Medicus , Vol. 34. No. 2. Muško zdravlje, 2025.

  • Datum izdavanja: 26.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 05.03.2026.

Uvodnik: Muško zdravlje (str. 153-155)

Igor Tomašković, Krešimir Štambuk, Igor Filipčić
Uvodnik

hrvatski pdf 209kb
Akutni prostatitis (str. 157-162)

hrvatski pdf 331kb
Acute Prostatitis (str. 157-162)

Goran Štimac
Pregledni rad

engleski pdf 331kb
Kronična zdjelična bol u muškaraca (str. 163-169)

hrvatski pdf 370kb
Chronic Pelvic Pain in Men (str. 163-169)

Kristian Krpina
Pregledni rad

engleski pdf 370kb
Suvremeni pristup smetnjama mokrenja kod muškaraca (str. 171-177)

hrvatski pdf 361kb
Modern-day Management of Male Lower Urinary Tract Symptoms (str. 171-177)

Bojan Sudarević
Pregledni rad

engleski pdf 361kb
Inkontinencija kod muškaraca: od srama do skrbi (str. 179-182)

hrvatski pdf 316kb
Male Incontinence: From Shame to Treatment (str. 179-182)

Ivan Velat
Pregledni rad

engleski pdf 316kb
PSA test: gdje prestaje benigna hiperplazija, a počinje karcinom? (str. 183-188)

hrvatski pdf 97kb
The PSA Test: Where Does Benign Hyperplasia End and Cancer Begin? (str. 183-188)

Tomislav Kuliš
Pregledni rad

engleski pdf 97kb
Rani rak prostate (str. 189-195)

hrvatski pdf 350kb
Early Prostate Cancer (str. 189-195)

Miroslav Tomić
Pregledni rad

engleski pdf 350kb
Erektilna disfunkcija (str. 197-202)

hrvatski pdf 99kb
Erectile Disfunction (str. 197-202)

Igor Grubišić
Pregledni rad

engleski pdf 99kb
Neplodnost kod muškaraca (str. 203-208)

hrvatski pdf 334kb
Male Infertility (str. 203-208)

Dinko Hauptman, Zoran Zimak, Dominic Vidović, Željko Kaštelan
Pregledni rad

engleski pdf 334kb
Revolucija robotske kirurgije u medicini (str. 209-213)

hrvatski pdf 1951kb
The Revolution of Robotic Surgery in Medicine (str. 209-213)

Tvrtko Hudolin
Pregledni rad

engleski pdf 1951kb
Andropauza – muški ekvivalent menopauze (str. 215-219)

hrvatski pdf 317kb
Andropause – The Male Equivalent of Menopause (str. 215-219)

Srećko Marušić
Pregledni rad

engleski pdf 317kb
Prehrana i muško zdravlje (str. 221-228)

hrvatski pdf 386kb
Nutrition and Men’s Health (str. 221-228)

Tomislav Jakljević
Pregledni rad

engleski pdf 386kb
Muškarci i sport – istine i zablude o vježbanju (str. 229-235)

hrvatski pdf 342kb
Men and Sports – Truths and Misconceptions about Exercise (str. 229-235)

Viktor Ivaniš
Pregledni rad

engleski pdf 342kb
Metabolički poremećaji kao pokretači kardiovaskularnih bolesti kod muškarca (str. 237-249)

hrvatski pdf 197kb
Metabolic Disorders as Drivers of Cardiovascular Disease in Men (str. 237-249)

Miro Bakula, Mia Bakula, Maja Bakula, Silvija Canecki - Varžić, Daniela Fabris - Vitković, Kristijan Lipovac
Pregledni rad

engleski pdf 197kb
Muškarci, pušenje i hipertenzija – trostruka prijetnja zdravlju srca (str. 251-256)

hrvatski pdf 333kb
Men, Smoking and Hypertension – A Triple Threat to Cardiovascular Health (str. 251-256)

Tomislav Letilović
Pregledni rad

engleski pdf 333kb
Akutni koronarni sindrom i rehabilitacija: dvije ključne faze istog kontinuuma (str. 257-263)

hrvatski pdf 334kb
Acute Coronary Syndrome and Rehabilitation: Two Key Phases of the Same Continuum (str. 257-263)

Matias Trbušić, Matej Nedić
Uvodnik

engleski pdf 334kb
Rak pluća – najčešća maligna bolest u muškaraca (str. 265-273)

hrvatski pdf 377kb
Lung Cancer – The Most Common Malignant Disease in Men (str. 265-273)

Vide Popović
Pregledni rad

engleski pdf 377kb
Mentalno zdravlje muškaraca – opasnosti samoliječenja (str. 275-280)

hrvatski pdf 344kb
Men’s Mental Health – The Dangers of Self-Medication (str. 275-280)

Petar Bilić
Pregledni rad

engleski pdf 344kb
Bihevioralne ovisnosti kod muškaraca (str. 281-286)

hrvatski pdf 328kb
Behavioral Addictions in Men (str. 281-286)

Davor Bodor
Pregledni rad

engleski pdf 328kb
Utjecaj anksioznosti i depresije u muškaraca na suicidalno ponašanje (str. 287-290)

hrvatski pdf 307kb
Anxiety and Depression in Men and its Impact on Suicidal Behavior (str. 287-280)

Ante Silić, Marin Silić
Pregledni rad

engleski pdf 307kb
Spolne razlike u psihotičnim poremećajima: od ranog rizika do terapijskog odgovora (str. 291-297)

hrvatski pdf 354kb
Sex Differences in Psychotic Disorders: From Early Risk to Treatment Response (str. 291-297)

Igor Filipčić, Ivona Šimunović Filipčić
Pregledni rad

engleski pdf 354kb
Menadžerska bolest – sindrom izgaranja na poslu (str. 299-304)

hrvatski pdf 342kb
Managerial Disease – Burnout Syndrome (str. 299-304)

Darko Marčinko, Filip Mustač, Emio Halilović
Pregledni rad

engleski pdf 342kb
Migrena u muškaraca (str. 305-310)

hrvatski pdf 332kb
Migraine in Men (str. 305-310)

Davor Jančuljak
Pregledni rad

engleski pdf 332kb

