno priopćenje

engleski pdf 2391kb
Fuelling Logistics from Refinery to Retail: Case Study of the Romanian Oil Supply Chain (str. 141-151)

Attila Turi
Pregledni rad

engleski pdf 1319kb
Application of Photogrammetry in Agriculture with an Emphasis on Close-Range (str. 152-157)

Domagoj Zimmer, Mladen Jurišić, Hrvoje Glavaš, Mirko Karakašić, Toni Beljo
Pregledni rad

engleski pdf 2039kb
The Crucial Role of Graphic Design in Shaping User Experience: A Study Case (str. 158-165)

Amanda Wiana, Menul Teguh Riyanti, Virginia Suryani Setiadi, Bambang Tri Wardoyo, Muhammad Hafiz Hassan, Wegig Murwonugroho
Stručni rad

engleski pdf 1270kb
Development of Solar-Powered Herbicide Spraying Robot Controlled Using a Mobile Application (str. 166-172)

Samuel O. Owoeye, Folasade O. Durodola, Babatunde M. Bisiriyu, Kehinde M. Adegbenro, Taofeek A. Adetoro
Stručni rad

engleski pdf 1983kb

