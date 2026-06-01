Školski knjižničar , Vol. 1 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 01.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 03.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Bojan Lazić
Uvodnik
Adela Granić
Ostalo
Ivana Vladilo
Ostalo
Tanja Kolar Janković, Josip Strija
Stručni rad
Jelena Cvrković
Stručni rad
Suzana Pracaić
Stručni rad
Nikolina Sabolić, Valentina Galinec
Stručni rad
Gorana Hasel, Darija Benaković
Stručni rad
Marija Bratonja
Stručni rad
Nensi Čargonja Košuta
Stručni rad
Josip Strija, Tanja Kolar Janković
Izvorni znanstveni članak
Bojan Lazić
Stručni rad
Gordana Rešicki Degoricija
Stručni rad
Iva Dužić
Stručni rad
Ivana Rakonić Leskovar, Anita Drenjančević
Stručni rad
Snježana Kovačević
Recenzija, prikaz
Jelena Vlašić Ledenko
Recenzija, prikaz
Bojan Lazić
Recenzija, prikaz
Milojka Rataić, Snježana Kovačević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Posjeta: 0 *