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Poljoprivreda , Vol. 32 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Usporedba različitih metoda praćenja vodnoga stresa kod soje (Glycine max (L.) Merr.). (str. 1-12)

Comparison of Various Water-Stress Monitoring Methods in Soybean (Glycine max (L.) Merr.) (str. 1-12)

Stela Rotim, Monika Marković, Marija Spišić, Nina Cvenić, Maja Matoša Kočar, Tihana Marček, Josip Spišić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 771kb
Potencijal divovske trske (Arundo donax L.) u ublažavanju klimatskih promjena (str. 13-24)

hrvatski pdf 406kb
Potential of Giant Reed (Arundo donax L.) in Climate Change Mitigation (str. 13-24)

Darija Bilandžija, Nikola Bilandžija, Hana Štrbenac
Izvorni znanstveni članak

Obogaćivanje zrna i žetvenih ostataka suncokreta biofortifikacijom s Zn i Se (str. 25-32)

Enrichment of Sunflower Seeds and Harvest Residues with Zn and Se Through Agronomic Biofortification (str. 25-32)

Franjo Nemet, Katarina Perić, Vladimir Zebec, Vladimir Ivezić, Lucija Galić, Iva Nikolin, Márk Rékási, Péter Ragályi, Zdenko Lončarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 365kb
Metode sterilizacije sjemena soje u odnosu na klijavost i početni porast (str. 33-40)

Soybean Seed Sterilization Methods in Relation to Germination and Early Growth (str. 33-40)

Nikolina Šimić, Dejan Agić, Manda Antunović, Sonja Grljušić, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Ivana Varga
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1586kb
Ocjena fitotoksičnosti organskih kiselina testom klijavosti (str. 41-50)

Evaluation of Phytotoxicity of Organic Acids by Germination Test (str. 41-50)

Zdenko Lončarić, Lucija Galić, Iva Nikoli, Franjo Nemet, Katarina Perić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 374kb
Volatilni antifungalni učinak eteričnih ulja na Fusarium culmorum: utjecaj koncentracije i temperature (str. 51-59)

Volatile Antifungal Activity of Essential Oils Against Fusarium culmorum: the Effects of Concentration and Temperature (str. 51-59)

Tamara Siber, Karolina Vrandečić, Marta Lekić, Dunja Ćosić, Jasenka Ćosić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 598kb
Utjecaj saliniteta na dozrijevanje i kvalitetu plodova ranih sorti mandarina (Citrus unshiu Marc.) u dolini Neretve (str. 60-65)

hrvatski pdf 994kb
Impact of Salinity on the Ripening and Quality of Fruits of Early Mandarin Cultivars (Citrus unshiu Marc.) in the Neretva Valley (str. 60-65)

Iva Mračić Raič Mračić Raič, Ivana Paladin Soče Paladin Soče, Jelena Baule, Mara Marić Marić, Domagoj Ivan Žeravica, Nela Nedić Tiban
Izvorni znanstveni članak

Dinamika korovne zajednice u konzervacijskoj poljoprivredi – mehanizmi i značaj (str. 66-75)

Weed Community Dynamics Under Conservation Agriculture Practices – Mechanisms and Implication (str. 66-75)

Bojana Brozović, Irena Jug, Danijel Jug, Vedran Lederer, Iva Rojnica, Boris Đurđević
Pregledni rad

engleski pdf 387kb
Biougljen – korak prema održivoj biljnoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj (str. 76-84)

Biochar – a Step Towards Sustainable Crop Production in the Republic of Croatia (str. 76-84)

Boris Đurđević, Irena Jug, Danijel Jug, Bojana Brozović
Pregledni rad

engleski pdf 834kb
Divergentni trendovi organskoga ugljika u tlu i bruto primarne produktivnosti diljem poljoprivrednih krajolika Hrvatske (2000. – 2022.): procjena digitalnim kartiranjem tla (str. 85-92)

Divergent Trends in Soil Organic Carbon and Gross Primary Productivity of Agricultural Landscapes in Croatia (2000-2022): a Digital Soil Mapping Assessment (str. 85-92)

Lucija Galić, Dorijan Radočaj, Mladen Jurišić, Ivan Plaščak, Vlatko Galić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 723kb
Metabolički profil krvi mliječnih koza tijekom prva tri mjeseca laktacije (str. 85-92)

hrvatski pdf 773kb
Blood Metabolic Profile of Dairy Goats During the First Three Months of Lactation (str. 85-92)

Zvonko Antunović, Josip Novoselec, Željka Klir Šalavardić, Boro Mioč, Mislav Đidara, Daniela Samac
Izvorni znanstveni članak

RRegionalne razlike u odabranim elementima u tragovima i teškim metalima u ovčjoj vuni u Hrvatskoj (str. 85-92)

Regional Variation in Selected Trace Elements and Heavy Metals in Sheep Wool in Croatia (str. 85-92)

Valentino Držaić Držaić, Ana Džaja, Ivan Širić, Ante Kasap, Zvonko Antunović, Boro Mioč
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 395kb
Struktura zemljišta kao determinanta tipologije pravnih subjekata na mliječnim farmama: dokazi iz Hrvatske (str. 85-92)

Land Structure as a Determinant of Legal Entity Dairy Farm Typologies: Evidence from Croatia (str. 85-92)

Maja Petrač, Krunoslav Zmaić, David Kranjac, Lucija Pečurlić, Jaka Žgajnar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 786kb

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