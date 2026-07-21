 Skoči na glavni sadržaj

Rudarsko-geološko-naftni zbornik , Vol. 41 No. 4, 2026.

  • Datum izdavanja: 21.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

DIGITAL PETROGRAPHIC APPROACH TO CARBONATE RESERVOIR EVALUATION IN MATLAB (str. 1-12)

engleski pdf 3900kb
DIGITALNI PETROGRAFSKI PRISTUP PROCJENI KARBONATNIH LEŽIŠTA U MATLAB-U (str. 12-12)

Nita Ariyanti, Sugeng Sapto Surjono, Salahuddin Husein, Marsha Khairia Alfany, Firman Syaifuddin, M. Irfan Mashudi
Izvorni znanstveni članak

RECONNAISSANCE GEOCHEMICAL SURVEY IN THE TAMIANG REGION, ACEH, INDONESIA (str. 13-30)

engleski pdf 16506kb
PRELIMINARNO GEOKEMIJSKO ISTRAŽIVANJE U REGIJI TAMIANG, ACEH, INDONEZIJA (str. 30-30)

Gartika Setiya Nugraha, Ibnu Rusydy, Hamzah Nailan Edward, Muhammad Taufiq
Izvorni znanstveni članak

NUMERICAL SIMULATION AND REGRESSION-BASED PREDICTION OF ROTARY DISC CUTTER FORCES IN TBM ROCK CUTTING (str. 31-46)

engleski pdf 5709kb
NUMERIČKA SIMULACIJA I REGRESIJSKA PROCJENA SILA NA ROTACIJSKIM DISKOVIMA PRI REZANJU STIJENA TBM-OM (str. 46-46)

Ebrahim Farrokh, Hamid Rokhy, Davood Lotfi
Izvorni znanstveni članak

SHEAR WAVE MODELLING FROM CONVENTIONAL WELL LOGS USING INTEGRATED DEEP LEARNING INTEGRATED CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (I-CNN) (str. 47-66)

engleski pdf 10452kb
MODELIRANJE POSMIČNIH VALOVA IZ KONVENCIONALNIH KAROTAŽNIH PODATAKA KORIŠTENJEM INTEGRIRANE KONVOLUCIJSKE NEURONSKE MREŽE DUBOKOGA UČENJA (I-CNN) (str. 66-66)

Rahmat Catur Wibowo, Ida Bagus Suananda Yogi, Indra Arifianto, Muh Sarkowi
Izvorni znanstveni članak

THREE-DIMENSIONAL SEEPAGE BACK ANALYSIS OF DAM FOUNDATION AND ABUTMENTS: A CASE STUDY OF THE KARKHEH DAM (str. 67-80)

engleski pdf 6203kb
TRODIMENZIONALNA ANALIZA PROCJEĐIVANJA KROZ TEMELJNE NASLAGE BRANE: STUDIJA SLUČAJA BRANE KARKHEH (str. 80-80)

Mohammad Salehinik, AliAsghar Mirghasemi, Ahmadreza Tabibnejad
Izvorni znanstveni članak

MODELLING THE EFFECTS OF LATERAL LOADING ON A BENT STRIKE-SLIP FAULT SYSTEM: A CASE STUDY FROM THE PALU-KORO AND MATANO FAULTS, INDONESIA (str. 81-94)

engleski pdf 6609kb
MODELIRANJE UTJECAJA LATERALNOG OPTEREĆENJA NA POVIJESNE “STRIKE-SLIP” SUSTAVE RASJEDA: PRIMJER IZ PALU-KORO MATANO RASJEDA, INDONEZIJA (str. 94-94)

Dian Kusumawati, David P. Sahara, Nanang T. Puspito, Mudrik R. Daryono, Andri D. Nugraha, Andrean V. H. Simanjuntak, Maulidia Ain Bening, Faiz Muttaqy
Izvorni znanstveni članak

HYBRID LUUS–JAAKOLA AND LEVENBERG–MARQUARDT INVERSION FOR MAGNETIC ANOMALIES OVER 2D FAULT-LIKE STRUCTURES (str. 95-110)

engleski pdf 4924kb
HIBRIDNA LUUS-JAAKOLINA I LEVENBERG-MARQUARDTOVA INVERZIJA ZA MAGNETSKE ANOMALIJE NAD 2D RASJEDNIM STRUKTURAMA (str. 110-110)

Mojtaba Babaei, Mohammad Rezaie
Izvorni znanstveni članak

RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION OF METROPOLITAN RUNNING TUNNELS USING EMULSION EXPLOSIVES: CASE STUDY (str. 111-125)

engleski pdf 2861kb
UPRAVLJANJE RIZICIMA U IZGRADNJI GRADSKIH PROMETNIH TUNELA PRIMJENOM EMULZIJSKIH EKSPLOZIVA: STUDIJA SLUČAJA (str. 125-125)

Maksym Kononenko, Oleh Khomenko, Serhii Hapieiev, Roman Tereshchuk, Roman Dychkovskyi
Izvorni znanstveni članak

