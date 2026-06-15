Policija i sigurnost , Vol. 35 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 15.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 15.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ksenija Butorac, Dubravka Maurer, Dubravko Gajski
Izvorni znanstveni članak
Adnan Fazlić, Irma Deljkić, Ray Bull
Izvorni znanstveni članak
Armin Kržalić, Muhamed Budimlić, Elmedin Muratbegović, Sandra Kobajica Mišanović
Izvorni znanstveni članak
Ivana Glavina Jelaš, Josip Ivanović, Tihomir Šljivić
Pregledni rad
Željko Mršić, Ivan Arbutina, Marko Brtan
Pregledni rad
Damir Juras, Tomislav Gulan
Ostalo
Dinko Ljubić, Jurica Miočić, Damir Juras
Ostalo
Ante Marić, Davor Dežić
Ostalo
Posjeta: 0 *