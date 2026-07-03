 Skoči na glavni sadržaj

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja , Vol. LXXII No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 03.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

WHAT DOES AGENTIC ENGAGEMENT LOOK LIKE IN CLASSROOMS, AND WHEN IS IT SUCCESSFUL? A QUALITATIVE APPROACH (str. 11-33)

PROAKTIVNA UKLJUČENOST UČENIKA U RAZREDU I ŠTO JU ČINI USPJEŠNOM – KVALITATIVNI PRISTUP (str. 11-33)

Eta Krpanec, Aleksandra Huić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 11818kb
STAVOVI ŠKOLSKIH PEDAGOGA O NACIONALNOJ POLITICI OBRAZOVANJA (str. 35-50)

hrvatski pdf 9585kb
PERSPECTIVES OF SCHOOL PEDAGOGUES ON NATIONAL EDUCATION POLICY (str. 35-50)

Ružica Jurčević, Gabriela Todorić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9585kb
OBILJEŽJA ŠKOLSKE KLIME U SREDNJIM ŠKOLAMA: ISKUSTVA NASTAVNIKA IZ SLAVONSKOG BRODA (str. 51-72)

hrvatski pdf 13581kb
CHARACTERISTICS OF SCHOOL CLIMATE IN SECONDARY SCHOOLS: TEACHERS’ EXPERIENCES FROM SLAVONSKI BROD (str. 71-72)

Hana Tot, Anita Barišić, Alenka Aladrović Deklman
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 13581kb
POTREBA ZA VEĆIM PRIZNANJEM VLADIMIRA NAZORA U SUVREMENOM KURIKULUMU (str. 73-88)

hrvatski pdf 8579kb
VLADIMIR NAZOR IN THE CONTEMPORARY CURRICULUM: THE NEED FOR GREATER RECOGNITION (str. 73-88)

Kristina Dilica
Prethodno priopćenje

engleski pdf 8579kb
PREKID MLADENAČKIH VEZA: STRATEGIJE PREKIDANJA I SUOČAVANJA S PREKIDOM (str. 89-110)

hrvatski pdf 15772kb
ROMANTIC RELATIONSHIP DISSOLUTION AMONG YOUNG PEOPLE: BREAKUP AND COPING STRATEGIES (str. 89-110)

Maja Laklija, Dora Balija
Pregledni rad

engleski pdf 15772kb
PRAVA DJETETA U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA: PRAVNI STANDARDI I IZAZOVI U PRAKSI (str. 111-138)

hrvatski pdf 18842kb
CHILDREN’S RIGHTS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE: LEGAL STANDARDS AND PRACTICAL CHALLENGES (str. 111-138)

Nataša Lucić
Pregledni rad

engleski pdf 18842kb
OBLIKOVANJE ŠKOLSKE KLIME ZA POTICANJE SOCIOEMOCIONALONOG UČENJA: TEORIJSKI I EMPIRIJSKI PREGLED (str. 139-156)

hrvatski pdf 11518kb
SHAPING SCHOOL CLIMATE TO FOSTER SOCIO-EMOTIONAL LEARNING: A THEORETICAL AND EMPIRICAL REVIEW (str. 139-156)

Danijela Ljubac Mec, Maja Brust Nemet, Gabrijela Vrdoljak
Pregledni rad

Posjeta: 0 *