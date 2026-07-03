Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja , Vol. LXXII No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 03.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 27.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Eta Krpanec, Aleksandra Huić
Izvorni znanstveni članak
Ružica Jurčević, Gabriela Todorić
Izvorni znanstveni članak
Hana Tot, Anita Barišić, Alenka Aladrović Deklman
Izvorni znanstveni članak
Kristina Dilica
Prethodno priopćenje
Maja Laklija, Dora Balija
Pregledni rad
Nataša Lucić
Pregledni rad
Danijela Ljubac Mec, Maja Brust Nemet, Gabrijela Vrdoljak
Pregledni rad
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