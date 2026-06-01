Glasnik matematički , Vol. 61 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 27.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Yeansu Kim, Gyujin Oh
Izvorni znanstveni članak
Andrija Raguž
Izvorni znanstveni članak
Maša Đorić
Izvorni znanstveni članak
Hyungryul Baik, Juhun Baik
Izvorni znanstveni članak
Pan Zhang, Meng-Qi Zheng, Chang-Sheng Zhu
Izvorni znanstveni članak
Junho Lee
Izvorni znanstveni članak
Kaiyue Wang, Tong Tang
Izvorni znanstveni članak
Nina Mostarac, Marina vSimac
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *