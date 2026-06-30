Hrvatski športskomedicinski vjesnik , Vol. 41 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 03.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Nina Špiljak-Vučinović, Silvija Mahnik, Mirta Zekan Vučetić, Ana Aljinović
Izvorni znanstveni članak
Igor Jukić, Željko Jeleč, Luka Milanović, Marin Dadić, Stjepan Štimac
Izvorni znanstveni članak
Alan García Yánez, Hernando Baquero Aguilera, Kevin Villa Lopera, Miguel Mateo Montañez Soler
Izvorni znanstveni članak
Haris Amedovski, Denis Arsovski, Armin Amedovski
Izvorni znanstveni članak
Marina Banović, Robert Bobinec, Vlatko Vučetić
Izvorni znanstveni članak
Blessing Anam, Honor Ifon
Izvorni znanstveni članak
Dragan Novosel, Andrea Begić, Sara Galić, Jelena Balkić Widmann
Izvorni znanstveni članak
Iva Lončarić Kelečić, Elvir Gosić, Snježana Schuster
Izvorni znanstveni članak
Krastio Zgurovski, Milena Zdravcheva, Borislava Petrova
Izvorni znanstveni članak
Ivan Bon
Izvorni znanstveni članak
Lara Juriša, Tatjana Trošt, Dino Bratulić
Izvorni znanstveni članak
Sara Beram, Damir Stručić
Pregledni rad
Blanka Mateša, Sara Vukić
Pregledni rad
Marko Pećina
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