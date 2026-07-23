 Skoči na glavni sadržaj

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 24 No. 5, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Bibliometric Analysis of Research Conducted between 2000-2024 in the Field of System Theory: Conceptual Foundations (str. 519-542)

Şengül Coşkun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1763kb
Mapping the Evolution of Learner Autonomy Research: A Bibliometric Investigation (str. 543-559)

K. Anand, Latha Nair, P.V. Vijesh, A. Anupama
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 536kb
From Awareness to Understanding: How Metacognition Supports Academic Listening in English (str. 560-573)

Ana Penjak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 449kb
Information Security Awareness of Private Sector and Public Institution Employees against Cyber Risks (str. 574-589)

Cebrail Yakışır
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 621kb
Artificial Intelligence in Education: A Revolutionary Tool with a Double-Edged Sword (str. 590-600)

Melita Boltužić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 373kb
The Effects of Digital Game Addiction on Intra-Family Communication (str. 601-616)

Fadime Dilber, Yasemine Akgöz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 596kb
The Mediating Role of Brand Loyalty in the Impact of Customer Orientation on Retro Marketing Practices (str. 617-636)

Abdulvahap Baydaş, Yalçın Karagöz, Murat Bayat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1039kb
Contextual Technostress and Coping-Related Responses in the Digital Age: Evidence from a Hungarian Survey (str. 637-649)

Péter Szikora
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 446kb
A Systemic Approach to Hospital Management: Evidence from the G. Chapidze Emergency Cardiology Center in Tbilisi (str. 650-663)

Nika Kuridze, Revaz Jorbenade, Teona Gorgadze, Ineza Gagnidze
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 552kb
Climate Change Risk Management in the Banking Industry – Case Study of South Africa and Kenya (str. 664-676)

Janos Besenyo, Tamas Somogyi, Rudolf Nagy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 383kb

Posjeta: 0 *