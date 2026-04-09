 Skoči na glavni sadržaj

Obnovljeni Život : časopis za filozofiju i religijske znanosti , Vol. 81 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 09.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 09.04.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Novovjekovna znanstvena metoda: Uz 400. obljetnicu smrti Francisa Bacona (1626.–2026.) (str. 135-138)

Stipe Kutleša
Uvodnik

hrvatski pdf 72kb
Aristotle’s Civic Friendship: The Ethical Foundations of Political Cohesion (str. 139-151)

engleski pdf 143kb
Aristotelovo građansko prijateljstvo: Etički temelji političke kohezije

Ana Gavran Miloš
Izvorni znanstveni članak

Moramo li misliti ono što pokazujemo? Wittgenstein o gestama (str. 153-168)

hrvatski pdf 403kb
Must We Mean What We Point? Wittgenstein on Gestures

Kristijan Krkač
Izvorni znanstveni članak

Medijsko izvješćivanje o mentalnom zdravlju djece i mladih u Hrvatskoj: analiza i etički izazovi (str. 169-185)

hrvatski pdf 992kb
Media Reporting on the Mental Health of Children and Youth in Croatia: Analysis and Ethical Challenges

Lucija Vidak, Krešimir Dabo
Izvorni znanstveni članak

“Biti dijete” ili “ponovno rođenje” kao uvjet ulaska u Božje kraljevstvo u kontekstu Isusovih govora: Mt 18,1–5; Iv 3,3–5 (str. 187-199)

hrvatski pdf 173kb
“Being a child” or “born again” as a condition for entering the Kingdom of God in the context of Jesus’ speeches (Mt 18:1–5; Jn 3:3–5)

Arkadiusz Krasicki, Ana Albin
Prethodno priopćenje

First–Language Acquisition and Second– Language Acquisition: A Comparative Analysis (str. 201-218)

engleski pdf 107kb
Usvajanje prvoga jezika i usvajanje drugoga jezika: Komparativna analiza

Ravi Kumar, Reena Kumari
Pregledni rad

Uloga stručnjaka psihologa i psihijatra u parničnim postupcima proglašenja ništavosti ženidbe (str. 219-232)

hrvatski pdf 108kb
The role of psychological and psychiatric experts in matrimonial annulment proceedings

Klara Ćavar, Marija Džinić
Pregledni rad

Refleksija hrvatskih autora na tri crkvena dokumenta o medijskoj etici (str. 233-244)

hrvatski pdf 114kb
Media Ethics: An Insight into the Theological Perspective of Selected Church Documents

Šime Zupčić, Danijel Labaš
Pregledni rad

Kršćanski identitet u globalnom i pluralnom društvu (str. 245-254)

Joseph Joblin SJ
Ostalo

hrvatski pdf 105kb
Frédéric Lenoir, Filozofija želje: Živjeti u bljeskovima. Zagreb: TIM press, 2024. (str. 255-256)

Ivana Lalić Čičković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 54kb
Petar Bašić, O hrvatskome crkvenome jeziku: Rasprave, ogledi, ocjene (II.). Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2018. (str. 257-259)

Ivana Kresnik
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 58kb
Barbara Đurasović, Prava crvena Hrvatska i pravaši: Hrvatski nacionalizam u Dubrovniku početkom 20. stoljeća. Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021. (str. 259-261)

Franjo Barišić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 56kb
Mirko Nikolić, Radost Božje riječi. Zagreb: Filozofsko–teološki institut Družbe Isusove, 2024. (str. 262-265)

Pero Vidović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 64kb
Ivan Platovnjak. Preobrazba bolečine: Skupaj na poti žalovanja. Ljubljana: Založba Dravlje, 22025. (str. 265-266)

Tomaž Erzar
Recenzija, prikaz

engleski pdf 43kb
Upute autorima (str. 267-268)

Obnovljeni Život
Ostalo

hrvatski pdf 55kb
Detailed Instructions for Authors (str. 269-275)

Obnovljeni Život
Ostalo

engleski pdf 215kb
Tadija Milikić i Stanko Perica, Migrantsko pitanje u svjetlu kršćanskoga nauka i djelovanja = The Migrant Issue in Light of Christian Teachings and Action (str. 276-276)

Obnovljeni Život
Ostalo

hrvatski pdf 120kb
Impressum (str. 0-0)

Obnovljeni Život
Kazalo

hrvatski pdf 64kb
Sadržaj (str. 0-0)

Obnovljeni Život
Kazalo

hrvatski pdf 159kb
Tko su te filozofkinje? 3. svezak: Barbara Ćuk (str. 0-0)

Obnovljeni Život
Ostalo

hrvatski pdf 150kb

Posjeta: 0 *