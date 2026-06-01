 Skoči na glavni sadržaj

Školski knjižničar , Vol. 1 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik u prvi broj (str. 1-8)

Bojan Lazić
Uvodnik

hrvatski pdf 195kb
Školski knjižničar : glas koji se treba čuti (str. 9-10)

Adela Granić
Ostalo

hrvatski pdf 93kb
Od mrežnog raspravišta (diskusijske grupe) preko net grupe do Hrvatske mreže školskih knjižničara (str. 11-13)

Ivana Vladilo
Ostalo

hrvatski pdf 105kb
Pet godina Lektire na mreži u školskim knjižnicama : kreativnost, suradnja i digitalni alati kao novi pristup čitanju lektirnih djela (str. 14-25)

Tanja Kolar Janković, Josip Strija
Stručni rad

hrvatski pdf 828kb
Nastava bez Chat GPT-ja, da ili ne? (str. 28-41)

Jelena Cvrković
Stručni rad

hrvatski pdf 396kb
Knjižnica : portal koji aktivira tvoju supermoć (str. 42-54)

Suzana Pracaić
Stručni rad

hrvatski pdf 2245kb
Poticanje socijalno-emocionalnog razvoja učenika mlađe školske dobi (str. 55-63)

Nikolina Sabolić, Valentina Galinec
Stručni rad

hrvatski pdf 205kb
Školski projekti kao oblik suvremena poučavanja (str. 64-71)

Gorana Hasel, Darija Benaković
Stručni rad

hrvatski pdf 1877kb
Šumska pedagogija kao alat poticanja čitanja (str. 73-78)

Marija Bratonja
Stručni rad

hrvatski pdf 5649kb
Naša mala knjižnica : čitalački projekt za koji se traži „karta više“ (str. 79-88)

Nensi Čargonja Košuta
Stručni rad

hrvatski pdf 3423kb
Jesmo li zaista prisutni? : višezadaćnost školskih knjižničara tijekom mrežnih edukacija (str. 89-114)

Josip Strija, Tanja Kolar Janković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1762kb
Izrada smjernica za izgradnju i upravljanje fondom školske knjižnice uz uporabu umjetne inteligencije: primjer iz prakse (str. 115-132)

Bojan Lazić
Stručni rad

hrvatski pdf 2367kb
Knjižnice kao prostori otpora i dijaloga (str. 133-143)

Gordana Rešicki Degoricija
Stručni rad

hrvatski pdf 4255kb
Pregled i promicanje suvremene hrvatske poezije za djecu i mlade (str. 144-156)

Iva Dužić
Stručni rad

hrvatski pdf 42060kb
Školski listovi s aspekta školskog knjižničara (str. 157-165)

Ivana Rakonić Leskovar, Anita Drenjančević
Stručni rad

hrvatski pdf 1681kb
Martin Puchner: Pisani svijet – kako pripovijesti oblikuju ljude, povijest i civilizaciju : prikaz knjige (str. 166-167)

Snježana Kovačević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 98kb
Prikaz knjige: Iritantni kolege (str. 168-169)

Jelena Vlašić Ledenko
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 103kb
O 22. Međunarodnoj konferenciji Bibliotekarskog društva Srbije, s posebnim osvrtom na sudjelovanje hrvatskih knjižničara (str. 170-176)

Bojan Lazić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 309kb
Knjižničari – neupitni nositelji obrazovne izvrsnosti : povodom dodjele nagrada Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za najbolje odgojno-obrazovne djelatnike u školskoj 2024./2025. godini (str. 177-179)

Adela Granić
Ostalo

hrvatski pdf 106kb
Izvješće o položenim stručnim ispitima, napredovanju u viša stručna zvanja te stjecanju znanstvenih naziva stručnih suradnika knjižničara u 2025. godini (str. 180-181)

Bojan Lazić
Ostalo

hrvatski pdf 86kb
In memoriam – Barbara Ivčec (str. 182-184)

Milojka Rataić, Snježana Kovačević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 331kb

Posjeta: 0 *