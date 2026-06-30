Poljoprivreda , Vol. 32 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 02.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Stela Rotim, Monika Marković, Marija Spišić, Nina Cvenić, Maja Matoša Kočar, Tihana Marček, Josip Spišić
Izvorni znanstveni članak
Darija Bilandžija, Nikola Bilandžija, Hana Štrbenac
Izvorni znanstveni članak
Franjo Nemet, Katarina Perić, Vladimir Zebec, Vladimir Ivezić, Lucija Galić, Iva Nikolin, Márk Rékási, Péter Ragályi, Zdenko Lončarić
Izvorni znanstveni članak
Nikolina Šimić, Dejan Agić, Manda Antunović, Sonja Grljušić, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Ivana Varga
Izvorni znanstveni članak
Zdenko Lončarić, Lucija Galić, Iva Nikoli, Franjo Nemet, Katarina Perić
Izvorni znanstveni članak
Tamara Siber, Karolina Vrandečić, Marta Lekić, Dunja Ćosić, Jasenka Ćosić
Izvorni znanstveni članak
Iva Mračić Raič Mračić Raič, Ivana Paladin Soče Paladin Soče, Jelena Baule, Mara Marić Marić, Domagoj Ivan Žeravica, Nela Nedić Tiban
Izvorni znanstveni članak
Bojana Brozović, Irena Jug, Danijel Jug, Vedran Lederer, Iva Rojnica, Boris Đurđević
Pregledni rad
Boris Đurđević, Irena Jug, Danijel Jug, Bojana Brozović
Pregledni rad
Lucija Galić, Dorijan Radočaj, Mladen Jurišić, Ivan Plaščak, Vlatko Galić
Izvorni znanstveni članak
Zvonko Antunović, Josip Novoselec, Željka Klir Šalavardić, Boro Mioč, Mislav Đidara, Daniela Samac
Izvorni znanstveni članak
Valentino Držaić Držaić, Ana Džaja, Ivan Širić, Ante Kasap, Zvonko Antunović, Boro Mioč
Izvorni znanstveni članak
Maja Petrač, Krunoslav Zmaić, David Kranjac, Lucija Pečurlić, Jaka Žgajnar
Izvorni znanstveni članak
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