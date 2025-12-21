Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja , Vol. 25 No. 48, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.05.2026.

Sadržaj

Kazalo (str. 3-4)

Content (str. 3-4)


Kazalo

Hidrološka analiza rijeke Bednje na vodomjernoj postaji Ludbreg (str. 5-16)

Hydrological Analysis of the Bednja River at the Water Measuring Station Ludbreg

Ognjen Bonacci, Tanja Roje-Bonacci
Izvorni znanstveni članak

Novo sagledavanje Svete Ane–Gradine: arheološke interpretacije utvrde iz razvijenog i kasnog srednjeg vijeka (str. 17-45)

Reassessing Sveta Ana–Gradina: Archaeological Interpretations of a High and Late Medieval Stronghold

Tatjana Tkalčec
Izvorni znanstveni članak

Zarazne bolesti zla kob demografskog rasta Osijeka (osvrt na 19. i početak 20. stoljeća) (str. 46-67)

Infectious Diseases are the Bane of Osijek Demographic Growth (Review of the 19th and the Beginning of the 20th Century)

Zlata Živaković-Kerže, Slavko Čandrlić, Hrvoje Pavić
Pregledni rad

Spatial Analysis of the OOH Delivery Network: Case Study of Međimurje County (str. 68-85)

Prostorna analiza mreže OOH dostave: studija slučaja Međimurske županije

Katarina Mostarac, Petar Feletar, Nikola Šimunić
Izvorni znanstveni članak

Toponymic Analysis of the Settlements and Street Names of Mohács Island (str. 86-98)

Analiza toponima naselja i naziva ulica Moháčkog otoka

Alexandra Herczeg, Dávid Róbert Moró
Izvorni znanstveni članak

Turizam znanja – obrazovni temelji za transformaciju ruralnih destinacija (str. 99-109)

Knowledge Tourism – Educational Foundations for Transformation of Rural Destinations

Tihana Sudarić
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj obiteljske tjelesne aktivnosti na ponašanja povezana sa zdravljem djece predškolske dobi u Osijeku (str. 110-123)

The Impact of Family Physical Activity on Health-Related Behaviors of Preschool Children in Osijek

Vesna Brumnić, Sanja Šalaj
Izvorni znanstveni članak

Mapiranje sigurnih trasa do školskih i predškolskih objekata u svrhu povećanja sigurnosti djece u prometu – studija slučaja iz gornje hrvatske Podravine (str. 124-133)

Mapping Safe Routes to School and Preschool Facilities to Improve Child Traffic Safety – A Case Study of Upper Croatian Podravina

Predrag Brlek, Ivan Cvitković, Goran Kaniški, Petar Feletar
Stručni rad

E-kupovina generacije Z u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji (str. 134-143)

E-Shopping of Generation Z in the Osijek-Baranja and Vukovar-Srijem Counties

Sandra Mrvica Mađarac, Milan Puvača, Ena Tunjić
Pregledni rad

Perception of the Importance of Project Competencies in Local and Regional Self-Government Units: An Empirical Study With a Relevant Sample from Podravina Region (str. 144-157)

Percepcija važnosti projektnih kompetencija u jedinicama lokalne i regionalne samouprave: empirijsko istraživanje s relevatnim uzorkom iz podravske regije

Zlatko Barilović, Martina Vukašina, Maja Buljat
Izvorni znanstveni članak

Percepcija potrošača o inovativnim marketinškim strategijama Podravke i utjecaju na pozicioniranje i diferencijaciju na tržištu (str. 158-167)

Consumer Perception of Podravka’s Innovative Marketing Strategies and the Influence on Market Positioning and Differentiation

Marina Guzovski, Elena Pavičić
Pregledni rad

