Rudarsko-geološko-naftni zbornik , Vol. 41 No. 4, 2026.
- Datum izdavanja: 21.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Nita Ariyanti, Sugeng Sapto Surjono, Salahuddin Husein, Marsha Khairia Alfany, Firman Syaifuddin, M. Irfan Mashudi
Izvorni znanstveni članak
Gartika Setiya Nugraha, Ibnu Rusydy, Hamzah Nailan Edward, Muhammad Taufiq
Izvorni znanstveni članak
Ebrahim Farrokh, Hamid Rokhy, Davood Lotfi
Izvorni znanstveni članak
Rahmat Catur Wibowo, Ida Bagus Suananda Yogi, Indra Arifianto, Muh Sarkowi
Izvorni znanstveni članak
Mohammad Salehinik, AliAsghar Mirghasemi, Ahmadreza Tabibnejad
Izvorni znanstveni članak
Dian Kusumawati, David P. Sahara, Nanang T. Puspito, Mudrik R. Daryono, Andri D. Nugraha, Andrean V. H. Simanjuntak, Maulidia Ain Bening, Faiz Muttaqy
Izvorni znanstveni članak
Mojtaba Babaei, Mohammad Rezaie
Izvorni znanstveni članak
Maksym Kononenko, Oleh Khomenko, Serhii Hapieiev, Roman Tereshchuk, Roman Dychkovskyi
Izvorni znanstveni članak
Muhammad Junaid, Muhammad Sajid, Taimoor Ahmad, Eko Kusratmoko, Reza Syahputra, Shaukat Khan, Adi Wibowo, Muhammad Kashif
Izvorni znanstveni članak
Berat Sinani, Blazo Boev, Arianit Reka, Bahri Sinani, Ivan Boev
Izvorni znanstveni članak
Oleksandr Kovrov, Borys Sobko
Izvorni znanstveni članak
Rahmi Mulyasari, Muh Sarkowi, Angga Jati Widiatama, Hari Wiki Utama, Andri Kurniawan, Rizky J Sianturi
Izvorni znanstveni članak
Maulida Krisna Dewi, Tasya Okta Irwanda, Juan Pandu Gyah Nur Rochman, Amien Widodo, Firman Syaifuddin
Izvorni znanstveni članak
Muhammad Furqon Haryono Bimantoro, Rini Setiati, Fahrurrozi Akbar, Muhammad Taufiq Fathaddin, Sulistioso Giat Sukaryo, Bharoto Bharoto, Iwan Sumirat, Pauhesti Pauhesti, Priagung Rakhmanto, Refa Amelia Angelica
Izvorni znanstveni članak
Aysel Gasimzade, Vali Nurullayev
Izvorni znanstveni članak
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