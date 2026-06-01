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Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva , Vol. 79 No. 1-2, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Performanse teladi charolais pasmine u usporedbi s križancima charolais i simentalske pasmine u sustavu krava-tele (str. 3-11)

hrvatski pdf 325kb
Performance of Charolais calves compared to Charolais×Simmental cross breeds in the cow-calf system (str. 3-11)

Krešimir Bošnjak, Marina Vranić, Mislav Brkić, Miljenko Konjačić, Tomislav Mašek
Izvorni znanstveni članak

Procjena kvalitete fermentacije travne i kukuruzne silaže NIR spektroskopijom (str. 12-28)

hrvatski pdf 352kb
Prediction of grass and corn silage fermentation quality by NIR spectroscopy. (str. 12-28)

Ana Jukić, Krešimir Bošnjak, Nataša Pintić Pukec, Ivica Vranić, Andreja Babić, Marina Vranić
Pregledni rad

Dezinfekcija kao biosigurnosna mjera u stočarstvu (str. 29-36)

hrvatski pdf 287kb
Disinfection as a biosecurity measure in livestock production (str. 29-36)

Luka Škvorc, Kristina Matković, Željko Pavičić, Mario Ostović
Stručni rad

Utjecaj dodatka 1,25(OH)2D3-glikozida biljnog podrijetla na proizvodne parametre u jatu teške linije kokoši (str. 37-52)

hrvatski pdf 792kb
Effect of the addition of plant origin 1,25(OH)2D3-glycoside on the production parameters in broiler breeder flock (str. 37-52)

Željko Gottstein, Josip Miljković, Lana Pađen, Dalibor Bedeković, Kathrin Bühler, Danijela Horvatek Tomić, Jasna Aladrović, Liča Lozica
Izlaganje sa skupa

Staphylococcal infections in poultry (str. 53-61)

engleski pdf 840kb
Stafilokokne infekcije u peradi (str. 53-61)

Marijana Sokolović, Fani Krstulović, Tajana Amšel Zelenika, Mirta Balenović, Marija Berendika, Roberta Tripon, Camelia Tulcan
Izlaganje sa skupa

Utjecaj hranidbe na emisiju amonijaka iz fecesa kokoši nesilica (str. 62-69)

hrvatski pdf 296kb
The influence of nutrition on ammonia emission from laying hen manure (str. 62-69)

Goran Kiš, Maja Popović, Danijel Špoljarić, Zlatko Janječić, Dalibor Bedeković, Kristina Kljak, Ivica Kos, Mirta Balenović, Tajana Amšel Zelenika
Izlaganje sa skupa

Zastupljenost bakterijskih bolesti kod peradi podrijetlom s malih farma sjeverozapadne Hrvatske (str. 70-78)

hrvatski pdf 869kb
Prevalence of bacterial diseas es in poultry from small farms in north western Croatia (str. 70-78)

Tomislav Sukalić, Ivica Pavljak, Ana Končurat, Željko Cvetnić
Izlaganje sa skupa

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