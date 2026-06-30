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Hrvatski športskomedicinski vjesnik , Vol. 41 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Winged scapula due to nerve injury: A case series on kinesiology-based rehabilitation (str. 5-12)

Nina Špiljak-Vučinović, Silvija Mahnik, Mirta Zekan Vučetić, Ana Aljinović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2802kb
The relationship between hypermobility and anterior cruciate ligament injury in sports: A systematic review (str. 13-20)

Igor Jukić, Željko Jeleč, Luka Milanović, Marin Dadić, Stjepan Štimac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 868kb
The dual face of systemic inflammation in contact sports: Pathological risk or adaptive mechanism? (str. 21-30)

Alan García Yánez, Hernando Baquero Aguilera, Kevin Villa Lopera, Miguel Mateo Montañez Soler
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 971kb
Inter‑individual variability in strength adaptations to a 12‑week standardized resistance‑training program: A pilot study (str. 31-40)

Haris Amedovski, Denis Arsovski, Armin Amedovski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1261kb
Magnesium delays rer elevation and improves tolerance to high-intensity running (str. 41-49)

Marina Banović, Robert Bobinec, Vlatko Vučetić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 942kb
Omega3rich fish diet enhances physical activity, cardiac autonomic regulation, and lipid health in athletes: A randomized controlled trial (str. 50-63)

Blessing Anam, Honor Ifon
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2824kb
Prehrambeni unos željeza u odnosu na učestalost treninga i karakteristike menstrualnog ciklusa kod sportašica taekwondoa (str. 64-72)

Dragan Novosel, Andrea Begić, Sara Galić, Jelena Balkić Widmann
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1187kb
Sleep disturbances and perceived sleep quality in croatian football players: An exploratory pilot cross-sectional study (str. 73-81)

Iva Lončarić Kelečić, Elvir Gosić, Snježana Schuster
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 976kb
The effect of systematic practice of snow sports on fundamental indicators of aerobic performance in students (str. 82-89)

Krastio Zgurovski, Milena Zdravcheva, Borislava Petrova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1000kb
Asimetrija kinematičkih parametara zavoja u alpskom skijanju kod rekreativnih skijaša (str. 90-96)

Ivan Bon
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 872kb
Validation of the hamocodi measuring system for wrist fine motor assessment (str. 97-104)

Lara Juriša, Tatjana Trošt, Dino Bratulić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 993kb
Validation of portable blood lactate analyzers versus laboratory reference methods in sport and exercise physiology: A systematic review (str. 105-113)

Sara Beram, Damir Stručić
Pregledni rad

engleski pdf 875kb
Specifična vrsta dopinga u sportu – kanabis i pravna regulacija (str. 114-120)

Blanka Mateša, Sara Vukić
Pregledni rad

hrvatski pdf 833kb
Kineziologija rada – statodinamički napori i radna sposobnost (str. 121-122)

Marko Pećina
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1154kb

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