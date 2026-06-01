Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva , Vol. 79 No. 1-2, 2025.
- Datum izdavanja: 01.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 17.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Krešimir Bošnjak, Marina Vranić, Mislav Brkić, Miljenko Konjačić, Tomislav Mašek
Izvorni znanstveni članak
Ana Jukić, Krešimir Bošnjak, Nataša Pintić Pukec, Ivica Vranić, Andreja Babić, Marina Vranić
Pregledni rad
Luka Škvorc, Kristina Matković, Željko Pavičić, Mario Ostović
Stručni rad
Željko Gottstein, Josip Miljković, Lana Pađen, Dalibor Bedeković, Kathrin Bühler, Danijela Horvatek Tomić, Jasna Aladrović, Liča Lozica
Izlaganje sa skupa
Marijana Sokolović, Fani Krstulović, Tajana Amšel Zelenika, Mirta Balenović, Marija Berendika, Roberta Tripon, Camelia Tulcan
Izlaganje sa skupa
Goran Kiš, Maja Popović, Danijel Špoljarić, Zlatko Janječić, Dalibor Bedeković, Kristina Kljak, Ivica Kos, Mirta Balenović, Tajana Amšel Zelenika
Izlaganje sa skupa
Tomislav Sukalić, Ivica Pavljak, Ana Končurat, Željko Cvetnić
Izlaganje sa skupa
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