 Skoči na glavni sadržaj

Glasnik matematički , Vol. 61 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Aubert duals of strongly positive representations for metaplectic groups (str. 1-15)

Yeansu Kim, Gyujin Oh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 478kb
On the notion of approximately lower pre-oscillatory sequences of functions (str. 17-57)

Andrija Raguž
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 557kb
Polynomial entropy on the \(n\)-fold symmetric product and its suspension (str. 59-76)

Maša Đorić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 489kb
Monodromy through narrow bifurcation locus of the Mandelbrot set (str. 77-115)

Hyungryul Baik, Juhun Baik
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6671kb
The Hitchin–Kobayashi correspondence for quiver bundles over the non-compact affine Gauduchon manifold (str. 117-150)

Pan Zhang, Meng-Qi Zheng, Chang-Sheng Zhu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 539kb
Note on concentration via the conjugate-linear Hodge star operator (str. 151-159)

Junho Lee
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 423kb
Finite-time blow-up of a classical solution to the two-fluid model with density-dependent viscosity (str. 161-174)

Kaiyue Wang, Tong Tang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 401kb
LDPC codes from Deza digraphs (str. 175-194)

Nina Mostarac, Marina vSimac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 427kb

Posjeta: 0 *