INTEGRATED GEOSCIENCE, AND GEOSPATIAL ANALYSIS FOR HYDROCARBON EXPLORATION IN THE KHEWARI BLOCK, SINDH, PAKISTAN (str. 127-144)

engleski pdf 7337kb
INTEGRIRANA GEOZNANSTVENA I GEOPROSTORNA ANALIZA ZA ISTRAŽIVANJE UGLJIKOVODIKA U BLOKU KHEWARI, SINDH, PAKISTAN (str. 144-144)

Muhammad Junaid, Muhammad Sajid, Taimoor Ahmad, Eko Kusratmoko, Reza Syahputra, Shaukat Khan, Adi Wibowo, Muhammad Kashif
Izvorni znanstveni članak

STATISTICAL, GEOSTATISTICAL AND SPATIAL ANALYSIS OF TECHNOLOGY-CRITICAL ELEMENTS IN THE TREPÇA MINE (str. 145-162)

engleski pdf 11334kb
STATISTIČKA, GEOSTATISTIČKA I PROSTORNA ANALIZA TEHNOLOŠKI KRITIČNIH ELEMENATA U RUDNIKU TREPČA (str. 162-162)

Berat Sinani, Blazo Boev, Arianit Reka, Bahri Sinani, Ivan Boev
Izvorni znanstveni članak

NUMERICAL MODELLING OF SLOPE STABILITY FOR A PLACER DEPOSIT: CASE STUDY OF THE MOTRONIVSKYI OPEN-PIT MINE, UKRAINE (str. 163-176)

engleski pdf 14004kb
NUMERIČKO MODELIRANJE STABILNOSTI KOSINA U NANOSNOME LEŽIŠTU: STUDIJA SLUČAJA POVRŠINSKOGA KOPA MOTRONIVSK, UKRAJINA (str. 176-176)

Oleksandr Kovrov, Borys Sobko
Izvorni znanstveni članak

INTEGRATED GRAVITY–SEISMICITY APPROACH TO FAULT MAPPING IN THE SUOH DEPRESSION, SUMATRA (str. 177-190)

engleski pdf 12938kb
INTEGRIRANI GRAVIMETRIJSKO-SEIZMIČKI PRISTUP KARTIRANJU RASJEDA U DEPRESIJI SUOH NA SUMATRI (str. 190-190)

Rahmi Mulyasari, Muh Sarkowi, Angga Jati Widiatama, Hari Wiki Utama, Andri Kurniawan, Rizky J Sianturi
Izvorni znanstveni članak

SEISMIC MICROZONATION BASED ON MICROTREMOR DATA FOR MAPPING THE DAMAGE CAUSED BY AN EARTHQUAKE ON BAWEAN ISLAND, GRESIK, EAST JAVA, INDONESIA (str. 191-204)

engleski pdf 7621kb
SEIZMIČKO MIKROZONIRANJE TEMELJENO NA MIKROTREMORSKIM PODATCIMA ZA KARTIRANJE OŠTEĆENJA UZROKOVANIH POTRESOM NA OTOKU BAWEAN (GRESIK, ISTOČNA JAVA, INDONEZIJA) (str. 204-204)

Maulida Krisna Dewi, Tasya Okta Irwanda, Juan Pandu Gyah Nur Rochman, Amien Widodo, Firman Syaifuddin
Izvorni znanstveni članak

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF PALM OIL MES SURFACTANT AND PINE WOOD SLS SURFACTANT ON BEREA SANDSTONE IN THE IMBIBITION PROCESS USING NEUTRON COMPUTED TOMOGRAPHY APPLICATION (str. 205-216)

engleski pdf 3538kb
KOMPARATIVNA ANALIZA UČINKOVITOSTI MES SURFAKTANTA PALMINA ULJA I SLS SURFAKTANTA BOROVINE NA PJEŠČENJAKU BEREA U PROCESU IMBIBICIJE KORIŠTENJEM NEUTRONSKE KOMPJUTERIZIRANE TOMOGRAFIJE (str. 216-216)

Muhammad Furqon Haryono Bimantoro, Rini Setiati, Fahrurrozi Akbar, Muhammad Taufiq Fathaddin, Sulistioso Giat Sukaryo, Bharoto Bharoto, Iwan Sumirat, Pauhesti Pauhesti, Priagung Rakhmanto, Refa Amelia Angelica
Izvorni znanstveni članak

EVALUATION OF A NEW COMPOSITION FOR ENHANCED DEMULSIFICATION AND DEPOSIT CONTROL IN RESINOUS HEAVY OIL EMULSIONS (str. 217-229)

engleski pdf 3093kb
PROCJENA NOVE MJEŠAVINE ZA POBOLJŠANO DEEMULGIRANJE I KONTROLU NASLAGA U EMULZIJAMA TEŠKE NAFTE S VISOKIM UDJELOM SMOLA (str. 229-229)

Aysel Gasimzade, Vali Nurullayev
Izvorni znanstveni članak

Posjeta: 0 *