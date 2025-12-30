 Skoči na glavni sadržaj

Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša , Vol. 21 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 11.04.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 3-4)


Ostalo

hrvatski pdf 296kb
Breaking the green cage: environmental history everywhere! (str. 5-11)

engleski pdf 489kb
Razbijanje zelenog kaveza: povijest okoliša posvuda! (Sažetak) (str. 11-11)

Marco Armiero
Stručni rad

The path toward the dinaric region of the European society for environmental history (str. 12-22)

engleski pdf 1073kb
Put prema dinarskoj regiji europskog društva za povijest okoliša (Sažetak) (str. 22-22)

Žiga Zwitter
Pregledni rad

The first three decades of Hungarian environmental history (str. 23-31)

engleski pdf 590kb
Prva tri desetljeća mađarske povijesti okoliša (Summary) (str. 31-31)

Lajos Rácz
Pregledni rad

Environmental history in Croatia – the Origins, state and perspectives: views from geography and history (str. 32-55)

engleski pdf 1314kb
Povijest okoliša u hrvatskoj – podrijetlo, stanje i perspektive: pogledi iz geografije i povijesti (Sažetak) (str. 55-55)

Borna Fuerst-Bjeliš, Hrvoje Petrić
Pregledni rad

An overview of the Slovene research on the historical development of forests and forest landscapes in the area of modernday Slovenia and their management in forest science publications (str. 56-63)

Marko Kovač
Pregledni rad

engleski pdf 515kb
Fighting floods. Anti-flood measures on the lower Styrian Savinja River in the long 19th century (str. 64-79)

engleski pdf 936kb
Borba protiv poplava. Protupoplavne mjere na donjem toku Štajerske Savinje u dugom 19. stoljeću (Sažetak) (str. 78-79)

Filip Čuček
Izvorni znanstveni članak

The structure and functioning of the waqf economy in Güğercinlik, Balya, Avlonya, and Çan: a study of the kaza of Biga İn the sixteenth-century Ottoman provincial system (str. 80-105)

engleski pdf 876kb
Struktura i funkcioniranje vakufskog gospodarstv u Güğercinliku, Balji, Avlonji i Çanu: studija kaze Biga u osmanskom provincijskom sustavu u 16. stoljeću. (Sažetak) (str. 104-105)

Aysun Acar Durukan
Izvorni znanstveni članak

Borna Fuerst-Bjeliš, Jelena Mrgić, Hrvoje Petrić, Matija Zorn and Žiga Zwitter, eds. Environmental histories of the Dinaric Karst. Cham: Springer International Publishing, 2024, 466 pages. (str. 106-109)

Sara Širar Krajnik
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 266kb
Lidija Kelemen (autorica izložbe), Čovjek i priroda. Hrvatsko zagorje u novom vijeku, Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej seljačkih buna, Muzej “Staro selo” Kumrovec, 2024., 80. (str. 109-110)

Bruno Šagi
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 277kb
Mateo Obradović, Povijest poplava županjske Posavine i život okružen vodama. Ekohistorijski pregled prošlosti, Gradski muzej Županja, Certis, Županja, 2024., 112. (str. 111-112)

Bruno Šagi
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 286kb
András Vadas, The environmental legacy of war on the Hungarian-Ottoman frontier, c. 1540–1690 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023), ISBN 978-94-6372-793-8, 290 str. (str. 112-115)

Hrvoje Petrič
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 311kb
James Belich, The world the plague made: the black death and the rise of Europe, Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2022., 640 str. (str. 118-118)

Adrian Filčić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 312kb
Hrvoje Petrić i Tomislav Branđolica, Ekonomska zbilja je crvena nit povijesti: Hrvatska historiografija i ekonomska historija, Filozofski fakultet u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije i FF press, Zagreb 2024., str. 212. (str. 118-120)

Hrvoje Pavić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 262kb
Astrid Gottche, Hans-Peter Hutter, Klima wandelt Wien Rück- und Ausblicke auf unsere Stadtleben, Leykam-Wien Museum, 2025., 285 str. (str. 120-123)

Ivica Šute
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 300kb
Wilko Graf von Hardenberg, Sea level: a history. Chicago – London: The University of Chicago Press, 2024. (serija Oceans in depth). ISBN 978-0-226-83183-1. (str. 123-124)

Hrvoje Petrić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 311kb
Dobaja, Dunja (ur.). Suše v zgodovini in njihov vpliv na okolje, Družbo in prebivalstvo. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2025. (zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656; 28). ISBN 978-961-7104-43-1. (str. 124-125)

Hrvoje Petrić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 285kb
2025 ESEH Conference in Uppsala, Sweden (18.-22. August 2025) - Impressions (str. 125-127)

Mislav Radošević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 289kb
Izvještaj sa »Environmental history week«, Ljubljana, 19–21. ožujka 2025. (str. 127-128)

Adrian Filčić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 279kb
Četrti svetovni okoljskozgodovinski kongres (4th World congress of environmental history), Oulu, Finska, 2024 (str. 128-129)

Saša Širar Krajnik
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 279kb
The first biennial conference of the Asian association for environmental history (Aaeh 2025), Takamatsu i Teshima (Japan), 26. rujna – 2. listopada 2025. (str. 130-131)

Hrvoje Petrić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 244kb
Between Croatian historiography and international environmental history networks: two decades of the Society for Croatian economic history and ecohistory/environmenal history (2005–2025) (str. 132-133)

Hrvoje Petrić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 241kb
Instructions to contributors (str. 134-135)


Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 218kb
Upute suradnicima (str. 135-136)


Ostalo

hrvatski pdf 250kb

Posjeta: 0 *