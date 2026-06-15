 Skoči na glavni sadržaj

Policija i sigurnost , Vol. 35 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Spatial Behaviour of Robbery Offenders in the City of Zagreb (str. 111-132)

engleski pdf 1678kb
Prostorno ponašanje počinitelja razbojništva na području Zagreba (str. 111-132)

Ksenija Butorac, Dubravka Maurer, Dubravko Gajski
Izvorni znanstveni članak

Verbalisation and Eyewitness Identification: Criterion Shift without Accuracy Loss in Bosnian Gen Z (str. 133-148)

engleski pdf 452kb
Verbalizacija i prepoznavanje osoba: Promjena kriterija bez gubitka točnosti u bosansko-hercegovačkoj generaciji Z (str. 133-148)

Adnan Fazlić, Irma Deljkić, Ray Bull
Izvorni znanstveni članak

Percepcija i stavovi građana Kantona Sarajevo o sigurnosti (str. 149-168)

hrvatski pdf 631kb
Citizens’ Perceptions and Attitudes Toward Security in Sarajevo Canton (str. 149-168)

Armin Kržalić, Muhamed Budimlić, Elmedin Muratbegović, Sandra Kobajica Mišanović
Izvorni znanstveni članak

Policijsko pregovaranje sa psihički oboljelim osobama (str. 169-181)

hrvatski pdf 369kb
Police Crisis Negotiation with Individuals Experiencing Mental Health Disorders (str. 169-181)

Ivana Glavina Jelaš, Josip Ivanović, Tihomir Šljivić
Pregledni rad

Korištenje električnog paralizatora u Republici Hrvatskoj – studija slučajeva (str. 182-197)

hrvatski pdf 388kb
Use of Electric Stun Devices in Law Enforcement in the Republic of Croatia: A Case Study (str. 182-197)

Željko Mršić, Ivan Arbutina, Marko Brtan
Pregledni rad

Bitna obilježja prekršaja (str. 198-204)

hrvatski pdf 267kb
Essential Features of Misdemeanour Offences (str. 298-204)

Damir Juras, Tomislav Gulan
Ostalo

Nedostaci u činjeničnim opisima prekršaja iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (str. 205-211)

hrvatski pdf 312kb
Deficiencies in Factual Descriptions of Misdemeanour Offences under Article 13 of the Public Order Misdemeanours Act (str. 205-211)

Dinko Ljubić, Jurica Miočić, Damir Juras
Ostalo

Ignoriranje policijske naredbe kao prekršaj – slučaj reproduciranja glazbe (str. 212-213)

hrvatski pdf 253kb
Ignoring Police Orders as a Misdemeanour Offence – The Case of a Loud Music Disturbance (str. 212-213)

Ante Marić, Davor Dežić
Ostalo

Posjeta: 0 *