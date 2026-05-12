Politička misao : časopis za politologiju , Vol. 63 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 12.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.05.2026.

Sadržaj

In memoriam – prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila (1965.–2026.) (str. 5-8)

Marta Zorko
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Transakcijsko mirotvorstvo: analiza Trumpove mirovne inicijative za Ukrajinu (str. 11-27)

TRANSACTIONAL PEACEMAKING: AN ANALYSIS OF TRUMP’S PEACE INITIATIVE FOR UKRAINE (str. 11-27)

Petar Popović
Izvorni znanstveni članak

Sto godina javnopolitičke odluke europskih država o javnom medijskom servisu kao javnoj usluzi – perspektive i izazovi (str. 28-49)

ONE HUNDRED YEARS OF EUROPEAN PUBLIC POLICY DECISIONS ON PUBLIC SERVICE MEDIA – PERSPECTIVES AND CHALLENGES (str. 28-49)

Viktorija Car
Pregledni rad

Pravo na priziv savjesti na vojnu službu na raskrižju: standardi zaštite u vrijeme rata (str. 50-86)

THE RIGHT TO CONSCIENTIOUS OBJECTION TO MILITARY SERVICE AT THE CROSSROADS: STANDARDS OF PROTECTION IN TIMES OF WAR (str. 50-86)

Đorđe Gardašević, Ana Horvat Vuković, Fran Marko Stojković
Izvorni znanstveni članak

Ovlasti za odlučivanje o djelovanju oružanih snaga – između političke tendencioznosti i sustavnih deficita (str. 87-105)

DECISION-MAKING POWERS REGARDING THE ACTIVITIES OF THE ARMED FORCES – BETWEEN POLITICAL BIAS AND SYSTEMIC DEFICITS (str. 87-105)

Stjepan Domjančić
Pregledni rad

Nejednakosti i izborni rascjepi u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2020. godine (str. 106-143)

INEQUALITY AND ELECTORAL CLEAVAGES IN CROATIA, 1990–2020 (str. 106-143)

Velibor Mačkić, Filip Novokmet, Filip Rusmir
Izvorni znanstveni članak

Šestodnevni rat i Jugoslavija: prikazi i interpretacije kroz prizmu Vjesnika i Slobodne Dalmacije (str. 144-170)

THE SIX-DAY WAR AND YUGOSLAVIA: POLITICAL DISCOURSE AND MEDIA NARRATIVES IN VJESNIK AND SLOBODNA DALMACIJA (str. 144-170)

Danijel Jurković, Karlo Jagatić
Pregledni rad

Kohezijska politika Europske unije i obrazac institucionalne promjene: model za Grčku, Irsku i Portugal (str. 171-196)

EUROPEAN UNION COHESION POLICY AND THE PATTERN OF INSTITUTIONAL CHANGE: A MODEL FOR GREECE, IRELAND AND PORTUGAL (str. 171-196)

Marko Trnski
Prethodno priopćenje

Dario Čepo, Siniša Zrinščak i Ksenija Grubišić (ur.) Sloboda i društvo u 21. stoljeću. Liber amicorum Slaven Ravlić (str. 205-208)

Velimir Veselinović
Recenzija, prikaz

Ellen Meiksins Wood Od građana do gospodara: Socijalna povijest zapadne političke misli od antike do srednjega vijeka (str. 205-208)

Ivan Lasić
Recenzija, prikaz

Tado Jurić Suvremene migracije i opstanak nacije (str. 209-213)

Amalija Curman
Recenzija, prikaz

