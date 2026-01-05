 Skoči na glavni sadržaj

Kaj : časopis za književnost, umjetnost, kulturu , Vol. 58 (263) No. 5-6 (396-397), 2025.

  • Datum izdavanja: 05.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 09.03.2026.

Sadržaj

KAZALO (str. 1-2)

hrvatski pdf 69kb
UZ POSTMODERNU KAJKAVSKU LIRIKU VERICE JAČMENICE-JAZBEC / IDEJA DOBROTE I SVJETLOSTI (Izbor) (str. 3-24)

Božica Pažur
Stručni rad

hrvatski pdf 179kb
VLADIMIR ŠENJUG: O DOMU, POSTOJANJU I POBUNI (Izbor) (str. 25-34)

Emilija Kovač
Stručni rad

hrvatski pdf 106kb
NESPORAZUMI I ČINJENICE O TISKARI U NEDELIŠĆU (str. 35-48)

hrvatski pdf 470kb
MISSVERSTÄNDNISSE UND FAKTEN ÜBER DIE DRUCKEREI IN NEDELIŠĆE IM JAHR 1574 (str. 48-48)

Ivan Zvonar
Izvorni znanstveni članak

njemački pdf 470kb
ALBUM NOVEL: FORCING REMEMBRANCE (str. 49-68)

Emilija Kovač
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 237kb
ROMAN ALBUM: FORSIRANJE SJEĆANJA (str. 69-86)

Emilija Kovač
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 207kb
VLADIMIR CRNKOVIĆ: IVAN RABUZIN / Kritička antologija od 1944. do kraja 1964. (str. 129-132)

Marijan Špoljar
Stručni rad

hrvatski pdf 101kb
O RJEČNICIMA MJESNIH GOVORA I NJIHOVOJ VAŽNOSTI / Rječnik govora Štrigove (str. 133-134)

Emilija Kovač
Esej

hrvatski pdf 59kb
ZDENKI ČAVIĆ NAGRADA "KATARINA PATAČIĆ" U 2024. (str. 134-135)

Emilija Kovač
Vijest

hrvatski pdf 73kb
KREATIVNO POETSKO/POETOLOŠKO "POSLANJE" DAVORA GRGURIĆA (str. 137-137)

Ivo Kalinski
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 38kb
"PJESME I PLESOVI SMRTI" DENISA PERIČIĆA (str. 138-139)

Tomislav Šovagović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 60kb
IZLOŽBA "490 GODINA OSNOVNOG ŠKOLSTVA U SAMOBORU" (str. 139-140)

Danijel Vojak
Vijest

hrvatski pdf 57kb

