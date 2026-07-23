Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 24 No. 5, 2026.
- Datum izdavanja: 30.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 23.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Şengül Coşkun
Izvorni znanstveni članak
K. Anand, Latha Nair, P.V. Vijesh, A. Anupama
Izvorni znanstveni članak
Ana Penjak
Izvorni znanstveni članak
Cebrail Yakışır
Izvorni znanstveni članak
Melita Boltužić
Izvorni znanstveni članak
Fadime Dilber, Yasemine Akgöz
Izvorni znanstveni članak
Abdulvahap Baydaş, Yalçın Karagöz, Murat Bayat
Izvorni znanstveni članak
Péter Szikora
Izvorni znanstveni članak
Nika Kuridze, Revaz Jorbenade, Teona Gorgadze, Ineza Gagnidze
Izvorni znanstveni članak
Janos Besenyo, Tamas Somogyi, Rudolf Nagy
Izvorni znanstveni članak
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