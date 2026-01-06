Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu , Vol. 17 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 09.05.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Truhelkin Plein air: feministička romansa? (str. 7-24)

308kb
Truhelka’s Plein air – A Feminist Romance? (str. 24-24)

Marina Tomas
Izvorni znanstveni članak

308kb
Dob i obrazovanje kao čimbenici razvoja medijske i informacijske pismenosti u digitalnom društvu (str. 25-44)

hrvatski pdf 391kb
Age and Education as Factors in the Development of Media and Information Literacy in the Digital Society (str. 44-44)

Irena Kiss
Izvorni znanstveni članak

391kb
“Work, Eat, Sleep, Repeat”: Iskustva stranih taksista i dostavljača u Zagrebu (str. 45-84)

588kb
“Work, Eat, Sleep, Repeat”. Experiences of foreign taxi drivers and delivery people in Zagreb (str. 66-66)

Ivan Perkov, Nikola Švenda, Ana Budimir
Izvorni znanstveni članak

588kb
Novi prilozi za poznavanje opusa Ivana Dežmana. Članci o zdravlju i ljepoti (str. 85-96)

249kb
New Contributions to the Understanding of Ivan Dežman’s Work – Articles on Health and Beauty (str. 85-96)

Ivona Smolčić
Izvorni znanstveni članak

249kb
Između Donbasa i Knina: tajne operacije i paravojne formacije u Hrvatskoj i Ukrajini (str. 97-122)

hrvatski pdf 891kb
Between Donbas and Knin - Covert Actions and Paramilitary Formations in Croatia and Ukraine (str. 97-122)

Ivan Burazin
Prethodno priopćenje

891kb
Uloga digitalne transformacije u komunikaciji Hrvatskog sabora s javnostima: iskustva i stavovi zaposlenika (str. 123-139)

276kb
The Role of Digital Transformation in the Communication of the Croatian Parliament with the Public: Employees’ Experiences and Attitudes (str. 139-139)

Antonija Rimac Gelo
Pregledni rad

276kb
Agilni projektni menadžment u odnosu na hibridno upravljanje projektom (str. 143-161)

hrvatski pdf 643kb
Agile Project Management versus Hybrid Project Management (str. 161-161)

Marta Alić, Maja Živko, Goran Radoš
Pregledni rad

643kb
Hajdučki harambaša Mijat Tomić u kulturnoj memoriji Hrvata (str. 163-184)

345kb
The Hajduk Harambaša Mijat Tomić in the Cultural Memory of Croatians (str. 184-184)

Marko Dragić
Pregledni rad

345kb
Božićno razdoblje u tradicijskoj kulturi i književnosti duvanjskoga kraja (str. 211-211)

hrvatski pdf 346kb
The Christmas Period in the Traditional Culture and Literature of the Duvno Region (str. 185-211)

Josipa Kelava
Pregledni rad

346kb
Dynamic and Structural-Demographic Characteristics of the Population of Croatia in the Period 1953-2021 (str. 213-231)

911kb
Dinamička i strukturno-demografska obilježja stanovništva Hrvatske u razdoblju 1953. – 2021. (str. 231-231)

Rebeka Mesarić Žabčić, Krešimir Ivanda, Petar Feletar
Pregledni rad

911kb
Američki pogled na jugoslavensku politiku nesvrstanosti od 1955. do 1962. godine (str. 233-260)

508kb
The American Perspective on Yugoslavia’s Non-Aligned Policy from 1955 to 1962 (str. 256-260)

Karlo Jagatić
Pregledni rad

508kb
Tomislav Šulj, Bojna Frankopan: Prvi hrvatski komandosi, Udruga Bojna Frankopan, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2023., 487. (str. 261-265)

Laura Busija
Recenzija, prikaz

166kb
Novica Vujović (ur.), Cetinjski filološki dani IV. Zbornik radova s međunarodnoga naučnog simpozijuma održanog na Cetinju 6–8. septembra 2023., University of Kansas, Department of Slavic, German and Eurasian Studies – Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2025., 798 str. (str. 267-273)

Vladimira Rezo
Recenzija, prikaz

275kb
Tomislav Kovačić, Operacija Una: igra karata i magla rata na Uni i Savi u rujnu 1995. godine, Despot Infinitus, Zagreb, 2024., 262 str. (str. 275-279)

Zvonimir Smiljanić
Recenzija, prikaz

154kb

