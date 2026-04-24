Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana , Vol. 23 , 2025.

  • Datum izdavanja: 24.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 04.05.2026.

Sadržaj

Mikromorfološka analiza prapovijesnih gradina Općine Vrsar – Orsera: tlo kao arhiv ljudske aktivnosti (str. 11-28)

Micromorphological analysis of the prehistoric hillforts in the Municipality of Vrsar–Orsera: soil as archive of human activity (str. 28-28)

Katarina Gerometta
Izvorni znanstveni članak

Vlačić, koji zapravo nije bio Vlačić (str. 29-39)

Vlačić, who was not Vlačić (str. 39-39)

Tullio Vorano
Izvorni znanstveni članak

Studenti Modruško-riječke županije na Mudroslovnom (Filozofskom) fakultetu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu (1874. – 1914.) (str. 41-66)

Students from the Modruš-Rijeka County at the Faculty of Philosophy of the Royal University of Franz Joseph I in Zagreb (1874–1914) (str. 66-66)

Tihana Luetić
Izvorni znanstveni članak

Spomenici palim ratnicima Prvoga svjetskog rata u Dalmaciji – Zaboravljena mjesta sjećanja (str. 67-107)

Monuments to the fallen warriors of the First World War in Dalmatia – forgotten memory sites (str. 107-107)

Ljiljana Dobrovšak, Vijoleta Herman Kaurić
Izvorni znanstveni članak

Metodološki pristup toponomastičkom istraživanju cresko-lošinjskog arhipelaga (str. 109-147)

Methodological approach to the toponomastic research of the Cres–Lošinj archipelago (str. 147-147)

Branimir Paškvan, Nina Spocijarić Paškvan
Izvorni znanstveni članak

Volosko – razvoj primorskog mjesta oblikovan na srednjovjekovno utemeljenoj pomorskoj tradiciji (str. 149-176)

Volosko – the development of a coastal town shaped on the medieval maritime tradition (str. 176-176)

Kosana Jovanović
Pregledni rad

The Contribution of Cultural Heritage to Cultural Tourism in Istria and Kvarner: The Starting Communication Perspective (str. 177-205)

Doprinos kulturne baštine kulturnom turizmu Istre i Kvarnera – polazišna komunikacijska perspektiva (str. 205-205)

Krešimir Dabo, Nora Mustać
Stručni rad

Sjeverni Jadran u svjetlu 200. obljetnice puštanja u promet željeznica u svijetu (str. 207-233)

The northern Adriatic in the light of the 200th anniversary of railways in the world (str. 233-233)

Josip Orbanić
Stručni rad

52. Pazinski memorijal. Znanstveni skup u povodu 700. obljetnice Istarskog razvoda. Pazin, 26. rujna 2025. (str. 237-241)

Elvis Orbanić
Recenzija, prikaz

Iva Kurelac (priredila), Posebna uputa u vezi s 33 šibenska sporna sela i ostalim mjestima (1569.). Prijevod s talijanskoga: Nina Spicijarić Paškvan. Muzej grada Šibenika, Šibenik 2023, 182 str. (str. 242-245)

Elvis Orbanić
Recenzija, prikaz

Između Mletaka i Beča: pažljiva znanstvena obrada osjetljivih tema. Prikaz knjige Salvator Žitko, Brigitta Mader, Med Benetkami in Dunajem. Kulturna dediščina kot predmet nacionalnega prestiža in istrske identitete (Između Mletaka i Beča. Kulturna baština kao predmet nacionalnoga ugleda i istarskog identiteta), Založba Annales, Kopar 2025, 264 str. (str. 246-251)

Franko Ćorić
Recenzija, prikaz

Tomislav Galović, Branko Fučić: Okvir djela – trenuci života. Općina Malinska-Dubašnica, Malinska 2025, 331 str. (str. 252-255)

Klara Buršić-Matijašić
Recenzija, prikaz

Čitanje povijesti hrvatskoga književnoga jezika na korpusu tiskare Karletzky. Sanja Holjevac, Hrvatski jezik u izdanjima riječke tiskare Karletzky, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2024. (str. 256-260)

Silvana Vranić
Recenzija, prikaz

Sandra Tamaro, L'etimologia, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula 2024, 113 str. (str. 261-265)

Nina Spicijarić Paškvan
Recenzija, prikaz

