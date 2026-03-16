Acta stomatologica Croatica : International journal of oral sciences and dental medicine , Vol. 60 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 16.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.03.2026.

Acta stomatologica Croatica 1966 – 2026 (str. 2-3)

Acta stomatologica Croatica 1966. – 2026. (str. 2-3)

Hrvoje Brkić
Vijest

Correlation Between Osseous Degenerative Changes on CBCT and Disc Displacement on MRI in Temporomandibular Joint Osteoarthritis (str. 4-18)

Korelacija između koštanih degenerativnih promjena na CBCT-u i dislokacije diska na MR-u u slučaju osteoartritisa temporomandibularnoga zgloba (str. 4-18)

Matea Prenc, Tomislav Badel, Borna Bilić, Eva Nina Drev, Julius Hager, Helena Žižek, Mia Smoljan Basuga, Dijana Zadravec
Izvorni znanstveni članak

Pharmacological Interventions in the Management of Temporomandibular Disorders: A Systematic Review and Metaanalysis (str. 19-42)

Farmakološke intervencije u liječenju temporomandibularnih poremećaja: sistematizirani pregled i metaanaliza (str. 19-42)

Cristiana Palmela Pereira, Beatriz Serra, João Paulo Martins
Izvorni znanstveni članak

Effect of Sterilization and Repeated Use on the Deviations of PEEK and Titanium Monoblock Scanbodies (str. 43-57)

Utjecaj sterilizacije i ponovljene upotrebe PEEK i titanskih monoblok tijela na točnost skeniranja (str. 43-57)

Bige Koç Ata, Deniz Sen, Fusun Ozer, Markus B. Blatz
Izvorni znanstveni članak

Quality of Recovery after Intraoral Surgery: Total Intravenous Anaesthesia versus Sevoflurane: A Randomised Controlled Trial (str. 58-70)

Kvaliteta oporavka nakon intraoralnoga kirurškog zahvata: totalna intravenska anestezija prema anesteziji sevofluranom: randomizirano kontrolirano ispitivanje (str. 58-70)

Ivan Šitum, Slobodan Mihaljević, Igor Blivajs, Martina Perić Šitum, Pjetra Karlović, Željko Verzak, Zoran Karlović
Izvorni znanstveni članak

Adjunctive Povidone-Iodine Improves Bleeding Outcomes in Step 2 of Periodontal Therapy: A Retrospective Cohort Study (str. 71-84)

Adjuvantna terapija povidon-jodom poboljšava ishode krvarenja u drugom koraku parodontološke terapije – retrospektivna kohortna studija (str. 71-84)

Valentin Bartha, Boris Krumm, Judith Schamuhn, Aleksandra Kopunic, Marco M. Herz
Izvorni znanstveni članak

Effect of Root Canal Drying Methods on Bioceramic Sealer Bond Strength (str. 85-96)

Utjecaj metoda sušenja korijenskog kanala na čvrstoću veze biokeramičkog punila (str. 85-96)

Idil Ozden, Nur Sima Eken, Beste Cilli, Hesna Sazak Öveçoğlu
Izvorni znanstveni članak

Two-Year Clinical and Patient Outcomes of Resin Infiltration in Anterior MIH Teeth (str. 97-113)

Dvogodišnji klinički ishodi i ishodi prema procjeni korisnika nakon infiltracije smolom na prednjim zubima zahvaćenima MIH-om (str. 97-113)

Kristha Jeannette Parajón Oliveros, Aline Leite de Farias, Diego Fernando Rojas-Gualdrón, Juan Diego Mejía, Diego Girotto Bussaneli, Lourdes Santos-Pinto, Manuel Restrepo
Izvorni znanstveni članak

The Effects of Untreated Caries on Oral-Health-Related Quality of Life and Body Mass Index in 11-12-Year-Old Children (str. 114-128)

Utjecaj neliječenoga karijesa na kvalitetu života povezanu s oralnim zdravljem i indeks tjelesne mase kod djece od 11 do 12 godina (str. 114-128)

Seray Sahin, Betül Şen Yavuz, Betul Kargul
Izvorni znanstveni članak

Effect of Ozone on Adhesion of Bioactive Restorative Materials in Vitro (str. 129-145)

Učinak ozona na adheziju bioaktivnih restaurativnih materijala in vitro (str. 129-145)

Federica Veneri, Andrea Nobili, Giovanni Bolelli, Paolo Savadori, Tommaso Filippini, Ugo Consolo, Luigi Generali
Izvorni znanstveni članak

Dental work-up protocol of chronic kidney disease patients undergoing kidney transplant surgery – a retrospective study (str. 146-155)

Protokol stomatološke obrade bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću u sklopu pripreme za transplantaciju bubrega – retrospektivna studija (str. 146-155)

Ivan Mikić, Petra Ivanišić, Lara Sviličić, Kaja Topolnjak, Danica Vidović Juras, Vlatko Kopić, Vlaho Brailo
Izvorni znanstveni članak

Book of abstracts of the Congress: “Current Practice in Croatian Pediatric Dentistry – 2025“ : December 5th – 6th, 2025. Hotel International, Zagreb, Croatia (str. 0-0)

Congress Current Practice in Croatian Pediatric Dentistry
Sažetak sa skupa

