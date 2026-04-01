Nursing journal , Vol. 31 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 13.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.04.2026.

Gotovo pet desetljeća stručnosti i predanosti – Društvo kirurških sestara Hrvatske (str. 3-6)

Nearly Five Decades of Expertise and Dedication – The Croatian Society of Surgical Nurses (str. 3-6)

Suzana Stojković
Uvodnik

Mihaela Terzić (Đakovo, 23. kolovoza 1902. – Zagreb, 5. travnja 1991.) – svestranost nagrađena medaljom Florence Nightingale (str. 7-13)

Mihaela Terzić (Đakovo, August 23, 1902 – Zagreb, April 5, 1991) – versatility awarded by the Florence Nightingale Medal

Sanda Franković, Snježana Mirilović
Pregledni rad

Učeća organizacija u sestrinstvu: primjena teorije Petera Sengea u transformaciji profesionalne prakse i timske kulture (str. 14-20)

Learning Organization in Nursing: Application of Peter Senge’s Theory in the Transformation of Professional Practice and Team Culture

Valentina Ješić, Sabina Babić, Nikolina Vratan
Pregledni rad

Dostojanstvo i krhkost ljudske osobe: personalistički pristup zdravstvenoj i sestrinskoj skrbi (str. 21-24)

The dignity and fragility of the human person: a personalistic approach to health and nursing care

Kristijan Pajdaković
Stručni rad

The Nursing Voice as a Driver of Change: The Importance of Writing and Research in the Development of the Profession (str. 25-28)

Sestrinski glas kao pokretač promjene: važnost pisane riječi i istraživanja u razvoju profesije

Valentina Ješić
Stručni rad

Informiranost o preventivnim pregledima dojke među korisnicima zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Gospić (str. 29-32)

Awareness of breast preventive screenings among healthcare users at the health center Gospić

Kristina Davidović, Karolina Vižintin, Vanja Marković
Stručni rad

Zadaće medicinske sestre tijekom masivne transfuzije u jedinici intenzivne medicine (str. 33-37)

The role of the nurse during massive transfusion in the intensive care unit

Luka Stanešić, Vesna Bratić
Stručni rad

Organizational justice in nursing as a foundation for safer and more humane healthcare (str. 38-43)

Organizacijska pravednost u sestrinstvu kao temelj sigurnije i humanije zdravstvene skrbi

Valentina Ješić, Sabina Babić, Nikolina Vratan
Stručni rad

Povezivanje teorije i prakse u zdravstvenoj njezi uz pomoć virtualnih alata (str. 44-48)

Linking Theory and Practice in Nursing Care Through Virtual Tools

Marko Maceković, Ivana Hardi
Stručni rad

